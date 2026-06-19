ワークフローシステムを提供するエイトレッドは2026年4月22日、「AI時代に生き残るSaaSの条件に関する実態調査」の結果を公表した。調査は2026年3月31日〜4月3日に実施され、調査対象は従業員100人以上の企業に勤務し、業務でAIを活用している情報システム・DX推進・経営企画部門の担当者107人。

同調査の結果によると、近年におけるAIの進化を受け、利用中のSaaSについて「現在見直しを検討している」との回答結果が48.6％、「既に見直しを実施した」が15.0％を占めた。その一方、「見直しの必要性は感じているが、まだ検討していない」という回答も16.8％に上った。

見直しの可能性があるSaaS領域としては、「プロジェクト管理・タスク管理」（45.3％）と「営業支援（SFA）」（44.2％）、「Web会議・オンライン商談」（34.9％）が上位を占めている。

逆に、AIでは代替が難しい（見直しの対象にならない）と思うSaaSの領域としては、「チャットツール・コミュニケーション」（27.9％）、「Web会議・オンライン商談」（24.4％）、「プロジェクト管理・タスク管理」（23.3％）などが上位に挙げられた。

ガバナンス系SaaSは6割超がAI代替不可と認識

「ガバナンスやコンプライアンスに関わるSaaS（ワークフロー、電子契約、監査対応など）は、AIでは代替できない（代替すべきでない）と思いますか」という質問に対しては、「非常にそう思う」という回答が16.8％、「ややそう思う」が46.7％であった。

AIで代替できないと思う理由のトップは、「AIの判断ミスが重大なリスクにつながるから」で52.9％を占めた。次いで「承認や決裁には人間の判断と責任が必要だから」（50.0％）、「監査証跡や履歴の厳密な管理が求められるから」（48.5％）、「法令やコンプライアンスへの対応が必要だから」（47.1％）となっている。

自由回答では「AIに任せ切りにすると責任の所在があいまいになる」「ハルシネーションされたときに履歴を追うのが非常に困難だと思う」などの声が寄せられた。

AI連携機能の有無と手放せないSaaSの条件

「AI連携機能を持たないSaaSは今後淘汰（とうた）されていくと思いますか」という設問では、15.0％が「非常にそう思う」、55.1％が「ややそう思う」と回答した。

AI時代において「手放せない（継続利用すべき）」と考えるSaaSの条件について尋ねた設問の回答は、1位が「AIとの連携機能を備えていること」（43.9％）、2位がセキュリティ基準が高く、データ保護が万全なこと（40.2％）、3位が監査証跡やコンプライアンス対応の機能があること（34.6％）となった。

SaaS導入失敗の約6割が既存システムとの連携

なお「過去1年以内にSaaSの導入／継続判断で失敗したと感じた経験はありますか」という設問では、「はい」と答えた割合が36.4％あった一方、「いいえ」も45.8％を占めるという結果となった。

「はい」と答えた回答者に対して、「どのような点で失敗したと感じましたか」と尋ねた設問では、「既存システムとの連携がうまくいかなかったこと」が59.0％で最多となり、「コストに見合う価値を感じられなかったこと」（46.2％）、「現場に定着せず、利用率が低いままだったこと」（35.9％）が続く結果となった。