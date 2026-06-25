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連載目次

今、多くの企業がAIの進展に静かな不安を抱えているのではないだろうか。AIでできることは急速に増え、特にプログラミングでは、言葉で指示するだけでアプリケーションが組み上がるようになってきた。高い料金を払って既製のソフトウェアを導入しなくても、自社に必要なものをAIに作らせればよい。そんな発想すら現実味を帯び始めている。2024年12月にMicrosoftのサティア・ナデラ（Satya Nadella）CEOが発した“SaaS is dead”（SaaSの死）という言葉がいまだに語られ続けているのも、その象徴だ。

この変化は、自社でシステムやサービスを作ってきた企業にとって、決して他人事ではない。自社の作り込みが他社にすぐ真似されるかもしれない。そもそもエンドユーザー自身がAIで作ってしまうかもしれない。そんな未来がちらつくとき、これまで積み上げてきた先行者利益や既存資産はどうなるのか。同じ不安を抱える開発者や担当者は、決して少なくないはずだ。そんな中、2026年6月、ナデラ氏が再び自身のXアカウントでの長文投稿で問題提起を行った。今度の焦点は、AI時代に企業が生き残るための新戦略である。

その主張の核心は、たった一つに集約できる。「勝負は最強モデル選びではなく、自社が所有する学習ループにある」というものだ。どれほど高性能なAIモデルも、誰もが使える以上は差がつかなくなる（＝コモディティ化する）。本当の競争力は、モデルの上に「使うほど賢くなる仕組み」を自社で築き、それを所有することにある。そういう発想の転換である。

ナデラ氏は、この変化を過去のIT革命とは性質が違うものだと位置付けている。これまでのデジタル化が「人間の能力を道具で底上げする」ものだったのに対し、今回は初めて、人とAIが継続的に学び合うループを作れるようになったというのだ。人が良い判断を下せば、その作業記録（ログ）がAIの教材になる。AIが賢くなれば、人の仕事の質も上がる。すると、さらに良い教材が生まれる。この循環こそが、ナデラ氏の言う学習ループ（Learning Loop）である。

そして、このループに蓄積された判断やノウハウは、他社には簡単に真似できない企業の新しいIP（知的財産）になる。基盤となる汎用AIモデルを入れ替えても、自社に染み付いた「ベテランのような専門知」は手元に残り続ける。刻々と入れ替わる最強モデルを追い求め続けるのではなく、この差し替えのきかないループを所有すること。それが、AI時代に企業が競争力を保つ鍵だというわけだ。

――ナデラ氏が主張する学習ループについて筆者が感じたことを、『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として述べたい。その後で、ポストの具体的な内容を分かりやすく整理する。