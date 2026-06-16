この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

A10ネットワークスは2026年5月7日、「2025年版AIインフラの現状レポート」の日本語版を公開した。同レポートは、医療や金融、製造、教育、テクノロジーなどの業種で働くIT担当者を対象に実施した、グローバル調査を基にまとめたものだ。

調査によると、76％の組織が大規模言語モデル（LLM）やチャットボットなどの生成AIを導入していた。機械学習などのAIについて、33％は本番環境で運用しており、45％はパイロット（試験導入）プロジェクトに取り組んでいた。

進むAI活用に追い付かない「ITインフラ」 どう見直す？

AI導入が進む一方で、それを支えるITインフラには課題も残る。今後18カ月以内に、AIワークロード向けにITインフラの一部を最新化またはアップグレードするとの回答は79％に上った。このうち21ポイントは、既に取り組みを進めているか、今後6カ月以内に実施すると回答した。企業は現在のITインフラをどう評価し、今後どのような見直しを進めようとしているのか。

現在のITインフラに対して、将来のAIワークロードを支えるのに「十分以上だ」と回答したのは13％にとどまり、54％は「現在のAIニーズは満たせるものの、将来のために強化が必要だ」と答えた。ITインフラの主な課題としては「セキュリティの制約」（49％）がトップとなった。「柔軟性が低いか、新しいAIシステムとの連携が難しいレガシーシステム」（39％）、「スケーラビリティの制限」（38％）が続いた。 AIワークロードのパフォーマンスを損ねる最大のボトルネックとして、33％は「計算能力の制限」を挙げた。AIワークロード向けに、オートスケーリング（負荷に応じてコンピューティングリソースを自動的に増減させる仕組み）を実装済みの組織は19％にとどまった。 AI時代のITインフラには「セキュリティ」が重要に ITインフラの最新化を優先する領域としては、AI特有の脅威やデータ漏えいから保護するAIファイアウォールを含む「セキュリティインフラ」が60％でトップだった。サーバなどの「コンピューティングインフラ」（50％）、「データストレージおよび管理システム」（41％）が続いた。AI向けITインフラで重要な製品／技術としては、AI向けAPI（アプリケーションプログラミングインタフェース）を保護する「APIセキュリティ」を40％が挙げた。AIファイアウォールは28％だった。 最新化における最大の障壁として、30％が「予算の制約や新しいITインフラの導入コスト」を挙げた。「新しいテクノロジーの実装や管理ができる人材の不足」（18％）や「どの製品／技術が自社に適しているかが分からないこと」（17％）が続いた。 セキュリティやプライバシーのリスクへの対策としては、56％が「AIの安全な利用方法や潜在的なリスクについて、従業員やユーザーを教育する」を挙げた。55％は「AIで利用するデータやAIモデルに対して、厳格なデータガバナンスとアクセス制御を導入する」と回答した。