連載目次

対象：Gemini＋Windows 11



無料版Geminiを仕事の即戦力にする設定術

Googleの生成AI「Gemini」は導入しただけでは真価を発揮できない。特に無料版では、適切な初期設定とセキュリティへの配慮が不可欠だ。本Tech TIPSでは、GmailやGoogleドライブとの連携手順から、カスタムAI（Gems）と「カスタム指示」の活用、データの安全な扱い方まで、仕事の生産性を高める具体策を解説する。



生成AI（人工知能）の急速な進化はビジネスを大きく変えつつある。業務に生成AIを生かすことで効率を高め、生産性を向上させないと競争に勝てなくなってきている。しかし、ただ生成AIを導入しただけでは仕事の効率は上がらない。

多くの生成AIは、初期状態ではその真価は発揮できていない。適切な設定と指示（プロンプト）の型を整える必要がある。本Tech TIPSでは、Googleの生成AI「Gemini」を例に、適切な設定と、特に無料アカウントで使う場合の注意点などについて解説する。

GeminiでGoogle Workspace連携を使う

Geminiには、Google AI PlusなどのGoogle AIプランやGoogle Workspaceによる有料版と、Googleの個人アカウントで利用できる無料版がある。無料と有料の違いによってできることが異なるので注意が必要だ。また、企業・学校用アカウントでは、管理者がGeminiの利用を制限していることもあるので、Geminiが利用できない場合は管理者に確認してほしい。

下表に有料版と無料版におけるGoogle Workspace（GmailやGoogle Driveなど）との「連携」機能の差についてまとめておく。自分のアカウントで何ができるのか、以下の表で確認してほしい。

機能 無料版（個人アカウント） 有料版（Google AIプランなど） 連携の形態 「Geminiから」外部データを探す 「アプリ内で」Geminiが動く Workspace連携 Gemini画面で「@Gmail」などと入力 Gmailなどの作成画面に専用ボタン出現 主なエンジン Gemini 3 Flash Gemini 3 Pro／Ultra カスタムAI（Gems） 基本機能のみ（順次開放） フル機能（作成・共有が無制限） データの参照 Geminiが情報を「読みに行く」 アプリとAIが「一体化」している アカウントの違いによるGoogle Workspace連携機能



無料版でも、Geminiの画面から「昨日のXXXのメールを要約して」といった指示は可能だ。それには、事前に「Google Workspace」との連携を有効にしておく設定が必要となる。

Geminiの画面左下の［歯車（設定とヘルプ）］アイコンをクリックし、［アクティビティ］を選択、「Geminiアプリアクティビティ」画面が開いたら「アクティビティの保存」欄のスイッチを「オン」にする（既定では「オン」）。ただし、ここを「オン」にすると、Geminiとの会話内容や連携したデータの一部が、Googleによってサービスの改善やAIモデルの学習（人間のレビュー担当者による確認を含む）に利用される可能性がある。機密性の高いビジネスデータや個人情報を扱う場合は、このリスクを十分に理解しておく必要がある。