Googleの生成AI「Gemini」は導入しただけでは真価を発揮できない。特に無料版では、適切な初期設定とセキュリティへの配慮が不可欠だ。本Tech TIPSでは、GmailやGoogleドライブとの連携手順から、カスタムAI（Gems）と「カスタム指示」の活用、データの安全な扱い方まで、仕事の生産性を高める具体策を解説する。
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対象：Gemini＋Windows 11
生成AI（人工知能）の急速な進化はビジネスを大きく変えつつある。業務に生成AIを生かすことで効率を高め、生産性を向上させないと競争に勝てなくなってきている。しかし、ただ生成AIを導入しただけでは仕事の効率は上がらない。
多くの生成AIは、初期状態ではその真価は発揮できていない。適切な設定と指示（プロンプト）の型を整える必要がある。本Tech TIPSでは、Googleの生成AI「Gemini」を例に、適切な設定と、特に無料アカウントで使う場合の注意点などについて解説する。
Geminiには、Google AI PlusなどのGoogle AIプランやGoogle Workspaceによる有料版と、Googleの個人アカウントで利用できる無料版がある。無料と有料の違いによってできることが異なるので注意が必要だ。また、企業・学校用アカウントでは、管理者がGeminiの利用を制限していることもあるので、Geminiが利用できない場合は管理者に確認してほしい。
下表に有料版と無料版におけるGoogle Workspace（GmailやGoogle Driveなど）との「連携」機能の差についてまとめておく。自分のアカウントで何ができるのか、以下の表で確認してほしい。
|機能
|無料版（個人アカウント）
|有料版（Google AIプランなど）
|連携の形態
|「Geminiから」外部データを探す
|「アプリ内で」Geminiが動く
|Workspace連携
|Gemini画面で「@Gmail」などと入力
|Gmailなどの作成画面に専用ボタン出現
|主なエンジン
|Gemini 3 Flash
|Gemini 3 Pro／Ultra
|カスタムAI（Gems）
|基本機能のみ（順次開放）
|フル機能（作成・共有が無制限）
|データの参照
|Geminiが情報を「読みに行く」
|アプリとAIが「一体化」している
|アカウントの違いによるGoogle Workspace連携機能
無料版でも、Geminiの画面から「昨日のXXXのメールを要約して」といった指示は可能だ。それには、事前に「Google Workspace」との連携を有効にしておく設定が必要となる。
Geminiの画面左下の［歯車（設定とヘルプ）］アイコンをクリックし、［アクティビティ］を選択、「Geminiアプリアクティビティ」画面が開いたら「アクティビティの保存」欄のスイッチを「オン」にする（既定では「オン」）。ただし、ここを「オン」にすると、Geminiとの会話内容や連携したデータの一部が、Googleによってサービスの改善やAIモデルの学習（人間のレビュー担当者による確認を含む）に利用される可能性がある。機密性の高いビジネスデータや個人情報を扱う場合は、このリスクを十分に理解しておく必要がある。
再び［歯車（設定とヘルプ）］アイコンをクリックし、今度は［アプリ連携］または［パーソナルインテリジェンス］−［アプリ連携］を選択する。
最新のアップデートが適用されているアカウントでは、従来の［アプリ連携］が［歯車（設定とヘルプ）］アイコンをクリックしたメニューから、［パーソナルインテリジェンス］の下に移動している。新機能「メモリーをGeminiにインポート」が表示されている場合は、［パーソナルインテリジェンス］をクリックするとよい。
「アプリ連携」画面が開いたら「Googleのアプリ」欄にある「Google Workspace」のスイッチを「オン」にする。「Google WorkspaceをGeminiに接続しますか？」という警告ダイアログが表示されるので、内容を確認して、［接続］ボタンをクリックする。
［接続］ボタンがグレーアウトしてクリックできない場合、原因の多くはGmail側の「スマート機能」が「オフ」になっていることにある。以下の手順を試してほしい。
この設定を終えた後にGeminiの画面を再読み込みすると、［接続］ボタンが押せるようになっているはずだ。なお、設定が反映されるまで数分かかる場合があるため、すぐに［接続］ボタンが有効化されない場合は、少し時間を置いてWebブラウザを更新するとよい。
