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国内企業の間には、業務を長年支えてきた一方で、保守や運用に課題を抱える「レガシーシステム」の刷新ニーズが根強く存在します。レガシーシステムの代表格として捉えられることがあるメインフレームやオフィスコンピュータ（オフコン）を巡っては、ベンダー各社の製品戦略やサポート方針の変化もあり、既存システムの運用方針をあらためて検討する動きが続いています。

もっとも「古いシステムだから即廃止すべし」という単純な話ではありません。古くても企業が求める役割を十分に果たしているシステムであれば、廃止ではなく維持を選択するのが合理的な場合もあります。近年は、生成AIを活用して保守負担の軽減を図る動きも現れています。

「刷新か、維持か」という判断の前提が変わりつつあるメインフレームやオフコン。本稿は、その現在地を整理します。

「脱レガシー」の市場は拡大 それを促す“守り”と“攻め”の理由

デロイト トーマツ ミック経済研究所の調査によると、国内の「レガシー＆オープンレガシーマイグレーション・モダナイゼーション」市場は2024年度に前年比126.8％の1兆3943億円を記録し、2029年度には2兆2450億円規模への拡大が見込まれています。年平均成長率は10.0％と高水準で推移しており、「レガシーシステムの見直し」が国内IT市場の主要テーマの一つになっています。

市場全体を見ると、「UNIX」や「Java」「Visual Basic」（VB）、ERP（統合業務）パッケージなどを対象とする「オープンレガシーシステム」からの移行需要が大きな比重を占めています。それでもメインフレームを中心としたレガシーシステムからの移行市場も、2024年度に前年比129.4％の4504億円を記録しており、依然として高い伸びを示しています。

ベンダーの事業終了は“きっかけ”に過ぎない

富士通は自社メインフレームのハードウェア事業を終了すると発表しており、これが足元の移行需要を後押しする要因の一つになっています。ただし、その需要の全てが同社の方針によって生まれたわけではないはずです。

メインフレーム利用企業の中には、移行の必要性を認識しながらも、コストや技術的なリスクを理由に移行に踏み切れなかった企業もあると考えられます。ベンダーの事業終了方針によって新たな課題が生じたというよりも、以前から存在していた課題が顕在化したというのが実態に近いでしょう。

移行需要を支えているのは、こうした“守り”の動機だけではありません。AIやデータの活用、デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進といった、“攻め”の動機に基づくシステム刷新のニーズも確実にあります。企業が新たな取り組みを進める中で、「現行のシステムでは新技術を活用しにくい」といった課題を、より明確に認識するようになってきたからです。

AIやデータ活用を見据えて「脱メインフレーム」に挑んだJFEスチール

実際に“攻め”の目的でメインフレーム刷新に踏み切った企業の一例が、鉄鋼大手のJFEスチールです。同社は全ての製鉄所／製造所で稼働する基幹システムについて、IBM製および富士通製メインフレームからオープンシステムに移行しました。総投資額は約1100億円、システム規模は約2億ステップに及びます。2020年10月に着手し、5年2カ月で完遂しました。

JFEスチールが目指したのは、単に老朽化したシステムを刷新することではありません。蓄積したデータ資産を活用し、データサイエンスやAIによって生産性の向上や操業の安定化を実現することです。言い換えれば、今回の取り組みは技術的負債の解消だけではなく、AI活用やデータ利活用を支えるシステムの整備でもあったのです。

「捨てる」のではなく「残すものは残し、変えるべきものは変える」

移行の進め方も興味深い点です。JFEスチールは汎用（はんよう）パッケージへの置き換えではなく、製造現場で培ってきた業務ロジックを維持、継承しながら、「COBOL」「PL/I」「アセンブラ」で記述されたメインフレーム向けプログラムをJavaベースに変換。社内クラウドインフラ「J-OSCloud」で稼働するオープンシステムに移行しました。

このJFEスチールの事例は、「古いから捨てる」という発想ではなく、「蓄積してきた業務ノウハウを生かしながら、AIやデータ活用を見据えてシステムを刷新する」という考え方に基づく取り組みです。残すべきものは残し、変えるべきものは変える――。こうした考え方は、既存システムの見直しにおける一つの方向性を示しています。

オフコンも終わっていない 残り続ける「AS/400」

オフコンを利用する企業の間でも、技術者不足や製品ライフサイクルの変化を背景に、システムの将来を見直す動きが続いています。特に存在感が大きいのが、IBM製のオフコン「AS/400」（現「IBM i」）です。

1988年の登場から30年以上がたった2026年時点でも、AS/400は製造や金融、流通など幅広い業種で稼働しています。システム開発を手掛けるオーエムネットワークの調査によると、基幹業務にAS/400を利用する国内企業は約2万社に上ります。

RPG技術者が高年齢化 「移行したくてもできない」現実

AS/400を維持する企業が直面する課題の中で、特に深刻なのが「RPG」技術者の不足です。オーエムネットワークの推計によると、AS/400向けのプログラミング言語であるRPGの技術者は平均年齢が50歳を超えており、人材の高年齢化と属人化が進んでいます。

RPGは若手エンジニアが業務で触れる機会が限られることに加えて、習得には特有の知識や経験が求められることから、新たな技術者を育成しにくいといわれています。その結果、移行の必要性を認識しながらも実行できなかったり、システムを維持したくても保守担当者を確保できなかったりする企業があります。外部委託への依存が進めば、保守コストが増大しかねません。

生成AIは“レガシー維持”にも使われ始めた

生成AIは、こうした課題の解決策になる可能性があります。生成AIというと、新しい業務やシステムへの活用が注目されがちです。実は既存システムを維持するための手段としても、生成AIを活用しようとする動きがあります。