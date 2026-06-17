この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

企業のバックアップ戦略は大きな転換点を迎えている。ランサムウェア攻撃の高度化によって、単にデータを保存するだけでは十分とは言えなくなった。攻撃者は本番環境だけでなくバックアップそのものを標的にするようになり、企業には「確実に復旧できること」がこれまで以上に求められている。

加えて、BroadcomによるVMware買収後のライセンス体系変更を受け、多くの企業が仮想化基盤の見直しを進めている。「Nutanix」や「Proxmox」などの仮想化基盤への移行や複数環境の併用が進みつつあり、バックアップ製品にも特定プラットフォームに依存しない柔軟性が求められている。

こうした中、台湾のストレージベンダーであるSynologyは、バックアップ専用アプライアンス「ActiveProtect」に搭載されるエンタープライズ向けバックアップ専用OSの最新版「ActiveProtect Manager 2.0」（APM 2.0）を発表した。同製品は従来のバックアップ機能を強化するとともに、AIを活用した異常検知やマルウェア対策を取り込み「サイバーレジリエンスプラットフォーム」としての進化を目指している。

2026年6月2日〜5日に台湾・台北市で開催された「COMPUTEX TAIPEI 2026」で発表された同製品の詳細をレポートしよう。

VMware離れを見据えた次の一手 データバックアップのあるべき姿とは？

Synologyは2000年に設立された台湾企業で、日本では個人向けや中小企業向けのNAS（Network Attached Storage）ベンダーとして認知されている。近年は単なるストレージベンダーからの脱却を進めており、バックアップや監視カメラ、プライベートクラウドなどソフトウェア領域にも事業を拡大している。

その中でも同社が注力しているのがバックアップ事業だ。バックアップソフトウェアと専用アプライアンスを統合したActiveProtectは、バックアップ環境の構築・運用を簡素化する製品として展開されている。

Synologyによると、同社のバックアップ製品群によって世界で3000万以上のエンティティが保護されているという。今回発表されたAPM 2.0は、そのバックアップ基盤をさらに拡張するものだ。