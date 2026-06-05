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連載目次

Windows 11には、さまざまな機能が提供されている。しかし、ニュースなどが配信されるウィジェットや、会議チャットアプリの「Microsoft Teams」など、人によっては全く使わない機能も既定で有効になっている。

これらの機能は「設定」アプリやタスクバーで機能を「オフ」または「非表示」に指定できるにもかかわらず、実際にはシステムのバックグラウンドでは関連プロセスが実質的に動作し続けているケースもある。これらは、ユーザーが再度機能を有効化した際の応答性を高めるといった理由から実行された状態にある。しかし、使わないユーザーにとってはリソースの無駄遣いでしかない。

また最近では生成AIの高度化により、多くの脆弱（ぜいじゃく）性が見つかる例もあることから、使っていないサービスはセキュリティの観点からも完全に停止しておくのが無難だ。

本Tech TIPSでは、「設定」アプリなどで停止した後もバックグラウンドでリソースを消費しがちな代表的プロセスを挙げ、それらをシステムレベルで完全に停止・不活化させるための具体的な手法について解説する。

Windows 11標準の機能のうち、非表示状態でも裏でメモリやCPUリソースを消費し続ける主なコンポーネントとプロセスは下表の通りである。

これらのプロセスを停止するには、レジストリの変更またはグループポリシーの適用、サービスの停止設定が必要となる。システムの根幹に関わる領域を編集するため、作業前には必ずバックアップを取得し、管理者権限を持つアカウントで実施してほしい。

レジストリに不正な値を書き込んでしまうと、システムに重大な障害を及ぼし、最悪の場合、システムの再インストールを余儀なくされることもあります。レジストリエディターは慎重に操作するとともに、あくまでご自分のリスクで設定してください。何らかの障害が発生した場合でも、本編集部では責任を負いかねます。ご了承ください。

ウィジェットは、「設定」アプリの「個人用設定」−「タスクバー」画面の「タスクバー項目」にある「ウィジェット」のスイッチを「オフ」にすることで、タスクバーに表示されるボタン（アイコン）を非表示にできる。ただ、これはボタンが見えなくなるだけで、ニュース配信などのプロセスは動いたままだ。ウィジェットを使わないのであれば、プロセス自体も停止しておいた方がよい。

グループポリシーによる停止方法（Windows 11 Pro以上）

Windows 11 Homeエディション以外であれば、グループポリシーで設定可能だ。

グループポリシーエディター（gpedit.msc）を起動し、左ペインで［コンピューターの構成］−［管理用テンプレート］−［Windowsコンポーネント］−［ウィジェット］を選択、右ペインの「ウィジェットを許可する」をダブルクリックする。［ウィジェットを許可する］ダイアログが開いたら「無効」を選択して、［OK］ボタンを押せばよい。

Windows 11を再起動すると、ウィジェットのプロセスである「Widgets.exe」が完全に停止する。なお、この設定を行うと「設定」アプリの「タスクバー」画面にある「ウィジェット」のスイッチを「オン」にしても、ウィジェットのアイコンは表示されなくなる。

ウィジェットを再表示したい場合は、まずグループポリシーで「ウィジェットを許可する」を「有効」にしてWindows 11を再起動してから、「タスクバー」画面の「ウィジェット」のスイッチを「オン」にする必要がある点に注意してほしい。

レジストリによる停止方法

Windows 11 Homeの場合、以下のレジストリキーを編集することで、ウィジェットのプロセスの停止が可能だ。Dshキーがない場合は、新規作成すること。Dshキーに値の名前を「AllowNewsAndInterests」としたDWORD（32ビット）値を作成し、値のデータを「0」にセットすればよい。

項目 内容 キー HKEY_LOCAL_MACHINEの\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Dsh 値の名前 AllowNewsAndInterests 型 DWORD（32ビット）値（REG_DWORD） 値のデータ 0 ウィジェットのプロセスを停止するレジストリキー



レジストリでウィジェットのプロセスを停止する

レジストリエディターを起動し、上表のレジストリを設定すると、グループポリシーで設定した場合と同様、再起動後はウィジェットのプロセスが起動しなくなる。



また、管理者権限で起動したWindowsターミナル（コマンドプロンプト）で以下のコマンドを実行することでも、同様の設定が可能だ。

reg add HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Dsh /v AllowNewsAndInterests /t REG_DWORD /d 0 /f

レジストリを操作してウィジェットのプロセスを停止するためのコマンド



ウィジェットを再表示したい場合は、まずレジストリエディターでDshキーに作成した値の名前「AllowNewsAndInterests」を削除、Windows 11を再起動してから、「タスクバー」画面の「ウィジェット」のスイッチを「オン」にする必要がある点に注意してほしい。

