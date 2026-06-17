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Anthropicは2026年6月12日（米国時間、以下同）、米政府（米商務省）から国家安全保障の権限に基づく輸出管理指令を受け、同社の最新フロンティアAIモデル「Claude Fable 5」および「Claude Mythos 5」の提供を全世界で一時停止したと発表した。

米商務省の指令は、「みなし輸出」（deemed export）の論理に基づき、ベンダー自身の外国籍従業員を含む外国籍者へのアクセス制限を求めるものだった。Anthropic側には米国籍以外のユーザーアクセスのみをブロックする機能が備わっていなかったため、全顧客向けに提供を一時停止せざるを得ない状況に追い込まれたとみられる。

Anthropicのプレスリリース

調査会社のForrester Research（以下、Forrester）は2026年6月15日に公開したブログで、輸出管理指令の引き金となったジェイルブレイク（脱獄）の手法が「手動で複数ステップを要する『コードの修正』リクエストだった」というケイティ・ムスーリス氏（サイバーセキュリティ専門家）の指摘を踏まえ、「これはFable 5固有の欠陥ではない」との見解を示した。

Forresterは、LLM（大規模言語モデル）が本質的には「論理的」ではなく「確率的」に動くものである以上、安全対策を回避する脱獄手法が生み出される可能性は常に存在すると指摘。特定の脱獄手法を理由に輸出管理指令が発出された今回の事態は、「AIモデルのリリースに政府が直接介入する時代の到来を示すものだ」と述べている。

