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AIポリシーの致命的な不備をなくすことは、AIへの取り組みの失敗率を下げ、AIの価値を高める機会となる。

この機会は見過ごされているが重要だ。Gartnerの調査によると、生成AIプロジェクトの半数以上は失敗しており、経営幹部のほぼ半数が、AIの価値を見積もることや証明することに苦労しているからだ。この傾向はAIの取り組みを、パイロット段階を超えて拡大しようとする際に顕著だ。

AIポリシーの弱点は多くの場合、企業におけるAIの実験とその成果のこうしたギャップに直結している。AIポリシーは、人とマシンの行動を、企業の価値や許容可能なリスクと整合させるための土台となるツールだ。

AIポリシーの不備は、リスクを高め、ガバナンスの有効性を損なう恐れがある。ポリシーが明確でなかったり、組織目標と合っていなかったり、AIの実際の使い方とずれていたりすると、コンプライアンス違反や、法的責任の増大、業務の非効率を誘発しやすい行動を、意図せず助長しかねない。

こうした不備に対処することは、AIポリシーを、リスク低減や制約のみに焦点を当てたツールから、価値創造を支えるツールへと再定義する機会となる。

AIを担当するリーダーは、ポリシーの戦略と実行の責任を担う必要がある。現実的に可能であれば、ポリシーのドラフト（草案）作成は部下に任せて監督すべきだ。これにより、AIポリシーがAIの実際の使い方を反映し、企業戦略と整合して、絶えず変化するリスク環境の中でも機能するようになる。

AIポリシーの致命的な不備トップ10

Gartnerは、AIポリシーにおける10の致命的な不備を特定している。それらは「基本的な誤りと初歩的なミス」「非現実性と実現不可能性」「逆効果で無意味な規定」という3つのカテゴリーに大別される。これらの不備は総じて、人的資本と技術資本の浪費を招き、AI関連の損害リスクを高めかねない。 基本的な誤りと初歩的なミス 以下の3つの不備は多くの場合、ポリシー作成プロセスの初期に生じる。AIとその使い方、企業における役割に関する誤解を反映している。 1．誤った前提に立つ 組織はしばしば、次のような思い込みに陥る。「独立したAIポリシーを作成しなければならない」「ポリシーはあらゆるAIシナリオを網羅しなければならない」「従業員はAIシステムとやりとりしていることを常に認識できる」。リーダーはむしろ、既存の技術利用ポリシーをAI用に更新できないかを検討し、例外承認のプロセスを確立し、明確な告知なしにAI機能を組み込む非AIソフトウェアベンダーに対する監視を強化する必要がある。 2．「コピー＆ペースト」のアプローチから始める プライバシー、セキュリティ、または倫理に関するポリシーの内容をAIポリシーに再利用すると、そぐわない部分が出てくる。これらのポリシーは、異なるリスクを想定して設計されているからだ。リーダーは、隣接するポリシーをコピーすることを避けAIの利用状況や課題を把握するために部門横断のヒアリングを実施し、AIの承認されている使い方と承認されていない使い方を調査する必要がある。また、AIポリシーからハイパーリンクで既存ポリシーを参照できるようにし、冗長さを避けながら一貫性を確保すべきだ。 3．AI戦略の前にAIポリシーを作成する 土台となるAI戦略がないままAIポリシーを作成すると、AIポリシーは空文化し、従業員にとって理解し、自分の事として捉え、順守することが難しくなる。AIポリシーは、AI戦略に基づいて作成する必要がある。正式な戦略が存在しない場合、ポリシーのドラフト作成者は作業を進める前に、戦略の策定が計画されているかどうかを確認する必要がある。 非現実性と実現不可能性 以下の3つの不備は、ポリシーが非現実的な要件や、準拠できない要件、技術的に不可能な要件を課す場合に生じる。 4．非現実的な範囲を設定する 全てのAI技術を統制しようとするポリシーや、生成AIやAIエージェントといった単一の技術に狭く焦点を当てたポリシーを作成すると、ポリシーの有効性が損なわれる。リーダーは、承認されたユースケースや定義されたビジネス目標に結びついたAIの特定の能力に焦点を当てる必要がある。同時に、ポリシーは、1）組織がライセンスを保有するAIツールを利用する、2）組織がコンプライアンスを要求できる――の2つの条件を満たす組織や個人を対象としなければならない。 5．技術的に不可能なことを義務付ける 従業員に全てのAIバイアスを特定または解消するよう求めたり、LLM（大規模言語モデル）がどのように決定に至ったかを説明するよう求めたりしてはならない。リーダーは、バイアス検出や、説明可能あるいは解釈可能なAIツールに投資し、AI出力を適切に検証する必要性の周知を徹底すべきだ。 6．従業員に法的な専門知識を求める 「全ての従業員が知的財産、データ保護、守秘義務といった法的概念を理解している」と想定することは、非現実的な期待を生む。法的な保護は、法務に特化したポリシー、手順、研修を通じて確保する必要があり、AIポリシーでは、ハイパーリンクで参照できるようにすべきだ。 逆効果で無意味な規定 以下の4つの不備は、AIの価値を直接的に損なう。混乱を引き起こしたり、リスクのある行動を助長したり、規制当局から求められた場合や法的手続きにおいて、組織がAIに関連する決定の正当性を主張するときに、妨げになったりするからだ。 7．関連性、一貫性、整合性の欠如 明確な目的のない規定を盛り込んだり、定型的な文言に頼ったりすると、信頼性と有効性が低下する。過度に制限的な一律の禁止は、AIの導入を加速するために設けられた許可ベースの規定と矛盾しかねない。 8．曖昧さや相反する解釈 不明確な、あるいは一般的過ぎる文言（チェックされていないAI生成テキストを含む）は、組織が他の場で公に表明してきた内容と矛盾し、解釈の不統一を招く恐れがある。ポリシーの内容は全て、明確さと整合性の観点から点検する必要がある。 9．誤った行動を助長する 従業員にベストプラクティスを無視するよう指示することは、避ける必要がある。例えば、インターネットで見つけた未ライセンスのAIツールのトレーニングに自社データを使うことを、直接的または間接的に従業員に奨励することは避けるべきだ。望ましくない行動を助長し、結果として自社の専有データの漏えいや、営業秘密が保護されなくなる恐れがあるからだ。 10．AI投資により期待されるリターンを損なう AIポリシーは、企業の行動の正当性を主張するために参照されることが多い。十分に整備されていないポリシーは、正当化できるAI開発や利用に関する説明を弱めてしまう。リーダーは、AI投資によるリターンを高めるようにAIポリシーを整備し、ポリシーがリスクの原因にならないようにする必要がある。 これらの致命的な不備をなくすには、継続的に注意を払い、部門横断的に協働し、AIポリシー、企業戦略、既存のITポリシーの整合性を確保する必要がある。これらを適切に行えば、AIポリシーはリスク軽減ツールとなるだけでなく、AI導入を加速し、企業価値を創造し続けるための戦略的な手段となる。 出典：Eliminating the Fatal Flaws in Enterprise AI Policy（Gartner） ※この記事は、2026年5月に執筆されたものです。 筆者 Lydia Clougherty Jones VP Analyst

