「SQLベースのデータ変換は複雑」　データ層にソフトウェアエンジニアリングの手法をもたらす「SQLMesh」Linux Foundationの管理下に

Linux Foundationは、Fivetranからオープンソースのデータ変換フレームワーク「SQLMesh」を寄贈されたことを発表した。ベンダー中立のガバナンスの下で、分散データ環境における変換パイプライン構築ツールとして発展させるとしている。

» 2026年05月18日 13時00分 公開
[＠IT]

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　Linux Foundationは2026年3月25日（オランダ時間）、クラウドネイティブコンピューティングのカンファレンス「KubeCon + CloudNativeCon Europe 2026」で、オープンソースのデータ変換フレームワーク「SQLMesh」を、データ移動プラットフォームを提供するFivetranから寄贈されたことを発表した。

SQLMeshの概要

　SQLMeshは、SQLベースのデータ変換パイプラインを構築、テスト、バージョン管理、デプロイするためのフレームワークだ。自動化と信頼性を組み込んだ設計により、現代のアナリティクス環境における複雑な変換パイプラインの管理と運用を容易にする。分散システムや複数のデータウェアハウス（DWH）にわたるデータ量が増大する中、従来の変換ツールが大規模な開発ワークフローに対応し切れないという課題に対応することを目的としている。

データ変換基盤の信頼性と協調性向上を狙う

　Linux FoundationのCEO、ジム・ゼムリン氏はSQLMeshによってデータ変換にソフトウェアエンジニアリングの手法を適用し、信頼性と拡張性の高いパイプライン構築を支援すると説明する。「SQLMeshは、データ層に、実証済みのソフトウェアエンジニアリングの手法をもたらし、チームがより信頼性の高いスケーラブルなパイプラインを構築する助けとなる」と述べ、同財団が中立的な立場でコミュニティー主導の発展を支えるとしている。

コミュニティー主導の開発体制

　Linux Foundationのガバナンスの下、SQLMeshはベンダー中立を維持し、透明性のあるコミュニティー主導の成長を促進する。併せて、誰もが参加しやすい環境の整備と、プロジェクトの長期的な持続可能性の確保も図るとしている。

　SQLMeshのリポジトリはGitHubで公開されている

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