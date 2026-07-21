生成AIの活用が今後一段と本格化する見通しの中で、大きな影響を受ける見通しなのが企業のデータセンター利用だ。調査会社のガートナージャパン（以下、ガートナー）は2026年6月11日、世界のデータセンターの電力消費が2026年に前年比26％増加するとの予測を発表した。

こうした予測は、単にデータセンターの電力消費が増えるというだけの話ではない。AI向けサーバの急増は、企業のAI活用だけでなく、従来のデータセンターの運用や選び方にも影響を及ぼす可能性がある。

まず世界のデータセンターの電力消費量は、2025年の447テラワット時（TWh）から、2026年には565TWh（前年比26.4％増）に、2027年には702TWh（前年比24.1％増）に増加する見込みだ。

電力消費の増加をけん引しているのは、AI最適化サーバだ。ガートナーによれば、AI最適化サーバは2026年にデータセンター全体の電力消費の31％を占め、2027年には従来型サーバの電力消費を上回ると予測している。

世界のデータセンターの電力需要は2026年に27％増加し、2025年の104ギガワットから132ギガワットに達する見通しだ。2030年には290ギガワットに達するとも予測されている。

Gartnerによれば、データセンターの電力需要は前例のない勢いで増大しており、その背景には計算負荷の高いAIワークロードへの需要急増がある。そうしたAIワークロードを拡張できるかどうかは、電力供給能力によって制約されている状況だ。

2030年までにデータセンターの電力消費が1200テラワット時（TWh）を超えると見込まれる中、将来のデータセンター建設需要に対して送電網から供給できる電力は不足し、あらゆるユーザーに影響が及ぶとGartnerは予測する。

Gartnerのリンラン・ワンワン氏（ディレクター アナリスト）は、企業でインフラやオペレーションを担うリーダーは、データセンターにおける計算処理の効率向上への投資と、送電網へのアクセス確保を優先する必要があると指摘する。

国内では「コロケーション」の選定が重要に

日本のデータセンター電力消費の予測は以下の通りだ。従来型サーバはほぼ横ばいである一方、AI最適化サーバは2026年が100.9％増、2027年が52.9％増と大幅な成長となる見込み。

国内の状況について、ガートナージャパンの山本琢磨氏（ディレクター アナリスト）は、データセンター建設の制約になっているのは発電能力そのものではなく、送電設備の整備の遅れだと説明する。国内でもAI需要の拡大に伴ってデータセンターの消費電力は増加しているものの、AI専用データセンターはまだ多くないという。

また自社保有のデータセンターについては、今後減少すると山本氏は指摘。一方でコロケーションサービスの利用が拡大している。コロケーションとは、データセンター事業者の施設に自社のサーバを設置して運用する形態を指す。「企業ユーザーはAIの大規模活用を見据え、十分なエネルギー供給やその安定性、冷却機能、環境対策が整ったコロケーションサービスを選定することが重要になる」（同氏）