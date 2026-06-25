AIの進化で、自社システムの模倣やコモディティ化への不安が広がっている。MicrosoftのナデラCEOが示す「学習ループ」戦略とは何か。日本のソフトウェア企業の生き残りにも通じる筆者の視点を交えて解説する。
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今、多くの企業がAIの進展に静かな不安を抱えているのではないだろうか。AIでできることは急速に増え、特にプログラミングでは、言葉で指示するだけでアプリケーションが組み上がるようになってきた。高い料金を払って既製のソフトウェアを導入しなくても、自社に必要なものをAIに作らせればよい。そんな発想すら現実味を帯び始めている。2024年12月にMicrosoftのサティア・ナデラ（Satya Nadella）CEOが発した“SaaS is dead”（SaaSの死）という言葉がいまだに語られ続けているのも、その象徴だ。
この変化は、自社でシステムやサービスを作ってきた企業にとって、決して他人事ではない。自社の作り込みが他社にすぐ真似されるかもしれない。そもそもエンドユーザー自身がAIで作ってしまうかもしれない。そんな未来がちらつくとき、これまで積み上げてきた先行者利益や既存資産はどうなるのか。同じ不安を抱える開発者や担当者は、決して少なくないはずだ。そんな中、2026年6月、ナデラ氏が再び自身のXアカウントでの長文投稿で問題提起を行った。今度の焦点は、AI時代に企業が生き残るための新戦略である。
その主張の核心は、たった一つに集約できる。「勝負は最強モデル選びではなく、自社が所有する学習ループにある」というものだ。どれほど高性能なAIモデルも、誰もが使える以上は差がつかなくなる（＝コモディティ化する）。本当の競争力は、モデルの上に「使うほど賢くなる仕組み」を自社で築き、それを所有することにある。そういう発想の転換である。
ナデラ氏は、この変化を過去のIT革命とは性質が違うものだと位置付けている。これまでのデジタル化が「人間の能力を道具で底上げする」ものだったのに対し、今回は初めて、人とAIが継続的に学び合うループを作れるようになったというのだ。人が良い判断を下せば、その作業記録（ログ）がAIの教材になる。AIが賢くなれば、人の仕事の質も上がる。すると、さらに良い教材が生まれる。この循環こそが、ナデラ氏の言う学習ループ（Learning Loop）である。
そして、このループに蓄積された判断やノウハウは、他社には簡単に真似できない企業の新しいIP（知的財産）になる。基盤となる汎用AIモデルを入れ替えても、自社に染み付いた「ベテランのような専門知」は手元に残り続ける。刻々と入れ替わる最強モデルを追い求め続けるのではなく、この差し替えのきかないループを所有すること。それが、AI時代に企業が競争力を保つ鍵だというわけだ。
――ナデラ氏が主張する学習ループについて筆者が感じたことを、『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として述べたい。その後で、ポストの具体的な内容を分かりやすく整理する。
Deep Insider編集長の一色です。こんにちは。
私は2日前の記事で、「ループエンジニアリング」という考え方を取り上げました。AIに一回ずつ指示するのではなく、AIを動かし続ける仕組みそのものを設計する、という発想です。今回のナデラ氏の「学習ループ」の話は、企業向けの戦略論に見えますが、現場に引き寄せると、まさにループエンジニアリングの話でもあると思いました。AIに作業させ、結果を確認し、次の改善につなげる。その流れを人間の手作業で終わらせず、仕組みとして回せるようにする。これからは、そこが企業の競争力を左右していくと私も思います。
一方で、この話は少し割り引いて受け止める方がよいでしょう。というのも、ナデラ氏の主張は本質的ですが、同時にMicrosoftのポジショントーク（自社に有利な文脈で語る発言）にも見えるからです。
Microsoftは、OpenAIやGoogle、Anthropicのように、最先端の大規模言語モデル（LLM）そのものを主力にした会社ではありません。むしろ、Azure、Microsoft 365、GitHub、Copilotなどを通じて、AIを業務や開発の現場に組み込むことに強みがあります。だからこそ、勝負の土俵を「モデルの性能」から「学習ループの所有」へとずらしたい。少し意地悪な見方ですが、そうした狙いがあると思います。実際、Microsoftは「Frontier Tuning」という、企業ごとの作業の流れからAIを最適化する仕組みも発表しています。
確かにこれは、Microsoftに有利な戦略論かもしれません。ですが、「学習ループ」という考え方そのものは、日本企業にとっても大きな意味があると思います。
AIによって開発が高速化すれば、これまで企業の強みだった開発力や既存システムの作り込みは、以前ほどの深い堀（モート：競争優位性）ではなくなります。後追いの企業や個人でも、AIを使えば似たような機能を短期間で作れてしまうようになるかもしれません。だからこそ、これからは「何を作れるか」だけでなく、業務の中で生まれる判断、ノウハウ、改善の履歴を学習ループとしてAIシステムに蓄積していくことが重要になります。それを自社だけのIP（知的財産）へと育てていく必要があるはずです。
もちろん、未来を正確に予測することはできません。AIに淘汰（とうた）される企業や個人も出てくるかもしれません。一方で、自社の学習ループを育て、他社や個人ユーザーが簡単には真似できない新しい堀（モート）を築いた会社が、より強くなる可能性もあります。「AIに仕事を奪われる」と悲観するだけでなく、AIによって崩れかけている競争力を、どう作り直すのか。その鍵の一つが「学習ループ」にあるのではないかと、私は期待しています。
ここからは、ナデラ氏が投稿で述べた内容を、要点ごとに整理していこう。
長文の投稿だが、論旨は大きく5つのまとまりに分けられる。それぞれの要点は以下の通りだ。
企業は「使うほど賢くなるAIシステム」を、自社のIPを手放さずに持つべきだとナデラ氏は説く。そのための具体的な仕組みとして、3つを挙げている。
この学習ループ自体が「企業の新しいIP」になる。汎用モデルを別物に差し替えても、自社に染み付いた「ベテラン社員のような専門知」は失われない。ナデラ氏は、これこそが今後の企業の主導権・主権を測る試金石だとしている。
投稿全体を貫く核心を、改めて一言でまとめると、こうなる。
「どのAIが最強か」に一喜一憂するのをやめ、「自社だけの学習（＝人間とAIシステム、両方の学習）の仕組み」を持て。これが、モデルの性能比較に振り回されがちな現場へのナデラ氏からの問いかけであり、AI時代を生き抜くための新戦略なのである。
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