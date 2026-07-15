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ニチレイは2026年7月13日、不正アクセスに起因するシステム障害が発生したと発表した。現段階で個人情報や顧客データが社外に流出した事実は確認されておらず、調査を継続中とした。障害の影響は国内に限られ、復旧時期は後日公表するとした。

個人情報流出は未確認、冷蔵倉庫と冷凍食品出荷に影響

発表によると、障害はニチレイで発生した。不正アクセスによるシステム障害によってグループ会社の一部業務に影響が生じた。会社は障害発生を公表し、原因や影響範囲の確認を続ける方針を示した。

同社は「個人情報や顧客データについては、社外流出を確認した事実はない」と説明した。ただし調査は終了しておらず、確認作業を継続するとした。業務面においては、ニチレイロジグループ各社の冷蔵倉庫における入出庫業務に影響が出たとされ、業務に支障が生じた。 この他、ニチレイフーズにおいて冷凍食品の出荷業務にも影響が発生した。ニチレイは影響対象として出荷業務を示したが、その規模や件数など詳細は明らかにしていない。同社は復旧に向けた調査と対応を続けると説明した。復旧時期は現段階で示さず、判明後にあらためて知らせる方針を示した。現時点で確定した日程は公表していない。 障害の発生範囲は国内に限ると説明しており、海外拠点での影響については報告されていない。 今回の発表において、不正アクセスが障害発生の契機となった点、個人情報や顧客データ流出は現段階で確認していない点、物流と冷凍食品出荷に影響が及んだ点、復旧作業と調査を継続中という点を示した。会社は新たな内容が判明した段階で復旧時期などを知らせる考えを示している。