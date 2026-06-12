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法人向け決済サービスを展開するUPSIDERは2026年6月12日、同年4月1日に発生した第三者による不正アクセス事案および被害拡大の防止を目的としたサービスの一時停止について、外部のセキュリティ専門機関による調査結果を踏まえた最終報告書を公表した。

不正アクセスの原因は、システム開発で使用していた外部ソフトウェア（オープンソースパッケージ）に悪意あるプログラムが混入された「ソフトウェアサプライチェーン攻撃」だった。外部の専門機関によるログ精査の結果、顧客情報やカード情報の外部への流出を示す事実は確認されなかったという。

同社は、スタートアップや中堅企業を中心に累計10万社以上（2025年11月時点）が導入するクラウド法人カードなどを展開するFinTech企業。公表された報告書から、開発者端末の侵害からサービスの一時停止の対応に至るまでのいきさつが明らかとなった。

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