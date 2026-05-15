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Microsoftは2026年3月23日（米国時間）、プログラミング言語「TypeScript」の最新メジャーバージョン「TypeScript 6.0」を公開した。

TypeScript 6.0は、現在のJavaScriptコードベースによる最後のリリースだ。コンパイラと言語サービスのコードベースがGo言語で新たに書き直される「TypeScript 7.0」に移行するための橋渡し的なリリースと位置付けられている。この移行は、ネイティブコードの速度と共有メモリによるマルチスレッド処理の活用を目的としている。

TypeScript 6.0は以下のnpmコマンドでインストールできる。

npm install -D typescript

TypeScript 7.0も完成間近であり、「Visual Studio Code」（以下、VS Code）で試したり、npmからインストールしたりできる。

β版およびRC（リリース候補）版以降の主な変更点

TypeScript 6.0では、β版公開以降に幾つかの変更が加えられた。そのほとんどは、TypeScript 7.0の動作に合わせるためのものだ。 例えば、ジェネリック呼び出しにおける関数式の型チェックが強化された。特に、ジェネリックなJSX（JavaScript XML）式の中で発生するケースで、既存コードのバグをより多く検出できるようになった。 また、インポートアサーション構文（「import ... assert {...}」）の非推奨対象が、「import(..., { assert: {...}})」のような「import()」呼び出しにも拡張された。 さらに、最新Web標準を反映してDOM（Document Object Model）型も更新された。Temporal APIの調整がその一例だ。 主な新機能や強化機能 TypeScript 6.0では、以下の新機能や強化機能が導入された。 「this」を使わない関数のコンテキスト依存性を緩和

「#/」で始まるサブパスインポートをサポート

「--moduleResolution bundler」と「--module commonjs」の組み合わせを許可

型やシンボルの順序を決定論的にする「--stableTypeOrdering」フラグを追加

「target」と「lib」に「es2025」オプションを追加

「Temporal API」の組み込み型をサポート

「upsert」メソッド（getOrInsert）の型を追加

正規表現のエスケープ処理を行う「RegExp.escape」関数の型をサポート

「lib.dom.iterable.d.ts」と「lib.dom.asynciterable.d.ts」の内容を「lib.dom.d.ts」に完全に統合 破壊的変更と非推奨化 TypeScript 6.0では、TypeScript 7.0への移行を見据えて、多くの破壊的変更（古いバージョンで開発したプログラムが動作しなくなる原因となる変更）と非推奨化が行われた。「TypeScript 5.0」のリリース以降のJavaScriptエコシステムの進化を踏まえ、「target: es5」など幾つかの時代遅れとなったオプションが多数整理されている。 TypeScript 6.0ではこれらの非推奨化は、「tsconfig.json」に「"ignoreDeprecations": "6.0"」を設定することで、一時的に無視できる。ただし、TypeScript 7.0では、非推奨オプションは全くサポートされない。 「codemod」や他のコード修正ツールにより、一部の必要な調整を自動的に実行できる。例えば、実験的な「ts5to6」ツールでは、「baseUrl」や「rootDir」の調整を自動化することが可能だ。 TypeScript 7.0への準備 TypeScript 6.0では、非推奨となったオプションは前述の設定により、エラーなしで動作し続けるが、TypeScript 7.0では完全に削除される。Microsoftは、TypeScript 6.0への移行後に非推奨の警告が表示された場合は、プロジェクトでTypeScript 7.0を採用する前に、対処することを強く勧めている。 TypeScript 7.0の安定版は、数カ月以内に公開 TypeScript 7.0の安定版は、数カ月以内に公開される見通しだ。TypeScript 7.0は、Microsoft内外の大規模コードベースで広く採用され始めており、同社は、npmからインストールできるネイティブプレビューのナイトリービルドと、VS Code向け拡張機能を、併せて試すことを勧めている。