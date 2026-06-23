この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

連載目次

最近、「Loop Engineering（ループエンジニアリング）」という新しい開発パラダイム（考え方の枠組み）が提唱されているのをご存じだろうか。この言葉は、GoogleでGoogle CloudとGeminiに携わるソフトウェアエンジニアのアディ・オスマニ（Addy Osmani）氏が、2026年6月7日に同名のブログ記事を公開したことで知られるようになった。

ループエンジニアリングとは、開発者が手動でAIエージェントにプロンプト（指示文）を打つ代わりに、その役割そのものを仕組みに任せ、AIを動かし続けるシステムを設計する考え方だ。ここでいうループとは、人間が目的（ゴール）を1つ定義すれば、完了条件を満たすまでAIが何度も試行を繰り返すことを意味する（再帰的なゴールという考え方）。やり方を一手ずつ指示せず、目的だけを渡して結果まで任せるイメージだ。オスマニ氏はこれを、コーディングエージェントとの未来の働き方になり得るとみている。

ループエンジニアリングの筆者なりのイメージ図

中央の「記憶」を土台に、自動起動・並行作業・スキル・接続・検証という5つの要素が円環状につながり、AIエージェントがその中を自律的に巡回する。人間（ソフトウェアエンジニア）は外側からそれを見守る。オスマニ氏の記事で示された構成要素から着想し、筆者がイメージとして再構成したものである。



実際に、製品の現場でもこの変化は始まっている。元記事では、2人の開発者の発言が引用されている。1人は、自律型エージェント環境「OpenClaw」の開発者として有名なピーター・シュタインバーガー（Peter Steinberger）氏である。

もはやコーディングエージェントにプロンプトを打つべきではない。エージェントにプロンプトを打つループを設計すべきだ。

もう1人は、AnthropicでClaude Codeの開発責任者を務めるボリス・チャーニー（Boris Cherny）氏だ。

私はもうClaudeにプロンプトを打っていない。代わりに、Claudeにプロンプトを打って次に何をすべきかを判断してくれるループを走らせている。私の仕事はループを書くことだ。

これまでの約2年間、コーディングエージェントから成果を引き出す方法は、良いプロンプトを書き、十分な文脈（コンテキスト）を渡すことだった。人間が一手ずつ道具を握り続けるやり方である。ループエンジニアリングは、この前提を覆そうとしている。作業を見つけ、割り振り、チェックし、何が終わったかを記録し、次に何をするかを決める小さな仕組みを作り、その仕組みによってエージェントを働かせるのだ。オスマニ氏はこれを、ハーネスエンジニアリング（AIエージェントを動かす実行レイヤーを設計する考え方）のさらに上位に位置付けている。

興味深いのは、ループエンジニアリングが、もはや特定のツールだけの話ではなくなりつつある点だ。以前なら、このようなループを作るには、自分でスクリプトを書いて維持する必要があった。だが今は、OpenAIのCodexやClaude Codeにも、AIを定期的に動かしたり、複数のエージェントを同時に動かして安全に並行作業させたり、作業状況を外部に残したりするための機能が備わり始めている。とはいえ、オスマニ氏はまだ初期段階だとしており、特にトークン（AIが処理する文字の単位）コストには十分注意する必要があるとも述べている。

――この「ループエンジニアリング」について、『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”を述べたい。その後で、オスマニ氏の記事に沿って、ループを構成する要素をできるだけ分かりやすく整理する。