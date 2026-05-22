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Googleは「Googleアカウント」のユーザー名変更機能について、2026年3月31日（米国時間）に米国の一般ユーザー向けに提供開始した。

Googleアカウントの「ユーザー名@gmail.com」を変更できる機能で、変更前のメールアドレスは代替アドレスとして保持され、どちらのメールアドレスも同じ受信トレイに送信される。送受信やサインインは新旧どちらのアドレスでも可能。

この機能はビジネス向け「Google Workspace」で提供されていた。一般ユーザーアカウントにも段階的に展開され、まずは米国の一般ユーザーに開放された。

ログインへの影響は？ プラットフォームの認証方式で違い

Googleアカウントのユーザー名変更がユーザーにどのような影響を与えるかは、ユーザーがプラットフォームでどのように認証するか、プラットフォームがユーザーをどのように識別するかによって異なる。

ログインに影響が出ないケース

「Googleでログイン」で「Subject ID」を使用しているプラットフォーム Subject IDはユーザーに割り当てられる不変の識別子なので、ユーザー側の対応は不要

「Googleでログイン」でメールアドレスをユーザー識別子として使用しているプラットフォーム ユーザー名変更前に取得したOAuth認可が有効なままの場合は問題ない

メールアドレスとパスワードで手動登録しているケース 変更前のメールアドレスは引き続き有効なためログインへの影響はない

パスキーを使用しているユーザー 影響が発生する可能性があるケース 「Googleログイン」でメールアドレスをユーザー識別子として使用しているプラットフォームで、ユーザーがOAuth認可を取り消した場合 Googleは次回サインイン時に新しいメールアドレスを提供するが、プラットフォームがユーザーを認識できず、アカウントの重複やデータへのアクセス喪失が発生する可能性がある

メールアドレスとパスワードで手動登録しているプラットフォームで、ユーザーが後から新しいメールアドレスで「Googleでサインイン」を使用した場合 既存アカウントとひも付けられず、重複アカウントが作成されるリスクがある

Googleがプラットフォームに推奨する3つの対応策 Googleは「Googleでログイン」を使用するプラットフォームに、以下の3つの対応策を推奨している。 Subject IDをプライマリ識別子として使用する IDトークンに含まれるSubject IDは、メールアドレスが変更されても不変の最も信頼性の高い識別子なので、「Googleでログイン」で認証される全てのユーザーアカウントのプライマリキーとして使用する

メールベースのアカウント復旧を提供する Subject IDへの移行がすぐに実施できない場合の対策。Googleは変更前のメールアドレスをエイリアスとして保持するため、元のアドレスに送信された復旧メッセージはユーザーに届く

メールアドレスの更新を可能にする メールとパスワードで登録した従来型アカウントのユーザーが、プラットフォームの設定画面で連絡先情報を更新できるようにする