フロンティアAIの「クラウド安全神話」に疑念？ Forresterが4つの対策を提言

多くの企業はこれまで、信頼できる大手AIベンダーが提供するクラウドサービスやAPIを利用していれば、サービスが安定して提供され続けるという前提（SLA：サービスレベル合意）の下でAI活用を進めてきた。 Forresterは「ベンダーの能力や契約面とは無関係の理由で、フロンティアAIモデルが突然自社の技術スタックから消滅するという現実を突きつけている」と指摘する。 「厄介な問題は、ベンダー側が法的制約によって、ユーザー企業に対して事前に『提供停止の警告』をすることすら禁じられる可能性がある点だ。『フロンティアAIモデルがクラウドで利用可能である』ことは、もはや『自社で常に利用可能』であることを意味しない」（Forrester） ForresterはAnthropicで起きた一連の問題を踏まえ、企業に対して4つの対策を推奨している。 対策1：シングルソースからの脱却と「ポータビリティ」の確保 米国以外のAIプロバイダーに単純に乗り換えることは、リスクの所在を別の主権国家へ移すだけにすぎず、根本的な解決にはならない。本質的な問題は単一ソースへの依存にある。モデルのポータビリティ（可搬性）を確保することが重要だ。 プロバイダー間でワークロードを柔軟にルーティングできる抽象化レイヤーの導入や、事前にテストされたフォールバック（代替）モデルの準備、そして単一のモデル文字列をハードコーディングしている全てのワークフローの棚卸し（インベントリ）が必要となる。 「外部からの制御やコストを回避するためにモデルをローカル環境で実行する検討や、米国拠点のプロバイダーに対するバックアップとして他地域のプロバイダーを検証することも推奨される」（Forrester） 対策2：政府の直接介入を前提とした「可用性リスク」の再評価 政府による輸出管理指令の発動は、フロンティアAIモデルの可用性がもはや純粋に商業的なSLAの枠にないことを示している。将来的に登場するフロンティアAIモデルは常に政治や国家安全保障政策の影響を受ける可能性がある。 「企業は、ベンダーの能力や契約とは無関係の理由でフロンティアAIモデルが自社のスタックから突然消失する可能性を、あらかじめ組織のリスク台帳（リスク管理表）に追加して管理しなければならない」（Forrester） 対策3：サードパーティー製品に潜む「隠れたAI」の棚卸しと、SBOM/AI-BOMの要求 リスクは自社開発のシステムにとどまらない。導入しているSaaS（Software as a Service）やビジネスアプリケーション、AIコーディングエージェントなどの裏側に組み込まれたフロンティアAIモデルが突然停止した場合、そのベンダー自体が機能不全に陥る継続性リスク（サプライチェーンリスク）がある。 これをコントロールするため、企業は即座にソフトウェアの棚卸しを進めなければならない。サプライヤーに対して、使用しているAIモデルの詳細情報を含む「ソフトウェア部品表（SBOM）」や「AI-BOM」の提出を要求する必要がある。 「どのようにモデルを選定し、変更時にどう通知されるか、そしてモデル停止時の『プランB』をベンダーが自社でテストしているかどうかを確認することが、サードパーティーリスク評価において不可欠となるだろう」（Forrester） 対策4：国籍ベースのアクセス制限を見据えた「アイデンティティー管理（IAM）」の整備 米政府による指令が、外国籍の個人（ベンダー自身の外国籍従業員を含む）へのアクセスを制限する「みなし輸出」の論理に基づいている点は極めて重要な観点だ。 今後は、エンタープライズや商用のサブスクリプション全体において、AIアクセスのための「顧客確認」（KYC：Know Your Customer）が不可欠になる時代が到来する可能性もある。 ユーザーや従業員の国籍に応じてフロンティアAIモデルへのアクセスを制御する必要が生じる未来に備え、法務、人事、プライバシー、セキュリティおよびIAM（アイデンティティー＆アクセス管理）の各チームは、どのようなデータを収集し、誰がそれを閲覧し、どのように制御をするのか、合意形成を進めておく必要がある。 記者の目： Fable 5やMythos 5の提供停止は多くの企業にとって直ちに業務への影響を与えたわけではないだろう。公開から停止までの期間が約3日と短かったためだ。一方で、Forresterが指摘するAIモデルやAI APIが突然使えなくなるというリスクは、安全保障の話題に限った話ではない。 日々利用しているクラウドサービスやSaaSと同様、障害や仕様変更、料金体系の変更によって一時的にあるいは継続的に利用しづらくなる可能性が常に付きまとうためだ。AI活用を前に進めるためにも、自社の利用状況や停止時の業務への影響を再点検すべきだろう。 「AIを業務に組み込むなら、停止時の影響を考えておくのは当然だ」と感じる読者もいるかもしれない。だが、さまざまな調査結果からは、企業が矢継ぎ早にAI活用を進めた結果、責任の所在があいまいになっていたり、そもそも自社でどのAIをどう活用できているのか把握できていない「シャドーAI」の課題も明らかとなっている。 特に死角となりやすいのが、Forresterも警告する「サードパーティー製品に潜む隠れたAI」のリスクだ。自社が直接契約しているAPIだけでなく、社内で導入済みのSaaSや開発ツール、あるいは委託先が利用するAIエージェントの裏側で、どのモデルが動いているのか。組織主導で主体的な可視化に乗り出さない限り、これらを正確に把握することは容易ではないだろう。 Fable 5／Mythos 5公開を報じた記事で、コスト最適化やセーフガードへの対策という観点で、タスクに応じてモデルを動的に使い分ける「AI Gateway」などの柔軟なアーキテクチャ設計が重要になるのではないかと指摘した。そうしたマルチモデル前提の設計は、コストのためだけでなく事業継続性の観点からも重要であることを結果的に証明してしまった一件といえるかもしれない。 生成AI活用が前提となりつつある今、企業に求められるのは高度なモデルを競合他社よりも早く使いこなす「攻め」の姿勢だけではない。予期せぬ外部要因によって特定のモデルが突然使えなくなったとしてもビジネスを停止させないポータビリティや、アーキテクチャの「レジリエンス」（回復力）をどれだけ備えられるか。テクノロジーがどれほど進化したとしても、企業はこの問いに向き合い続ける必要がありそうだ。