「AIを学びたいけれど、何から始めていいか分からない」――。そうした悩みの解決手段として、日本リスキングコンソーシアムは2026年4月23日、Googleと連携して「Google AI プロフェッショナル認定証」の日本語版リリースしました。1日で1万人以上が登録して話題となったこの講座ですが、本当に受けるメリットはあるのでしょうか。

アイティメディアが運営するYouTubeチャンネル「TechLIVE by ITmedia」は、実際に「4時間×2日間」を費やして無料で挑戦。 独学でAIを使っている人や、完全な初心者にはどの点がお勧めできるのか、「ここは微妙だった」という正直なレビューをお伝えします。（収録2026年5月28日）