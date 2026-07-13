Googleの初心者向けAI講座を徹底レビュー　受ける価値はある？【動画あり】TechLIVE

日本リスキングコンソーシアムは2026年4月23日、「AIを学びたいけれど、何から始めていいか分からない」という悩みの解決手段として「Google AI プロフェッショナル認定証」の日本語版をリリースしました。1日で1万人以上が登録して話題となったこの講座ですが、本当に受けるメリットはあるのでしょうか。徹底検証しました。

» 2026年07月13日 08時00分 公開
[＠IT]

　「AIを学びたいけれど、何から始めていいか分からない」――。そうした悩みの解決手段として、日本リスキングコンソーシアムは2026年4月23日、Googleと連携して「Google AI プロフェッショナル認定証」の日本語版リリースしました。1日で1万人以上が登録して話題となったこの講座ですが、本当に受けるメリットはあるのでしょうか。

　アイティメディアが運営するYouTubeチャンネル「TechLIVE by ITmedia」は、実際に「4時間×2日間」を費やして無料で挑戦。 独学でAIを使っている人や、完全な初心者にはどの点がお勧めできるのか、「ここは微妙だった」という正直なレビューをお伝えします。（収録2026年5月28日）

【Google AI プロフェッショナル認定証】1日で1万人殺到！受講価値ある？／なぜ独学よりレベルアップできるのか／初心者が受けるべき理由

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