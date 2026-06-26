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生成AI（人工知能）はコンテンツ作成において、スピードという明らかなメリットをもたらしている。以前は数日かかっていた作業が、今では数分で済む。だが、AIを全社的に展開するCIO（最高情報責任者）は、厳しい現実と向き合わざるを得ない。それは、規律を伴わないスピードが「AIスロップ」を生み出すことだ。

AIが生成する低品質で不正確な、あるいは誤解を招く出力は、AIスロップと呼ばれることが多い。こうした出力は電子メールや顧客とのコミュニケーション、ナレッジ（知識）ベース、経営層向けレポートなどで増え続けている。内部統制の不備によるこうした粗悪なAIスロップは、手作業による修正という形で隠れたコストを発生させ、コンプライアンス違反のリスクを高め、ステークホルダーの信頼を損なう。

この問題は、事後的な修正や断片的なレビュープロセスでは解決できない。企業がAIの利用を拡大するにつれて、場当たり的な品質チェックはボトルネックとなり、手作業によるレビュープロセスは、レビュー対象の量と複雑さの増加に追い付けなくなる。

Gartnerは、2030年までに企業の80％がAIスロップ対策マニフェスト（対策方針）を導入し、ガバナンスを事後の修正から、監査可能で構造化されたプログラムへと移行させると予測している。AIスロップ対策マニフェストは、組織が生成AIを大規模に、責任を持って使用する方法を定義する唯一の指針となる。

CIOやエンタープライズアプリケーションのリーダーが粗悪なAIスロップを組織から排除し、リスクを抑えて組織の評判を守り、生成AIの価値を最大化するためには、今すぐラベリング基準を策定し、人間によるレビューのチェックポイントを確立し、定期的な監査のスケジュール設定が極めて重要だ。

体系的なスロップ対策マニフェストを組み込むことで、コンテンツガバナンスは再現可能なプログラムに変わる。

スロップ対策ガバナンスの3本柱

CIOはマニフェストを運用するために、相互に補強し合うガバナンスの3本柱――すなわち、ラベリングやレビュー、監査を導入する必要がある。これらの柱が一体となって、監査可能で構造化されたプログラムを形成する。このプログラムにより、CIOやエンタープライズアプリケーションリーダーは、AIが大規模に展開される中でも知識の整合性を保ち、修正コストを削減し、ステークホルダーの信頼を維持できる。 ラベリング：作成時に必須なメタデータ 全てのAI生成物に標準化されたメタデータ分類法を適用し、モデルの出どころや意図されたユースケース、信頼度といった属性を記録する。これにより、コンテンツの自動ルーティング（振り分け）と透明性が実現される。 レビュー：人間によるリスクベースのチェックポイント 人間による監視は依然として不可欠だが、優先順位を付けなければならない。CIOは、コンテンツの生成段階と公開前段階の両方に、ヒューマンインザループ（人間が判断に介在する）チェックポイントを設ける必要がある。自動フィルターが見逃す誤りを捉えるためのサービスレベル契約（SLA）を定義することで、レビューはボトルネックにならず、品質向上に寄与する。 監査：定期的で体系的な監視 CIOは、AI出力の定期的なレビューをスケジュールすべきだ。サンプルベースもしくは包括的な監査を通じて、コンテンツドリフト（時間の経過による現実とのずれ）の発生を検知し、マニフェストの順守を評価し、継続的な改善に役立てる。 適切なAIスロップ対策マニフェストとは？ 強力なAIスロップ対策マニフェストには、常に5つの中核要素が含まれている。 1．目的と範囲 リスクを低減し、ガバナンスのボトルネックを防ぐには、レビューの取り組みに優先順位を付ける必要がある。マニフェストでは顧客向け資料や経営層向けレポート、法務ならびにコンプライアンスの文書など、重要度の高いコンテンツについて厳格な統制を定義する一方、社内向けの下書きやブレインストーミングといった一時的な内部用途には、より緩やかなガバナンスを許容すべきだ。目指すのは一律の制限ではなく、的を絞った厳格さの確保だ。人間によるレビューは、誤りのコストが最も高い領域に集中させる必要がある。 2．重要用語の定義 曖昧さはガバナンスの徹底を妨げる。マニフェストでは「スロップ」「人間によるレビューゲート」「監査」ならびに組織のメタデータ分類法といった重要用語を定義する必要がある。共通言語がなければ、ガバナンスに関する議論が主観的な論争に陥ってしまう。 3．役割と責任の所在の明確化 説明責任は明確でなければならない。AI導入に成功している組織は、メタデータのラベリングやレビューのチェックポイント、監査について、特定のチームや委員会に責任を課している。責任の所在が曖昧になると、ガバナンスの徹底は進まない。 4．レビューの頻度とエスカレーションの仕組み AIの能力は急速に進化しており、ガバナンスも静的なままではいられない。マニフェストでは、レビューのサイクル（四半期ごとなど）を定めるとともに、例外や違反、または新たなリスクについて、どのようにエスカレーションし対処するかを規定する必要がある。 5．ガバナンスの指標とインセンティブ コンプライアンスの状況は測定可能であるべきだ。先進的な組織は、法令順守の度合いをパフォーマンスダッシュボードやインセンティブ制度に反映させている。 AIスロップ対策マニフェストは、ポリシーを設計指針とともに打ち出すことで、戦略的宣言であると同時に、ガバナンスの3本柱フレームワークの青写真となる。設計指針には定義、責任の所在、更新プロセス、コンプライアンスとの連携などが含まれる。 生成AIは、今後もコンテンツ作成を加速させ続けるだろう。AIを用いたコンテンツ作成で差別化要因となるのは、スピードではなく、賢明なガバナンスだ。今、AIスロップ対策マニフェストを導入するCIOは、AIが企業全体に浸透する中で、知識の整合性を守り、修正コストを削減し、信頼を維持していくことができる。 出典：CIOs’ Manifesto for Combating AI-Slop（Gartner） ※この記事は、2026年5月に執筆されたものです。 筆者 Adam Preset VP Analyst

