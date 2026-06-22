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AIの社会実装が本格化し、データの重要性が増している。どれだけ優れたAIモデルが登場しても、適切なデータがなければAIの価値を引き出すことはできない。そうした背景から、あらためてデータベースが注目を集めている。

オープンソースの高速OLAP（オンライン分析処理）データベースとして利用実績を増やしているのが「ClickHouse」だ。2025年11月に現地法人として設立したClickHouse日本法人は2026年4月、東京で自社イベントを開催。自動車メーカーのマツダと、クラウド会計ソフトウェアを提供するフリー（freee）が、AI時代に求められるデータベースの役割やClickHouseをどう活用しているのかを語った。2社による講演を中心にレポートする。

マツダはデータ分析基盤として「ClickHouse」活用

ClickHouse日本法人代表取締役社長 金古毅氏（提供：ClickHouse）

オープンソースの高速OLAPデータベースとして国内でもユーザーを増やしているClickHouse。ClickHouse日本法人代表取締役社長の金古毅氏は、AIで分析するデータは新鮮ですぐに取り出して使えるものである必要があるとし、ClickHouseについては単にデータを保管・維持するためのデータベースではなく、意思決定に活用するためのリアルタイム分析プラットフォームだとした。2016年にオープンソースで公開され、2026年現在ではAmazon Web Services（AWS）、Google Cloud、Microsoft Azureの東京リージョンでフルマネージドサービス「ClickHouse Cloud」の利用も可能になっている。OpenAIやAnthropic、Tesla、eBayなど世界的な企業に加え、国内でもマツダやフリーの他、LINEヤフー、楽天グループなどで活用が進んでいる。

マツダでは、「2030経営方針」の下、「カーボンニュートラル」「電動化」「人とITの共創による価値創造」「原価低減とサプライチェーン強靭化」という4つの取り組みを推進している。このうちITの取り組みでは「DXにおける業務構造改革」と「BLUEPRINTによる組織風土改革」の2つを柱に、生成AIなどを活用して2030年にマツダの生産性を倍増させる。その取り組みの基盤となっているのがデータベースだ。

日々増えるデータ「その蓄積と“取り出し”は全く別問題」

マツダ MAXプロジェクト室リーダー 吉岡正博氏（提供：ClickHouse）

マツダでは、これまでも各部門と協力してAIを活用した生産性向上に取り組んできた。AIの活用領域が広がる中、AI関連のチームや戦略部門が一つになり、全社レベルでさらに取り組みを加速させるため、AIとデータ活用によって業務改革を推進する組織として2025年9月に「MAX」が立ち上がった。

マツダ MAXプロジェクト室リーダーを務める吉岡正博氏はこう話す。「MAXは、自動車製造における上流の企画・設計から下流の製造・販売、それを支える事務部門まで全てを対象にした組織。データベースは、このAIの取り組みを支える重要な基盤に位置付けられている」。AI活用が全社的な取り組みとなる中、日々大量に発生するデータを集約し、いかに活用できる状態にできるかが重要になる。