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Windows 11の新機能「ポイントインタイムリストア」のわなと賢い設定術

Windows 11の2026年7月月例アップデートにより、新たな復旧機能「ポイントインタイムリストア」が順次有効化されている。PCを数分で過去の正常な状態へ丸ごと巻き戻せる画期的な機能だが、気付かないうちに数十GBものストレージ容量が消費される他、個人ファイルも巻き戻るわながある。その概要と注意点を解説する。



「いつの間にかストレージの空き容量が少なくなっている」と気付いた人も多いのではないだろうか。これは、2026年6月23日（米国時間）に提供開始となったWindows 11の新しい復旧機能「ポイントインタイムリストア」の影響だ。2026年7月14日（米国時間）に配信された月例の更新プログラムにより、この機能が有効になり、復旧のためのデータが保存されたことにより、ストレージの空き容量が大きく減ることになったわけだ。

ポイントインタイムリストアは、更新プログラムの不具合、デバイスドライバの問題、アプリの破損などによってPCが不安定になった、あるいは起動不能に陥った際に、デバイスを過去の正常な時点の状態へ丸ごと巻き戻すための機能である。Microsoftは「数時間ではなく数分での復旧」を掲げており、Windows 11の回復力を強化する施策の中核をなす機能と位置付けている。

本稿では、ポイントインタイムリストアの概要、従来の「システムの復元」との違い、設定方法と復元手順、そして導入前に押さえておくべき注意点を解説する。

ポイントインタイムリストアとは

ポイントインタイムリストアは、復元ポイントを一定間隔で自動的に作成し、デバイス上にローカル保存する仕組みである。復元ポイントの取得にはVolume Shadow Copy Service（VSS）が用いられ、バックグラウンドで動作するためユーザーの作業を妨げない。

この機能の既定の動作は、約24時間ごとに自動で復元ポイントを作成し、最大72時間保持する仕様となっている。ストレージの使用量は既定でストレージ全体の2％を上限としており、動作させるためには最低でも2GBの空き容量を確保する必要がある。

最大の特徴は、復元される範囲がOS本体に加え、インストール済みアプリ、システムおよびアプリの設定、そしてローカルのユーザーファイルまでが含まれる点にある。つまり「設定だけを戻す」機能ではなく、「その時点のPCの状態を丸ごと再現する」機能である。仮想マシンソフトウェアのスナップショット機能のようなものと思うと理解しやすいだろう。

対象はWindows 11 2024 Update（バージョン24H2）以降を実行するクライアントPCで、Home／Pro／Enterpriseの各エディションで利用可能だ。2026年6月のオプション更新プログラム（KB5095093）から段階的に展開されており、7月のセキュリティ更新以降、対象デバイスへ広く展開される。段階的ロールアウト方式のため、更新を適用しても即座に表示されない場合がある点に注意してほしい。

従来の「復元ポイント」との違い

「復元ポイント」と聞くと従来の「システムの復元」を想起するが、ポイントインタイムリストアとシステムの復元は別の機能である。基盤技術としてはどちらもVSSを利用して差分データを保存するものだが、前述の通り、ポイントインタイムリストアはローカルのユーザーファイルが対象となっているのが大きな違いだ。