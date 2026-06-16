生成AI“8割導入”時代に「ITインフラ」が追い付いていない　他社は何を見直している？76％が18カ月以内にITインフラ刷新を計画

AIの導入が進む中、それを支えるITインフラの整備も重要になっている。企業はITインフラをどのように見直そうとしているのか。A10ネットワークスの調査を基に整理する。

» 2026年06月16日 13時00分 公開
[＠IT]

この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

　A10ネットワークスは2026年5月7日、「2025年版AIインフラの現状レポート」の日本語版を公開した。同レポートは、医療や金融、製造、教育、テクノロジーなどの業種で働くIT担当者を対象に実施した、グローバル調査を基にまとめたものだ。

　調査によると、76％の組織が大規模言語モデル（LLM）やチャットボットなどの生成AIを導入していた。機械学習などのAIについて、33％は本番環境で運用しており、45％はパイロット（試験導入）プロジェクトに取り組んでいた。

進むAI活用に追い付かない「ITインフラ」　どう見直す？

　AI導入が進む一方で、それを支えるITインフラには課題も残る。今後18カ月以内に、AIワークロード向けにITインフラの一部を最新化またはアップグレードするとの回答は79％に上った。このうち21ポイントは、既に取り組みを進めているか、今後6カ月以内に実施すると回答した。企業は現在のITインフラをどう評価し、今後どのような見直しを進めようとしているのか。

　現在のITインフラに対して、将来のAIワークロードを支えるのに「十分以上だ」と回答したのは13％にとどまり、54％は「現在のAIニーズは満たせるものの、将来のために強化が必要だ」と答えた。ITインフラの主な課題としては「セキュリティの制約」（49％）がトップとなった。「柔軟性が低いか、新しいAIシステムとの連携が難しいレガシーシステム」（39％）、「スケーラビリティの制限」（38％）が続いた。

　AIワークロードのパフォーマンスを損ねる最大のボトルネックとして、33％は「計算能力の制限」を挙げた。AIワークロード向けに、オートスケーリング（負荷に応じてコンピューティングリソースを自動的に増減させる仕組み）を実装済みの組織は19％にとどまった。

AI時代のITインフラには「セキュリティ」が重要に

　ITインフラの最新化を優先する領域としては、AI特有の脅威やデータ漏えいから保護するAIファイアウォールを含む「セキュリティインフラ」が60％でトップだった。サーバなどの「コンピューティングインフラ」（50％）、「データストレージおよび管理システム」（41％）が続いた。AI向けITインフラで重要な製品／技術としては、AI向けAPI（アプリケーションプログラミングインタフェース）を保護する「APIセキュリティ」を40％が挙げた。AIファイアウォールは28％だった。

　最新化における最大の障壁として、30％が「予算の制約や新しいITインフラの導入コスト」を挙げた。「新しいテクノロジーの実装や管理ができる人材の不足」（18％）や「どの製品／技術が自社に適しているかが分からないこと」（17％）が続いた。

　セキュリティやプライバシーのリスクへの対策としては、56％が「AIの安全な利用方法や潜在的なリスクについて、従業員やユーザーを教育する」を挙げた。55％は「AIで利用するデータやAIモデルに対して、厳格なデータガバナンスとアクセス制御を導入する」と回答した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

スポンサーからのお知らせPR

注目のテーマ

その「AIコーディング」は本当に必要か？
Microsoft ＆ Windows最前線2026
4AI by ＠IT - AIを作り、動かし、守り、生かす
ローコード／ノーコード セントラル by ＠IT - ITエンジニアがビジネスの中心で活躍する組織へ
Cloud Native Central by ＠IT - スケーラブルな能力を組織に
システム開発ノウハウ 【発注ナビ】PR
あなたにおすすめの記事PR

@ITについて

RSSについて

アイティメディアIDについて

メールマガジン登録

＠ITのメールマガジンは、 もちろん、すべて無料です。ぜひメールマガジンをご購読ください。