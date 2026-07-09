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連載目次

エンジニアとしてシステム開発に携わっている方の中で、次のようなお悩みを抱えている方はいらっしゃいませんか？

いろいろ工夫しているのに、画面がどうしてもパッとしない

画面が「ダサい」と言われるので何とか改善したい

直感的に使える画面って、どんなものか分からない

センスのある人材がいない。かといってデザイン会社に発注する予算もない

本稿は、上記のような悩みをお持ちの方に向けた「エンジニアとデザイナーの思考の違いから学ぶ画面デザインの基礎講座」です。皆さんが抱える「画面デザインに何が足りないのか」という悩みに対する答えをわかりやすくご紹介していきます。

実はデザイナーとエンジニアの違いは「センスの有無」の違いではなく、「思考」つまり「画面デザインを考えていく手順やポイント」の違いにあります。その手順やポイントを身につければ、センスに自信がないエンジニアでも魅力的な画面を作れるようになります。

さて、本講座ではエンジニアのAさんとデザイナーのBさんの画面設計の手順やポイントを比較しながらその違いをご紹介したいと思います。

最後にはすぐ実践できるエンジニアが覚えておきたい画面デザインの心得6か条を紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

事例：トレーナー向けタブレットアプリ

本講座では、フィットネスジムのパーソナルトレーナーが利用するタブレット用アプリの画面デザインを例にとりあげます。

このアプリは、トレーナーがトレーニングルームでタブレットを使い、お客様と対話しながら利用するものです。主な機能は次のとおりです。

会員の個人情報確認

前回のトレーニング状況の確認

次回予約の受付

さらに、このアプリで扱う情報は以下のようなものです。

会員の個人情報（会員Noや氏名など）

トレーニング詳細情報（どんな種目を何回行ったか）

トレーニング履歴・予約情報（トレーニングの日時や担当トレーナー名など）

エンジニアのAさんの画面デザイン

この要件に対して、エンジニアのAさんがどのように画面デザインを行ったかをご紹介します。

Aさんは入社8年目で、責任感が強く、きめ細かいところまで気を配れる性格なので、先輩や後輩から信頼されている方です。

Aさんはまず、必要な情報を表として整理しました。

そのうえで、次のような機能を画面に追加していきました。

電話番号やSNSへのリンク

画面下部の「予約新規登録ボタン」

削除したい行を選択するチェックボックスと、削除を実行する「削除ボタン」

編集や詳細確認のためのダイアログを表示する「編集・詳細ボタン」

続いて画面上部に画面タイトルを追加し、操作説明のための丁寧な説明文を追記しました。

これで画面設計ができました。これから画面デザインに入ります。

まず、お客様企業のロゴで使われている青色をヘッダーや表のタイトルに入れました。これで画面全体が明るくなって、イメージがだいぶ変わりました。

また、画面タイトルやラベル、ボタン名などがより目立つよう、太字や白抜き文字を用いました。

脚や全身などの「部位」情報は区別しやすいよう異なる色にしました。またボタンについても青系の色で統一し、用途が一目で分かるようにアイコンを追加しました。

さらに行を縞模様にして前後の情報を区別しやすくする工夫を施しました。最後にユーザーの写真を入れて、完成です。

Aさんの心配りが行き届いた画面が出来上がりました。

デザイナーBさんの画面デザイン

一方、デザイナーのBさんはどのように考えて画面デザインを作成したのでしょうか。