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独立行政法人情報処理推進機構（IPA）は2026年5月12日、中小規模の製品開発者を対象とした「PSIRT（Product Security Incident Response Team）構築・運用支援」を無償で提供すると発表し、同日より、支援先事業者の募集を開始した。

発表によると、ソフトウェア製品、IoT（Internet of Things）機器、制御産業分野製品を開発する従業員50〜300人規模の事業者を対象に、製品開発者自らが製品の安全性と信頼性を高め、顧客からのセキュリティ要求に応えられるようになることを目的とした取り組みであり、「通常1000万円以上の費用がかかる専門家によるPSIRTの体制整備および運用の支援・助言を受けられる」としている。

IPAは「中小規模の製品開発においては、セキュリティ問題への対応体制が未整備であることが多く、問題発生時の迅速な対処の遅れや、それに伴う被害拡大・信用失墜のリスクがある状況が散見される。サイバー攻撃の高度化や顧客からのセキュリティ要求が強まる中、PSIRTを整備し、組織的な対応体制を確立することが重要だ」と述べている。

専門家がPSIRTの構築支援・体制構築を助言 支援内容と応募条件は？