AIコーディングツール「Cursor 3」公開　エージェント共同開発用UI「Agents Window」で開発はどう変わる？リポジトリの壁も、Slack/GitHubの壁も超える

AIコードエディタの最新版「Cursor 3」が発表された。エージェントを中心に据えた新しいUIにより、複数AIエージェントによる開発を統合的に管理できるという。

» 2026年05月29日 13時00分 公開
[＠IT]

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　AIコードエディタ「Cursor」を開発するAnysphereは2026年4月2日（米国時間）、最新バージョン「Cursor 3」を発表した。UI（ユーザーインタフェース）をエージェントファーストの設計思想で一から再構築したという。

Cursor 3の新UI「Agents Window」で開発はどう変わる？

　新しいUI「Agents Window」（エージェントウィンドウ）は、マルチワークスペースに標準対応し、人とエージェントが異なるリポジトリをまたいで作業できるという。

　Agents Windowを利用するには、Cursor 3にアップグレードした後、［Cmd］＋［Shift］＋［P］キーを押し、「Agents Window」と入力する。従来のCursorエディタに戻る場合には、同じキーを押し「Open Editor Window」と入力する。

多数のエージェントを並行して実行

　Agents Windowでは、ローカルとクラウドの全エージェントがサイドバーに一覧表示され、モバイルやWeb、デスクトップの他、プロジェクト管理ツール「Linear」「Slack」「GitHub」から起動したエージェントも含まれる。クラウドエージェントは作業のデモやスクリーンショットを自動生成し、内容の検証を支援する。

Agents Windowのエージェント管理サイドバー。複数リポジトリのタスクを一覧表示できる（提供：Anysphere

ローカルとクラウドをシームレスに切り替え

　Agents Windowでは、エージェントのセッションをクラウドからローカルに移して手元で編集、テストしたり、逆にローカルからクラウドに移してオフライン中も実行を継続させたりすることができる。

　ローカル実行時には同社独自のコーディングモデル「Composer」による高速な反復作業が可能だ。Anysphereは、ノートPCを閉じると中断されるような長時間タスクで特に有用だとしている。

ローカルとクラウド間でエージェントセッションを切り替える画面（提供：Anysphere

コミットからPRまで一貫した開発フロー

　Agents Windowでは、新しい差分ビューにより、変更の編集やレビューをシンプルなUIで実行できる。ステージングやコミット、PR（プルリクエスト）の管理まで一貫して行える。

差分ビューからPR作成、マージまでを一貫して操作できる（提供：Anysphere

Cursor 3のその他の特徴

ファイル参照

　エディタでは、関連ファイルを即座に参照でき、LSP（Language Server Protocol）による定義ジャンプなどを使ってコードベース全体を理解しやすくする。

統合ブラウザ

　内蔵ブラウザでローカルのWebサイトを開いて操作でき、プロンプトからのやりとりも可能だ。

IDE内蔵ブラウザでWebページを表示しながらエージェントと対話できる（提供：Anysphere

プラグインエコシステム

　「Cursor Marketplace」ではMCP（Model Context Protocol）やサブエージェントなど数百種類のプラグインを1クリックでインストールできる。チーム用の非公開マーケットプレースの設定にも対応する。

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