Google Workspaceとの連携を有効化したら、チャット欄で「@」を入力してみよう。アプリ名の一覧が表示されるので、ここから連携したいアプリを選択し、指示（プロンプト）を入力することで、GmailやGoogleドライブと連携した処理が可能になる。
例えば、「@Gmail 今週届いた『請求書』に関するメールをリストアップして」と入力すれば、大量のメールから特定のトピックを抽出できる。
また、「@Google ドライブ フォルダ内の『2026年事業計画』というドキュメントを読み込んで、主要な課題を3点にまとめて」と入力することで、ファイルを開く手間を省き、中身の要点を瞬時に把握できる。
このようにGeminiにファイルをアップロードすることなく、Google Workspaceと連携してGmailやGoogleドライブ上のデータを処理できるようになる。
Geminiから満足のいく回答を得るには、Tech TIPS「【Google推奨】Geminiから満足のいく回答を引き出すための『構造化プロンプト』実践ガイド」で解説しているように指示の与え方が重要になってくる。
指示には、AIにどのような立場で考えてほしいかという「Role（役割）」を定義する。次に、なぜその情報が必要なのか、誰に伝えるためのものかという「Situation（状況・背景）」を共有する。その上で、表形式や箇条書きといった具体的な「Format（形式）」を指定し、最後に文字数や含めるべきキーワードなどの「Constraint（制約・条件）」で仕上げる。これら4要素「RSFC（役割・状況・形式・条件）」を整理して伝えることがよいとされている。
ただ、「Role（役割）」や「Situation（状況・背景）」は毎回同じということも多いだろう。こうした特定の役割（例：プロの編集者、プログラマーなど）をGeminiに学習させ、自分専用の「カスタムAI」として保存できる「Gems（専用AIの保存）」という機能がある。
サイドバーを開き、［Gem］をクリックする。「Gemマネージャー」欄にある［Gemを作成］ボタンをクリックし、名前や指示を入力して保存する。以降は、そのGemを選択するだけで、Gemで設定した指示が反映された状態で会話（指示）を開始できるようになる。
注意が必要なのは、無料版では有料版に比べて1日当たりのGemの利用上限回数が少なく設定されている。制限に達すると、標準のGeminiに戻ってしまう。Gmesで設定した指示が反映されなくなるので、回答精度が落ちる可能性がある。
Gemを使えば、幾つかの役割を登録しておき、切り替えて利用可能だ。しかし前述の通り利用制限があるので、これを節約したい場合は、カスタム指示を使うとよい。
［歯車（設定とヘルプ）］アイコンをクリックし、［Geminiへのカスタム指示］または［パーソナルインテリジェンス］−［Geminiへのカスタム指示］を選択する。
「Geminiへのカスタム指示」画面が開くので、「Geminiへのカスタム指示」のスイッチを「オン」にして、［追加］ボタンをクリックする。［Geminiに保存する情報］ダイアログが表示されるので、自分のプロフィールや希望する回答スタイルを入力し、［送信］ボタンをクリックする。
ただし、カスタム指示は常に反映されてしまうので、「語尾はだ・である調にしてください」など必ず毎回指示している内容を登録しておく（「Geminiへのカスタム指示」のスイッチを「オフ」にしてカスタム指示を無効にすることは可能）。
Geminiを使いこなす上で重要なのが「情報の扱い」だ。Geminiは無料版でも非常に強力だが、その利便性と引き換えに理解しておくべきルールがある。
無料版でのやりとりは、サービスの品質向上を目的として、Googleの担当者によって内容が確認（レビュー）されたり、AIモデルの学習に利用されたりする可能性がある。
まず、実名や住所、社外秘の文章などは入力しないようにするのが鉄則だ。誰に見られても問題のない形式に情報を抽象化して伝えるようにする。
次に、扱うデータの種類によっては、一時的に「Geminiアプリアクティビティ」を「オフ」にして、履歴が残らないようにする。ただし、「オフ」にすると、履歴が削除されてしまい、その間はメール検索などの連携機能が使えなくなる。そのため、作業内容に合わせた「使い分け」が重要になる。
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