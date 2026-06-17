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Mythosが変革するサイバー攻防の最前線

Anthropicがテストを開始した次世代AIモデル「Claude Mythos」は、サイバーセキュリティにおけるAIの役割を決定的に変えつつある。

既存の主要なAIモデルやコーディングアシスタントの多くは、人間が入力したソースコードのバグを指摘したり、既知の脆弱（ぜいじゃく）性パターンを検索したりする「受動的かつ静的な支援」にとどまっていた。しかしClaude Mythosがこれらと一線を画すのは、その高度な「自律性」と「一気通貫性」にある。人間から具体的な指示を受けることなく、システム環境を能動的に探索して未知のゼロデイ脆弱性を自律的に発見し、さらにそれを突くエクスプロイト（攻撃コード）の生成までを自ら完了させてしまう。

これにより、従来のセキュリティ研究者や脆弱性分析チームが数週間から数カ月を要していたプロセスが、わずか数時間から数分にまで圧縮される可能性が示された。この技術は、防御側の効率化をもたらす画期的なツールを生み出すと同時に、攻撃者にも全く同様の恩恵を与える「デュアルユース（攻撃防衛両用）」の側面を色濃く持っている。

その破壊的な危険性を認識したAnthropicは、一部の限定企業のみを対象とした「Project Glasswing」を通じて検証を進めてきた。この招待制プログラムは、敵対的アクターが悪用する前に重要な脆弱性を発見・修正することを目的としている。先行参加したMozillaが、Firefoxの脆弱性を271件も発見して大きな注目を集めたのは記憶に新しい（Mozillaのプレスリリース「The zero-days are numbered」）。さらにAnthropicは2026年6月2日、同プロジェクトの拡大を発表し、日本からも「日立製作所」「トレンドマイクロ」「コヒシティジャパン」が参加を表明した。

そして2026年6月9日、Anthropicはさらなる一手に出る。これまでセキュリティ上の懸念から一般公開を見送ってきた最上位「Mythosクラス」の能力を、強力なセーフガード（悪用防止機能）とともに全ユーザーに開放する「Claude Fable 5」の提供を開始したのだ（Anthropicのプレスリリース「Claude Fable 5 and Claude Mythos 5」）。同時に、制限を解除したサイバー防衛・研究用の「Claude Mythos 5」を、Project Glasswingの参加パートナーなどの信頼できる限定機関にのみ後継アップグレードとして提供することも発表した。

編集部注：米国政府の指示によりMythos 5とFable 5の一般提供は停止している（Anthropicのプレスリリース「Statement on the US government directive to suspend access to Fable 5 and Mythos 5」）。

一般公開されたFable 5は、サイバーセキュリティや生物学といった危険性の高いプロンプトを検知すると、自動的に下位モデルである「Claude Opus 4.8」に処理を切り替える（フォールバックする）という極めて堅牢な保護機能を標準装備している。これにより、技術の致命的な悪用を防ぎつつ、企業の複雑な知識労働や長時間の自律コーディング作業を強力に支援するという、高度なバランスモデルを社会に提示した。

内部資料の流出とセキュリティ銘柄の急落

しかしFable 5が正式リリースされる前の2026年3月、Anthropicの管理システムにおける設定不備により、Mythosに関する内部資料が一時的に公開状態となるインシデントが発生した。これにより、同モデルが秘める高度な脆弱性分析能力と攻撃コード生成能力の一端が、皮肉にも白日の下にさらされることとなった。

金融市場は即座に反応した。自律型AIが既存のセキュリティ製品やサービスの在り方を根底から変えてしまうとの懸念から、投資家が一斉に動いたのである。「CrowdStrike」「Palo Alto Networks」「Zscaler」といった主要セキュリティ企業の株価は大幅に下落し、「Global X Cybersecurity ETF（サイバーセキュリティ・テクノロジーの需要拡大から利益を得る可能性がある企業へ投資する上場投資信託）」も大きな値下がりを記録した。