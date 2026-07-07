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連載目次

AIコーディングツール「Claude Code」の開発チームが、「ループ」の使い方を解説した記事「Getting started with loops（ループ入門）」を2026年6月30日付けで公開した。最近、AIコーディングの文脈では「エージェントにプロンプト（AIへの指示文）を打つ」のではなく「ループを設計する」という言い回しを見かけるようになったが、その「ループ」が具体的に何を指すのかは、語る人によってまちまちだ。今回の記事は、そのあいまいになりがちな言葉を、4種類に整理して解説しているので紹介したい。

とはいえ、新しい機能が発表されたわけではない。この記事の価値は、これまでぼんやりと「ループ」とひとくくりにされてきたものを、起動の仕方と止まり方という切り口で分類し、共通の言葉として語れるようにした点にある。AIエージェントの自律性（人間の指示なしに自分で判断して動く度合い）を、制御しやすい4つのデザインパターン（設計の型）として言語化した、と言い換えてもよい。また、それぞれがClaude Codeのコマンドや機能と結びつけて説明されているのも分かりやすい。

元記事ではまず、ループを「停止条件（stop condition：処理を止める条件）が満たされるまで、エージェントが作業のサイクルを繰り返すこと」と定義する。その上で、次の4つの観点でループを分類している。

どう起動するか： トリガー（きっかけ）

トリガー（きっかけ） どう止まるか： 停止条件

停止条件 どの機能を使うか： プリミティブ（Claude Codeでループを構成する基本機能）

プリミティブ（Claude Codeでループを構成する基本機能） どんな作業に向くか： 用途

図に示した4種類のループは、2つの軸で見ると分かりやすい。縦軸は「指示・設定に従って動くか、AIの自律性が高いか」、横軸は「1つの作業を進めるか、作業を起動・監視するか」である。普段のやりとりである「ターンベース（Turn-based）」、完了条件を決めて自走させる「ゴールベース（Goal-based）」、一定間隔で繰り返す「タイムベース（Time-based）」、人間がリアルタイムで関与しない「プロアクティブ（Proactive）」という4つは、この2軸で整理すると違いが見えやすい。

――ここで、この4分類をどう受け止めればよいか。『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として、筆者の考えを先に述べておきたい。その後で、4種類のループを一つずつ、できるだけかみ砕いて整理していく。