Windows 11の2026年7月月例アップデートにより、新たな復旧機能「ポイントインタイムリストア」が順次有効化されている。PCを数分で過去の正常な状態へ丸ごと巻き戻せる画期的な機能だが、気付かないうちに数十GBものストレージ容量が消費される他、個人ファイルも巻き戻るわながある。その概要と注意点を解説する。
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「いつの間にかストレージの空き容量が少なくなっている」と気付いた人も多いのではないだろうか。これは、2026年6月23日（米国時間）に提供開始となったWindows 11の新しい復旧機能「ポイントインタイムリストア」の影響だ。2026年7月14日（米国時間）に配信された月例の更新プログラムにより、この機能が有効になり、復旧のためのデータが保存されたことにより、ストレージの空き容量が大きく減ることになったわけだ。
ポイントインタイムリストアは、更新プログラムの不具合、デバイスドライバの問題、アプリの破損などによってPCが不安定になった、あるいは起動不能に陥った際に、デバイスを過去の正常な時点の状態へ丸ごと巻き戻すための機能である。Microsoftは「数時間ではなく数分での復旧」を掲げており、Windows 11の回復力を強化する施策の中核をなす機能と位置付けている。
本稿では、ポイントインタイムリストアの概要、従来の「システムの復元」との違い、設定方法と復元手順、そして導入前に押さえておくべき注意点を解説する。
ポイントインタイムリストアは、復元ポイントを一定間隔で自動的に作成し、デバイス上にローカル保存する仕組みである。復元ポイントの取得にはVolume Shadow Copy Service（VSS）が用いられ、バックグラウンドで動作するためユーザーの作業を妨げない。
この機能の既定の動作は、約24時間ごとに自動で復元ポイントを作成し、最大72時間保持する仕様となっている。ストレージの使用量は既定でストレージ全体の2％を上限としており、動作させるためには最低でも2GBの空き容量を確保する必要がある。
最大の特徴は、復元される範囲がOS本体に加え、インストール済みアプリ、システムおよびアプリの設定、そしてローカルのユーザーファイルまでが含まれる点にある。つまり「設定だけを戻す」機能ではなく、「その時点のPCの状態を丸ごと再現する」機能である。仮想マシンソフトウェアのスナップショット機能のようなものと思うと理解しやすいだろう。
対象はWindows 11 2024 Update（バージョン24H2）以降を実行するクライアントPCで、Home／Pro／Enterpriseの各エディションで利用可能だ。2026年6月のオプション更新プログラム（KB5095093）から段階的に展開されており、7月のセキュリティ更新以降、対象デバイスへ広く展開される。段階的ロールアウト方式のため、更新を適用しても即座に表示されない場合がある点に注意してほしい。
「復元ポイント」と聞くと従来の「システムの復元」を想起するが、ポイントインタイムリストアとシステムの復元は別の機能である。基盤技術としてはどちらもVSSを利用して差分データを保存するものだが、前述の通り、ポイントインタイムリストアはローカルのユーザーファイルが対象となっているのが大きな違いだ。
|項目
|ポイントインタイムリストア
|システムの復元
|復元ポイント
|自動作成・設定可能。ユーザーファイルも含む
|手動またはイベント発生時のみ。ユーザーファイルは含まない
|ユーザー エクスペリエンス
|「設定」アプリから利用
|コントロールパネルに限定
|ストレージ効率
|予約済みストレージ *と連携して、ストレージへの負荷を最小限に
|ストレージ使用量が多い
|管理性
|リモートからの構成や設定といった管理が可能（復元は将来サポート予定）
|リモート管理機能は限定的
|ポイントインタイムリストアと復元ポイントとの違い
システムの復元が「個人ファイルに触れずシステム変更を巻き戻す」機能であるのに対し、ポイントインタイムリストアは「直近のトラブルを、ファイルも含めて発生前の時点へ短時間で切り戻す」機能である。この違いを理解せずに従来と同じ感覚で使うと、後述するデータ損失につながるため注意が必要だ。
本機能が既定で有効になるかどうかは、デバイスの管理状態とストレージ容量によって異なる。既定で有効（オン）となるのは、Windows 11 Home、またはドメイン非参加かつ組織の管理下にないProエディションで、かつOSボリュームのサイズが200GB以上のデバイスに限られる。
