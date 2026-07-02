セキュリティ企業のVolerionは2026年6月23日（米国時間、以下同）、米国国立標準技術研究所（NIST）が2026年4月から実施している「NVD」（National Vulnerability Database：脆弱《ぜいじゃく》性情報データベース）の付加分析対象を限定する方針について、開始後約2カ月間の運用状況を検証した結果を公表した。

NVDが「CVE」（Common Vulnerabilities and Exposures：共通脆弱性識別子）に対して実施する共通脆弱性評価システム（CVSS）や共通脆弱性タイプ一覧（CWE）、共通プラットフォーム一覧（CPE）などの付加分析を対象に、件数や分析速度、評価内容を調査したところ、分析対象の絞り込みだけではない課題も見えてきたという。

NISTは2026年4月15日、従来の「全件分析」から、リスクベースで優先順位を付ける運用モデルへと移行した。分析対象外となったCVEは「Not Scheduled」として扱われる。

NVDには引き続き全てのCVEが登録されるが、付加分析の対象が限定されたことで、CVSSやCWE、CPEなどの情報が付与されないCVEが増えている。

背景には長年続く処理能力不足がある。2024年には契約更新の遅れや人員不足の影響で未処理案件が増加した。2025年には約4万2000件のCVEを分析し、前年から処理能力を約130％向上させたが、CVE登録件数自体は2020年から2025年に約263％増加した。2026年1〜3月も登録件数は前年同期を約3割上回っており、未処理案件の解消には至っていない。

新方針によってこの傾向はどこまで改善されたのか。

Volerionは2026年4月15日〜6月15日に公開されたCVEを調査した。

この期間に公開された「却下」以外のCVEは1万3441件だった。このうちNISTが分析対象としたのは8342件で、約38％に当たる5099件は分析対象外だった。

さらに分析対象となった8342件のうち、実際に分析が完了していたのは6759件にとどまり、1583件は分析対象でありながら未分析の状態だった。

CVSSベクトルが付与されたCVEは2645件で、公開件数全体の約2割だった。

Volerionは、この背景としてCVE採番機関（CNA）が既にCVSSを提供しているケースでは、NISTが独自評価を省略した可能性があると分析している。一方で、CNAごとに評価基準や品質にはばらつきがあるため、中立的な立場で評価を実施するNISTの役割は依然として重要だと指摘した。また、「FedRAMP Moderate」（米国政府機関におけるクラウドセキュリティの認証レベル）ではクラウドサービス事業者にNISTのCVSS v3.xを利用することを求めており、この点も今後の課題になるとしている。

また、CPEは影響を受ける製品を特定するための識別情報である。今回の調査では6755件にCPEが付与された一方、1587件には付与されなかった。Volerionは、公式CPE辞書を管理するNISTには、CPE整備を優先する役割があると述べている。

分析速度は改善傾向、それでも遅延は残る

分析完了までの中央値を見ると、2026年1月は10日14時間54分だったが、その後は2月が4日19分、3月が3日16時間39分、4月が5日20時間51分、5月が3日18時間4分、6月は1日22時間まで改善した。

ただし、この中央値には分析継続中の案件は含まれておらず、実際の遅延は統計以上に大きい可能性があるという。

週単位で分析件数と新規公開件数を比較すると、通常は新規公開件数をやや上回るペースで分析が進んでいたが、新規CVEが急増した週には処理が追い付かない状況も確認された。Volerionは、登録件数の増加が続けば、さらなる処理能力の拡充が必要になると分析している。

Volerionは、自社とNISTによるCVSS 3.1ベクトルも比較した。

最も差異が多かった項目は「攻撃複雑性」で、NISTはより低い複雑性と評価する傾向が見られた。この他、必要な権限や利用者操作、影響範囲についても継続的な違いが確認されたという。

例えば「IBM HTTP Server」の脆弱性（CVE-2026-8856）では、NISTはCVSSを9.1、IBMは7.7、自社は4.4と評価した。最大で4.7ポイントの差が生じたことになる。

Volerionは、攻撃には設定変更権限を持つ管理者であることが前提になるとして、ローカルアクセスと高い権限が必要と判断した。一方、NISTはネットワーク経由で権限不要と評価しており、攻撃成立条件の解釈が異なっていたという。