「配信の最適化」サービス（DoSvc）を無効化する

「Delivery Optimization Service（DoSvc）」は、Windows Updateの「配信の最適化」機能を提供するものだ。他のPCへWindows Updateでキャッシュした更新プログラムを再配信するもので、企業においては、Windows Updateによるインターネット回線の帯域負荷を軽減させる仕組みとされている。ただ、この機能はメモリの消費量が多く、不要なキャッシュがたまるといった弊害も指摘されている。

その上、「設定」アプリの「Windows Update」−「詳細オプション」−「配信の最適化」画面で「他のPCからのダウンロードを許可する」を「オフ」にしても、このサービスはバックグラウンドでアクティブなまま維持され、キャッシュの管理や独自の通信ログを生成し続けるという問題もある。なお、DoSvcはsvchost.exe内で動作するため、タスクマネージャーで検索しても見つからないので注意してほしい。

「配信の最適化」サービスを「サービス」で停止する

「配信の最適化」サービスを停止するには、「サービス（services.msc）」という管理ツールを使うのが簡単だ。［Windows］＋［R］キーを押して、［ファイル名を指定して実行］ダイアログを開き、「services.msc」と入力して［Enter］キーを押す（タスクバーの検索入力ボックスに「サービス」と入力して起動してもよい）。

「サービス」画面が開くので、ここで「Delivery Optimization」を探しダブルクリックする。［Delivery Optimizationのプロパティ］ダイアログが開くので、ここの「スタートアップの種類」欄のプルダウンリストで［無効］を選択、「サービスの状態」欄で［停止］ボタンをクリックしてから［OK］ボタンを押す。

「配信の最適化」サービスをレジストリで無効化する

レジストリキーを編集することでも「配信の最適化」サービスを無効化できる。以下のレジストリキーを開き、値のデータを「4（無効）」に設定すればよい。

項目 内容 キー HKEY_LOCAL_MACHINEの\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DoSvc 値の名前 Start 型 DWORD（32ビット）値（REG_DWORD） 値のデータ 4 「配信の最適化」サービス（DoSvc）を無効化するレジストリキー



以下のコマンドを管理者権限で起動したWindowsターミナル（コマンドプロンプト）で実行することで、上記のレジストリキーを設定することも可能だ。

reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DoSvc /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

レジストリを操作して「配信の最適化」サービス（DoSvc）を無効化するためのコマンド



Windows 11の再起動後、DoSvcが無効化され、バックグラウンドでの動作は停止する。

「診断とフィードバック」サービス（DiagTrack）を停止する

Windows 11には、不具合や利用状況のデータをMicrosoftに送信する「診断とフィードバック」という機能がある。

「設定」アプリの「プライバシーとセキュリティ」−「診断とフィードバック」画面で「オプションの診断データを送信する」のスイッチを「オフ」にすれば、診断データの送信を最小限（必須診断データのみ）に設定できる。しかし、このサービス自体は完全に停止せず、常時バックグラウンドでシステムログの収集と監視を継続する。

「診断とフィードバック」サービスを「サービス」で停止する

システム情報の自動送信自体を完全に遮断したい場合には、「診断とフィードバック」サービスを停止する必要がある。やはり「サービス（services.msc）」を使うのがよい。［Windows］＋［R］キーを押して、［ファイル名を指定して実行］ダイアログを開き、「services.msc」と入力して［Enter］キーを押す（タスクバーの検索入力ボックスに「サービス」と入力して起動してもよい）。

「サービス」画面が開くので、ここで「Connected User Experiences and Telemetry」を探しダブルクリックする。［Connected User Experiences and Telemetryのプロパティ］ダイアログが開くので、ここの「スタートアップの種類」欄のプルダウンリストで［無効］を選択、「サービスの状態」欄で［停止］ボタンをクリックしてから［OK］ボタンを押す。

「診断とフィードバック」サービスを「サービス」で停止する（1）

［Windows］＋［R］キーを押して、［ファイル名を指定して実行］ダイアログを開き、「services.msc」と入力して［Enter］キーを押す（タスクバーの検索入力ボックスに「サービス」と入力して起動してもよい）。「サービス」画面が開くので、ここで「Connected User Experiences and Telemetry」を探しダブルクリックする。 ▼ 「診断とフィードバック」サービスを「サービス」で停止する（2）

［Connected User Experiences and Telemetryのプロパティ］ダイアログが開くので、ここの「スタートアップの種類」欄のプルダウンリストで［無効］を選択、「サービスの状態」欄で［停止］ボタンをクリックしてから［OK］ボタンを押す。



