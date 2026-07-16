AIインフラ不足の解決策？　手間なしでAI検証環境を確保できる「Google Colab CLI」AIに「Colab skillファイル」を提供　ローカル端末から高性能GPU／TPUを即利用

Googleは、ローカル端末とリモートのColabランタイムをつなぐコマンドラインツール「Google Colab CLI」を公開した。開発者とAIエージェントの双方が、面倒な設定なしにGPU／TPUを使った実行環境を利用できる。

» 2026年07月16日 13時00分 公開
[＠IT]

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　Googleは2026年6月5日（米国時間）、ローカルのターミナルとリモートのColabランタイムをつなぐコマンドラインインタフェース「Google Colab CLI」を発表した。開発者とAIエージェントの双方に、設定の手間がない実行環境を提供することを目的としている。

ローカルPCとリモートのColab環境をシームレスにつなぐ

GPUやTPUの即時利用

　「colab --gpu A100」や「colab --gpu T4」のようなコマンドで、高性能なGPU（Graphics Processing Unit）やTPU（Tensor Processing Unit）を即座に利用できる。

シンプルなリモート実行

　「colab exec」を使い、ローカルにあるPythonスクリプトや複雑な機械学習パイプラインをColabの実行環境で直接実行できる。

モデルやログの容易な取得

　「colab download」や「colab log」により、AIモデル、データセット、再実行可能な「.ipynb」形式のノートブックログを簡単に取得できる。

インタラクティブなアクセスを提供

　「colab repl」または「colab console」を使って、リモートのColabランタイムに接続できる。

AIエージェントが自律的にインフラを調達・管理する

　Google Colab CLIは標準的なターミナル環境に統合されるため、ターミナルにアクセスできる任意のエージェントから利用できる。CLIには、エージェントに対してCLIの活用方法を即座に提供する「Colab skillファイル」が同梱されている。これにより、AIアシスタントがすぐに作業を開始できる。

　Googleは利用例として、同社の「Antigravity」エージェントによる活用を挙げているが、Colab CLIは「Claude Code」や「Codex」など他のエージェントでも利用可能だ。

実践：Gemma 3 1Bのファインチューニング例

　Colab CLIを使用すると、クラウドのプロビジョニングコマンドを入力せず、重い計算処理をGPUにオフロードできる。

　Googleは、MLワークフローとして、QLoRA（Quantized Low-Rank Adaptation）パイプラインを数個のコマンドでエンドツーエンドに実行する例を紹介している。QLoRAは、大規模言語モデル（LLM）を少ないGPUメモリで効率的にファインチューニングするための手法だ。

　このユースケースでは、「google/gemma-3-1b-it」モデルが、SQLクエリをより適切に生成できるようにファインチューニングを行うことを、Google Colab CLIを使って指示している。

  • 「colab new --gpu T4」（T4 GPUインスタンスを準備）
  • 「colab install transformers datasets peft trl bitsandbytes accelerate」（必要なMLパッケージをインストール）
  • 「colab exec -f finetune_run.py」（ローカルスクリプトをリモート実行）
  • 「colab log --output gemma_finetune_log.ipynb」（ノートブックログを保存）
  • 「colab stop」（停止）

　実行終了後、「colab download」コマンドで、アダプターモデル、アダプター設定、トークナイザー設定、トークナイザーをダウンロードする。これらを使って、ファインチューニング済みモデルをローカル環境で読み込み、実行できる。

　詳細なセットアップ手順や動作要件は、GoogleのGitHubリポジトリ「google-colab-cli」で公開されている。

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