OSボリュームが200GB未満のデバイスでは既定で「オフ」（無効）となるものの、手動で有効化することは可能である。ただしポイントインタイムリストアを利用するには、最低でもストレージに2GBの空き容量が必要になる点に注意してほしい。
一方、Enterpriseエディション、ドメイン参加済みまたは組織管理下のProエディションでは、既定で「オフ」となっている。企業環境では、管理者がグループポリシーや管理ツールを使って有効化することになる。
設定は次の手順で確認・変更できる。
同じ画面から、復元ポイントの作成頻度や保持期間、復元ポイントに割り当てる最大ストレージ容量を調整できる。ただし、頻度や保持期間などの一部設定はEnterpriseエディションでのみ変更可能である。
また、現在の復元ポイントによるストレージ使用量と、利用可能な復元ポイントの一覧もこの画面で確認できる。
ストレージの扱いについて補足すると、ストレージの空き容量が逼迫した場合、復元ポイントは古いものから順に自動削除される仕組みであり、ユーザー領域を無制限に圧迫することはない。
復元操作は通常のデスクトップからではなく、Windows回復環境（WinRE）から実行する。手順は以下の通りである。
復元処理の所要時間は数分程度とされているが、処理中の電源オフを避けるため、実行前にACアダプターへ接続しておくことが推奨されている。また、復元の実行には、既存の復元ポイントの合計サイズ以上の空きストレージ容量が必要となる。
便利な機能である一方、運用上の注意点が幾つかある。導入と利用前に必ず理解しておきたい。
復元を実行すると、選択した復元ポイント以降に作成・編集したファイル、インストールしたアプリ、設定変更、さらには変更したパスワードまでが全て失われる。ユーザーファイルも復元対象に含まれる点に注意が必要だ。
なお、OneDriveなどクラウドストレージに保存されたファイルは復元の影響を受けないため、重要なファイルはクラウドに保存する運用を徹底しておくと安全である。
保持期間は最大72時間であり、ポイントインタイムリストアはあくまで「直近のトラブルからの短期切り戻し」を目的としている。システムイメージバックアップや長期的なデータ保護の代替にはならないため、既存のバックアップ運用は従来通り維持しておいた方がよい。
Windows回復環境を使って復元する際にBitLockerの回復キーを求められる。事前に回復キーを調べておき、OneDriveの「Personal Vault」など安全なところに保存しておくとよい。Windows 11にMicrosoftアカウントでサインインしている場合、Microsoftアカウントの「BitLocker回復キー」ページで確認可能だ（回復キーの確認方法は、Tech TIPS「BitLockerの回復キーが分からない場合の確認方法【Windows 10／11】」参照のこと）。
既定ではストレージ容量の2％が上限だが、環境によっては数十GB規模（大容量ストレージでは50GB程度）を消費してしまう可能性がある。ストレージに余裕のない端末では、上限設定の調整や無効化を検討すべきだろう。
前述の通り、ドメインアカウントでサインインしているWindows 11は既定で無効となっている。有効化する場合は、対象端末のストレージ容量、復元後のコンプライアンス状態（復元によりポリシー適用状態が巻き戻る可能性）、ヘルプデスクの対応手順などを整理したうえで、ポリシー展開を計画した方がよい。
例えばRecallは復元後に無効化されるため、有効化し直す必要がある。またOutlookではデータファイル（.ostファイル）を再構築しなければならない場合があるとのことだ。詳細はMicrosoft Learnの「Windows のポイントインタイム リストア（既知の問題）」を参照していただきたい。
ポイントインタイムリストアは、更新プログラム起因の障害やアプリ破損への即応手段として有力な選択肢となる。従来であれば再イメージングや長時間のトラブルシューティングを要した場面でも、数分の操作で業務復帰できる可能性がある。
Microsoftは今後、Intune経由でのリモート復元の提供を予定していると表明している。これが実現すれば、広域的な障害発生時に管理者が影響端末へ一斉に復元を指示するといった、スケーラブルな復旧オペレーションが可能になる。
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