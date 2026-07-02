KDDIで発生した最大1422万件に及ぶメール関連情報の漏えい事件。公表では第三者製ソフトウェアの脆弱（ぜいじゃく）性を悪用した不正アクセスとされているが、攻撃者は何を狙い、盗まれたデータは今どこにあるのか――。

アイティメディアが運営する「YouTube」チャンネル「TechLIVE」では攻撃者視点の理解を深める番組『攻撃者の目』を公開している。

今回は、日本ハッカー協会 代表理事の杉浦隆幸氏をゲストに迎え、この事件の裏側をダークWebやOSINT（公開情報調査）の結果を基に徹底解説する。闇市場の動向を踏まえながら、なぜ現時点で漏えいデータが表に出回っていないのか、政府系サイバー攻撃やスパイ活動との関係はあるのかといった点を読み解く。

さらに、攻撃の侵入口となったJava製メールシステム「Openwave」の脆弱性やソースコード分析から見えてきた攻撃手法、電子メールを本人確認手段として利用するサービスに及ぶ影響、パスワード解析やアカウント乗っ取りのリスクについても詳しく紹介。利用者が今すぐ実践できる対策も解説する。