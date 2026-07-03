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連載目次

ソフトウェアエンジニアの仕事は、「コードを書くこと」から「ループを書くこと」へと移っていく。AIコーディングの最前線では、そうした見方が語られ始めている。つまり、これからのソフトウェア開発を考える上で、ループエンジニアリングという考え方は避けて通れなくなってきた。ここで重要なのが、AIコーディングにおける「ループ（loop）」には、大きく2種類あるという視点だ。

一つは「AIエージェントが回す内側ループ」であり、もう一つは「ハーネス（エージェントを動かす実行レイヤー）が回す外側ループ」である。この2つの違いと外側ループがもたらす課題、そしてソフトウェアエンジニアの未来の仕事について、アルミン・ロナッハー（Armin Ronacher）氏が「The Coming Loop（来たるべきループ）」と題したブログ記事で論じている。

ロナッハー氏は、Web開発フレームワーク「Flask」の作者として知られるだけでなく、OSS（オープンソースソフトウェア）のAIコーディングエージェント「Pi（パイ）」を擁する企業Earendil（エアレンディル）の共同創業者の一人でもある。GitHub上の活動を見ると、Piの開発やレビューにも関わっていることが分かるため、AIコーディングに関する思想・開発・実体験に通じた、説得力の高い論者だと言える。

同氏の説明に基づくと、まず内側ループとは、AIがツールを呼び出し、その結果を取り込み、ファイルを読み書きし、テストを実行する一連の反復を指す。AIエージェントが作業中に何度もツールを使い、結果を見て次の行動を決め、最後に「完了した」と告げるまでのループである。通常のAIエージェントもこのようなループを行うが、筆者の考えに基づけば、Claude CodeやOpenAI Codexの/goalコマンドなどもこの内側ループの一例と言える。

次に外側ループとは、AIが「完了した」と言っても、ハーネスが「まだだ」と判断すれば、同じセッションを続けたり、新しい指示を差し込んだり、コンテキスト（AIが一度に扱える文脈情報）を入れ替えて別のセッションを立ち上げたり、別のマシンへ引き継いだりする仕組みのことだ。本来ならAIが「終わり」と言うはずの地点を越えて、作業を継続させたり、次の作業へつなげたりするためのループである。

――元記事が特に注目しているのは、この「外側ループ（ハーネスループ）」である。そこで筆者からも、外側ループを支える「記憶」や「タスクキュー」の考え方について、『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として考えを述べたい。その後で、記事の論点を順に整理していく。一見するとループエンジニアリングは万能の仕組みに思えるが、同氏は「私はこの働き方にまだ十分なじめていない」と率直な気持ちも明かしている。後半では、その違和感にも特に注目してほしい。