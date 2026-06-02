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調査会社Synergy Research Group（以下、Synergy）は2026年4月2日（米国時間）、CoreWeaveなどの新興ベンダーがけん引するネオクラウド市場に関する最新の分析結果を発表した。ネオクラウドは、「GPU」の利用を中心とした“AIワークロード向けに台頭するクラウドインフラ”として認識されつつあるが、今回の調査ではクラウドサービス市場全体に与える影響が示唆されている。

AWSやAzureを補完するだけじゃない？ ネオクラウドとはどういう存在か

2025年第4四半期のネオクラウドの収益は90億ドル（約1兆3950億円＜1ドル＝約155円の為替レートで換算＞、以下同）に達し、前年同期比では223％増と大幅な成長を記録している。2025年通年では250億ドル（約3兆8750億円）を超えている。

ネオクラウド市場の収益予測。2025〜2031年で年平均成長率58％を見込む（提供：Synergy Research Group）

Synergyは、ネオクラウドの市場は年平均成長率58％を維持し、2031年には市場規模が4000億ドル（約62兆円）に迫ると予測。クラウド市場の中でも突出した拡大が見込まれている。そうしたネオクラウド勢が、Amazon Web Services（AWS）などの従来のクラウドサービスに与えると予測されている影響は次の通りだ。

CoreWeaveなど台頭で変化、クラウドの選択肢は？

ネオクラウドは、従来のクラウドサービスでは対応し切れないAI処理需要に対応する役割を担っている。「GPU as a Service」（GPUaaS）や生成AI基盤、高密度データセンターなどを提供している。急成長の背景には、GPUを活用した演算処理の需要が増え、ハイパースケーラー（大規模クラウド事業者）の供給能力を上回っているという状況がある。 ネオクラウドはGPUアクセラレーションによるコンピューティングに特化していることで差別化を図っている。これにより、AIワークロードに対して、より高い性能密度、より迅速なデプロイ、より効率的なスケーリングを実現できる。 ネオクラウド市場はCoreWeaveやCrusoe、Core Scientific、Lambda、NebiusおよびNscaleなどが主導する。CoreWeaveは、AWS、Microsoft、Googleといった従来のハイパースケーラーに対する最も直接的な競合ベンダーだと位置付けられている。 一方、OpenAIやAnthropicは、基盤モデルとAI開発環境へのクラウドサービスのようなアクセスを提供するプラットフォーム型の独自カテゴリーを形成する。こうした事業者が、プラットフォーム型のプロバイダーとして存在感を増しており、「インフラ層とプラットフォーム層の競争の境界線が塗り替わりつつある」とSynergyは分析している。 つまり、AIモデルをAPIで提供するOpenAIやAnthropicのサービスは、ユーザーにとってみれば、そのサービス自体がインフラを含めた計算基盤のようになっていると言うことができる。OpenAIやAnthropicのAIモデルが動く裏には、その計算を支えるインフラがある。 コンピューティングそのものの再編 Synergyの創業者兼主席アナリストであるジェレミー・デューク氏は、今回の市場変化について、単に主要な事業者の入れ替わりを意味するのではなく、コンピューティングそのものの構造的再編だと指摘する。同氏によれば、「従来のハイパースケーラーはあらゆる用途に対応できる柔軟性」を前提に設計されていたのに対し、AIワークロードは並列性やデータの局所性、計算の集中といった、「極めて厳格な制約」を求める。ネオクラウドはこの制約に応えるための、アーキテクチャ上の一つの答えだという。 デューク氏は、AIの探索的な使用のフェーズが終わり、世界中で本格的に使われるようになるほど、ネオクラウドと従来型クラウドの違いは、ささいなものではなくなっていくと指摘。「コンピューティングシステムが今後どのように進化していくかを決定付ける要因となる可能性がある」