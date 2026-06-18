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AIが起爆剤となり、ITとビジネスが一体化する新たな時代を迎えようとしています。本連載では、調査会社Gartnerの国内外のアナリストとの対話を通じ、企業とITリーダ−にとっての生き残りのヒントを探ります。

DX（デジタルトランスフォーメーション）推進部署やIT部門が旗振り役となり、AIを使って全社的な業務変革を進める日本企業の事例が増えています。しかし、「このままではグローバルな企業間の戦いに負ける企業が続出する」と、ガートナーのディスティングイッシュト バイスプレジデント アナリストである亦賀忠明氏は力説します。AIによる産業革命が起こっているにもかかわらず、日本の経営者の考え方は「江戸末期」にとどまっているからだというのです。

「世界では水道を引き、どう最適なシステムを構築して運用するかに焦点が移っているのに、日本は井戸を使い続け、水の汲み上げ作業を自動化するといった江戸時代の発想から脱していない。黒船が到来しているにもかかわらず、それを観光船だと思い込んでのんびりしているのが、今の日本の多くの経営者の姿だ」（亦賀氏、以下同）

これはどういう意味なのでしょうか。

人間のやってきたさまざまな業務を代替できる生成AIは、IT部門やDX推進部署にとって強力なツールになりました。しかし、こうした一部の部署による取り組みには限界があると亦賀氏は言います。

そもそも、これまで叫ばれてきた「DX」という言葉自体がミスリーディングであり、もはや賞味期限切れだと同氏は指摘します。本来は「ビジネストランスフォーメーション（業務・事業そのものの変革）」を進めるべきなのに、AIを使ったとしても、結局は紙からデジタルへの移行や、細かなタスクの自動化にとどまっているケースがほとんどだからです。例外と言えるのは、コールセンターのAI化くらいだといいます。