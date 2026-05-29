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AIコードエディタ「Cursor」を開発するAnysphereは2026年4月2日（米国時間）、最新バージョン「Cursor 3」を発表した。UI（ユーザーインタフェース）をエージェントファーストの設計思想で一から再構築したという。

Cursor 3の新UI「Agents Window」で開発はどう変わる？

新しいUI「Agents Window」（エージェントウィンドウ）は、マルチワークスペースに標準対応し、人とエージェントが異なるリポジトリをまたいで作業できるという。

Agents Windowを利用するには、Cursor 3にアップグレードした後、［Cmd］＋［Shift］＋［P］キーを押し、「Agents Window」と入力する。従来のCursorエディタに戻る場合には、同じキーを押し「Open Editor Window」と入力する。

多数のエージェントを並行して実行