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Dockerは2026年4月2日（米国時間）、コンテナエンジンをDockerのクラウドで実行するフルマネージドサービス「Docker Offload」のGA（一般提供）を発表した。

コンテナ管理ツールである「Docker Desktop」は、VDI（仮想デスクトップインフラストラクチャ）プラットフォームや管理端末のようにリソースや権限が制限された環境では実行が困難という課題があった。

企業がテレワークや業務委託の開発者の雇用を拡大する中で、制約のある環境がデフォルト（既定）となり、多くの開発者がDocker Desktopを利用できない状況が生まれていた。Docker Offloadはコンテナエンジンの実行場所をDockerのクラウドに移すことで、この課題を解決するマネージドサービスだ。

開発者は既存のターミナル、「docker run」コマンド、Docker Desktop UI（ユーザーインタフェース）をそのまま使用できる。環境構築のための設定や、新しいツールのための再学習、アプリケーションの再構成は不要だ。バインドマウント、ポートフォワーディング、「Docker Compose」を含む全ての機能がローカル実行と同様に動作するとしている。

Docker Offloadの動作イメージ Docker DesktopのUIはそのままに、エンジンがクラウドで実行される（提供：Docker）

Docker Offloadの特徴

暗号化トンネルとセッション分離でセキュリティを確保

全ての接続はSOC 2（Service Organization Controls 2）認証済みインフラストラクチャの暗号化トンネルを経由する。セッションのアクティビティーはログで一元的に記録されるため、セキュリティチームは既存のツール、ファイアウォールルール、エンドポイントポリシーを変更することなく、必要な監査証跡を取得できる。

各セッションは一時的な隔離環境で実行され、データが永続化されることはなく、セッション終了時に破棄される。

マルチテナントとシングルテナントの2方式を提供

展開方式として以下の2つを提供する。

マルチテナント Docker管理のインフラストラクチャでVM（仮想マシン）レベルの分離を提供。運用上のオーバーヘッドやインフラの保守作業が不要であり、有効化した時点からすぐに利用可能になる

シングルテナント 金融、ヘルスケア、政府機関などの規制産業向けに、専用のVPC（仮想プライベートクラウド）とプライベートネットワーク接続を提供。トラフィックはパブリックインターネットを経由せず、規制の厳しい多くの企業がベースラインとして求めるネットワーク分離要件を満たせる



Docker Offloadは「Docker Business」プランのアドオンとして提供される。

Dockerは今後、ユーザーのクラウドアカウントで実行する「シングルテナントBYOC」（Bring Your Own Cloud）、「GitHub Actions」「GitLab CI」「Jenkins」とのCI/CD（継続的インテグレーション／継続的デリバリー）パイプライン統合、AI/ML（人工知能／機械学習）ワークロード向けの「GPU対応インスタンス」を2026年内に提供する予定としている。