「診断とフィードバック」サービスをレジストリで無効化する

レジストリキーを編集することでも「診断とフィードバック」サービスを無効化できる。以下のレジストリキーを開き、値のデータを「4（無効）」に設定すればよい。診断データ収集プロセスが完全に停止し、バックグラウンドでのログスキャンによるディスクやCPU負荷が削減される。

項目 内容 キー HKEY_LOCAL_MACHINEの\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DiagTrack 値の名前 Start 型 DWORD（32ビット）値（REG_DWORD） 値のデータ 4 「診断とフィードバック」（DiagTrack）サービスを無効化するレジストリキー



以下のコマンドを管理者権限で起動したWindowsターミナル（コマンドプロンプト）で実行することで、上記のレジストリキーを設定することも可能だ。

reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DiagTrack /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

レジストリを操作して「診断とフィードバック」（DiagTrack）サービスを無効化するためのコマンド



Windows 11の再起動後、DiagTrackのサービスは起動しなくなる。

「トラブルシューティングツール」ホスト（WdiSystemHost）を停止する

Windows 11には、システムに問題が発生した際、自動で診断や修復を行うトラブルシューティング機能も常駐している。「設定」アプリの「システム」−「トラブルシューティング」画面の「トラブルシューティングツールの推奨設定」欄のプルダウンリストで［何も実行しない］を選択しても、診断用のホストサービスが裏で待ち受け続けており、メモリを一定量占有し続ける。

「トラブルシューティングツール」ホストを「サービス」で停止する

システム情報の自動送信自体を完全に遮断したい場合には、「トラブルシューティングツール」ホストを停止する必要がある。やはり「サービス（services.msc）」を使うのがよい。［Windows］＋［R］キーを押して、［ファイル名を指定して実行］ダイアログを開き、「services.msc」と入力して［Enter］キーを押す（タスクバーの検索入力ボックスに「サービス」と入力して起動してもよい）。

「サービス」画面が開くので、ここで「Diagnostic System Host」を探してダブルクリックする（「Diagnostic Service Host」というよく似た名前のサービスもあるので間違えないように注意）。［Diagnostic System Hostのプロパティ］ダイアログが開くので、ここの「スタートアップの種類」欄のプルダウンリストで［無効］を選択すればよい。

「トラブルシューティングツール」ホストを「サービス」で停止する（1）

［Windows］＋［R］キーを押して、［ファイル名を指定して実行］ダイアログを開き、「services.msc」と入力して［Enter］キーを押す（タスクバーの検索入力ボックスに「サービス」と入力して起動してもよい）。「サービス」画面が開くので、ここで「Diagnostic System Host」を探してダブルクリックする。 ▼ 「トラブルシューティングツール」ホストを「サービス」で停止する（2）

［Diagnostic System Hostのプロパティ］ダイアログが開くので、ここの「スタートアップの種類」欄のプルダウンリストで［無効］、「サービスの状態」欄が「実行」となっていた場合は［停止］ボタンをクリックしてから［OK］ボタンを押す。



「トラブルシューティングツール」ホストをレジストリで無効化する

レジストリキーを編集することでも「トラブルシューティングツール」ホストを無効化できる。以下のレジストリキーを開き、値のデータを「4（無効）」に設定すればよい。

項目 内容 キー HKEY_LOCAL_MACHINEの\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WdiSystemHost 値の名前 Start 型 DWORD（32ビット）値（REG_DWORD） 値のデータ 4 「トラブルシューティングツール」ホスト（WdiSystemHost）を無効化するレジストリキー



以下のコマンドを管理者権限で起動したWindowsターミナル（コマンドプロンプト）で実行することで、上記のレジストリキーを設定することも可能だ。

reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WdiSystemHost /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

レジストリを操作して「トラブルシューティングツール」ホスト（WdiSystemHost）を無効化するためのコマンド



Windows 11の再起動後、WdiSystemHostのサービスは起動しなくなる。

【注意】サービス停止には副作用が発生する可能性も

「診断とフィードバック」サービス（DiagTrack）や「トラブルシューティングツール」ホスト（WdiSystemHost）を停止すると、Windows 11に不具合が起きた際に「設定」アプリからトラブルシューティングツールが正常に動かなくなる可能性がある点には注意してほしい。多くの場合、トラブルシューティングツールは問題解決の役に立たないことが多いので、実用上は問題ないだろう。

また、Windows 11の更新プログラムが適用されると、一部のポリシーやレジストリの挙動がデフォルト（未構成）に戻る場合がある。定期的に「サービス」を確認するなどして、余計なサービスが起動していないかどうかを確認するとよい。