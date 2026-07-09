INSTANTROOMは2026年7月6日、「フリーランスボード」に掲載された2万4353件の案件を分析したセキュリティエンジニアに関する調査レポートを公表した。

調査期間は2024年2月1日から2026年7月6日まで。調査では、セキュリティエンジニアの平均月額単価は81.4万円、平均年収は977万円だった一方で、職種別では20職種中13位、案件比率は4.06％で10位だったことが分かった。

職種別年収ランキングでは「ITコンサルタント」が1283万円で首位となり、「PMO」が1130万円、「エンジニアリングマネジャー」が1124万円、「VPoE」が1113万円、「プロダクトマネジャー」が1107万円、「プロジェクトマネジャー」が1092万円と続いた。セキュリティエンジニアは「SRE」の976万円をわずかに上回ったが、20職種中では13位にとどまった。

職種別案件数ランキングでは、セキュリティエンジニアの案件比率は4.06％で10位だった。上位は「バックエンドエンジニア」が25.70％、「サーバサイドエンジニア」が16.29％、「インフラエンジニア」が14.65％、「アプリエンジニア」が12.30％、「プロジェクトマネジャー」が10.40％だった。

同レポートでは、クラウド利用の拡大やサイバー攻撃対策の強化を背景に需要が続いていると分析した。案件には脆弱（ぜいじゃく）性診断やセキュリティ設計、ログ監視、不正アクセス発生時の対応などを担うものが多く、金融や通信、SaaS、官公庁など幅広い分野で募集が見られたとしている。

リモート案件は8割超 高単価案件で求められるスキルとは

働き方では、「フルリモート」が22.9％、「一部リモート」が57.4％、「常駐」が19.7％となり、リモート勤務が可能な案件は全体の80.3％を占めた。前月比ではフルリモートが1.7ポイント減少し、常駐は2.2ポイント増加したものの、依然としてリモート案件が多数を占める結果となった。

業界別では、「SIer・業務系」が1272件（5.22％）で最も多く、「サービス」が1151件（4.73％）、「toB」が934件（3.84％）、「Webサービス」が854件（3.51％）、「通信」が399件（1.64％）と続いた。同レポートでは基幹システムや個人情報、決済情報など重要なデータを扱う分野で、セキュリティ人材の需要が高い傾向にあると分析している。

また、高単価案件では、脆弱性診断やセキュリティ設計、ログ監視、不正アクセス対応といった実務経験に加え、クラウド環境や法令、社内基準への理解、さらに関係者へ技術的な内容を分かりやすく説明・調整できるコミュニケーション能力も重視される傾向が見られた。