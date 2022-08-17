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データ＆アナリティクス（D＆A）のリーダーは、信頼性が高く、信用でき、目的に合ったデータを提供することがますます求められている。組織がAIの取り組みを加速させる中、この圧力は強まっている。

だが、多くのデータ管理チームは、標準化の徹底とデータ品質の確保のために、主に従来型のデータモデリングに依然として依存している。AIユースケースの要求を満たすには、このアプローチだけではもはや不十分だ。

AIの取り組みを成功させるには、データは品質基準を満たすだけでなく、ビジネスのコンテキスト（文脈）を的確に反映していなければならない。セマンティック（意味論的）モデリングによってビジネスコンテキストを拡張しなければ、構造的に健全なデータを使用しても、AIの出力結果が不適切であるか、誤解を招くものになる恐れがある。同様に、セマンティックなコンテキストの拡充をしても、データの構造的な健全性を確保できなければ、効果が限定される。つまり、この2つのモデリング手法は相互に依存している。

Gartnerは、2028年までにAIガバナンスの失敗の半数が、セマンティックレイヤーの欠如または不備に起因するものになると予測している。セマンティックエンリッチメント（意味の拡充）を施したデータレイヤーがなければ、ビジネスユーザーはデータの発見や解釈に苦労し、自律的なエージェントは脆弱（ぜいじゃく）で信頼できず、連携させるのが難しいままとなる。

レジリエントな（回復力の高い）AIおよびエージェント機能を構築するために、D＆Aリーダーはデータモデリングとセマンティックモデリングを組み合わせ、セマンティックエンリッチメントを施したデータレイヤーを実現する必要がある。これらの相互補完的な手法を統合することで、一貫した意味、信頼できる構造、自信を持ってスケールできるAI-Readyデータ（AIモデルに適した信頼性、多様性、整合性を備えたデータ）をそれぞれ支える基盤が確立される。

セマンティックエンリッチメントを施したデータレイヤーの主要なタスク

Gartnerはセマンティックレイヤーを、「基盤となるデータベース構造をビジネス指向の用語や構成要素に変換するデータ抽象化レイヤー」として定義している。実際、セマンティックモデリングは、ビジネスやアナリティクスの利用者にとって、データをよりアクセスしやすく、理解しやすく、使いやすくする幾つかの重要なタスクを実行する。 本質的に、セマンティックモデリングは生のテーブルやカラムを、顧客や売上高、解約率といった認識しやすいビジネス概念にマッピングする。非技術系ユーザーでも容易に扱える直感的なビュー、尺度、指標を提供するとともに、純売上高がどのように定義または算出されるかといったビジネスロジックや計算処理を取り込み、一元化する。さらに、セマンティックレイヤーはKPI（主要業績指標）のアクセスルールと可監査性を強制し、一貫性、ガバナンス、信頼を確保する。 最も重要なことは、セマンティックレイヤーがツールやチーム全体にわたって単一の一貫した定義セットを公開し、混乱や誤解を減らすことだ。生の技術データと、なじみのあるビジネス用語を橋渡しすることで、このレイヤーはデータの保存方法と利用方法を整合させる。 ただし、技術的なデータ基盤は、依然としてデータモデリングの責任範囲だ。幾つかの高レベルなタスクは、データモデリングを伴う。その中には、データのソースと制約の特定やオーナーシップ、フォーマット、既知の品質課題の記録などが含まれる。また、データモデリングは顧客や製品といった中核的なエンティティや、それらの間の関係とともに、有効なデータ状態を規定する属性やビジネスルールも定義する。 データモデリングとセマンティックモデリングは、それぞれ異なる補完的な役割を果たす。両者を統合し、セマンティックエンリッチメントが施されたデータレイヤーを実現すれば、信頼性の高いアナリティクス、AIワークロード、エージェントシステムに必要となる構造的な厳密さとビジネスコンテキストの両方が得られる。 セマンティクスに依存するAI AIは、生成される洞察の精度と再現性を確保するために、高品質で適切に統制されたセマンティック定義を提供するセマンティックレイヤーへの依存を強めている。セマンティックレイヤーに依存する主なAI分野には、以下のようなものがある。 エージェント型アナリティクスとAIエージェント：AIエージェントを分析パイプライン全体に統合し、分析と洞察の自動化を推進するには、明確に定義され、一貫性のあるセマンティックレイヤーが必要となる

自然言語クエリ（NLQ）：主要なアナリティクスやBIプラットフォームは、NLQインタフェースの基盤としてセマンティックモデリングを採用し、自然言語の質問を、構造化されたSQLなどのクエリ言語に変換することを可能にしている

ナレッジグラフ：エンティティ間の関係をコンテキストとしてより豊かに表現するために、ナレッジグラフは、多くのAIソリューション、特にエージェント型AIや生成AIの取り組みにとって極めて重要な、追加のセマンティックエンリッチメントを施したレイヤーを提供する D＆AリーダーはAI対応に向けて、セマンティックモデリングをどう適用すべきか グリーンフィールド戦略（完全に白紙の状態から新しい取り組みを進める戦略。レイクハウスのような新しい統合データプラットフォームの導入など）を検討しているD＆Aリーダーは、AIの取り組みを支援するためにセマンティックレイヤーをどのように統合するかを、明確にしておく必要がある。そのためには、単一のメダリオンアーキテクチャ（※）が適切なのか、あるいはクロスドメイン分析が必要な場合に、レイクハウスの連邦型のアプローチが必要になるのかも検討しなければならない。 ※データを個別のレイヤー（ランディング、処理、集約など）に分割、整理し、各レイヤーを通過する中でデータの品質とデータの全体構造を調整、改善する。ストリーミングアーキテクチャやバッチ処理などに適用されることが多い。

データソース間でゼロコピーアクセスやデータ共有を利用する場合、D＆Aリーダーは、データソースでセマンティックレイヤーをどのように実装し、統制するか、さらにAI向けのセマンティックレイヤーをどのように適用するかを理解しなければならない。 サイロ化したレガシーデータ環境を抱えており、統合プラットフォームに移行せずに仮想化を利用することを計画している組織では、D＆Aリーダーは、データソースでどのセマンティックレイヤーが必要か、それらのレイヤーをどのように実装し、統制するかを検討する必要がある。その目的は、さまざまなソースにわたってAIソリューションを可能にする共有セマンティックビューを確立することにある。 出典：Why Agentic AI Efforts Will Fail Without Semantic and Structural Data Modelling（Gartner） ※この記事は、2026年5月に執筆されたものです。 筆者 Michael Gonzales Sr Director Analyst

