クラウドセキュリティベンダーのNetskope Japanは2026年6月16日、クラウドアプリケーションなどのサイバーリスクの動向を調査したレポートを公開した。

組織内で多く使われている生成AIアプリケーションや、反対に利用禁止の対象になっている生成AIアプリケーション、マルウェアが配布される傾向のあるクラウドアプリケーションなど、さまざまな視点でリスクがまとめられている。主に金融サービス業界の組織における状況を対象にしてはいるが、他業界でも参考にできる情報だ。

Netskope Japanは金融業界におけるサイバーリスクの動向を調査した「Threat Labsレポート：2026年の金融サービス」を公開。Netskopeの調査研究部門Netskope Threat Labsが2025年2月1日〜2026年2月28日の13カ月間、世界各地の金融サービス業界のNetskope顧客の匿名化された使用データを分析した内容に基づいている。

最も多く採用されている生成AIアプリケーションは、OpenAIの「ChatGPT」（76.3％）で、「Google Gemini」（68.6％）、「Microsoft 365 Copilot」（65.5％）が続いた。「Google NotebookLM」（39.4％）と「AssemblyAI」（37.7％）も存在感を示した。AssemblyAIは2025年6月時点の採用率が1％だったが、急速に拡大している。

セキュリティ上の懸念からブロック対象となっている生成AIアプリケーションでは、「ZeroGPT」（46.7％）が最多だった。「DeepSeek」（44.8％）、「PolitePost」（43.7％）、「Chatbase」（41.9％）、「ElevenLabs」（39.1％）と続いた。

Netskopeは、特定のツールは他のツールよりも頻繁に制限されており、これは認識されているリスクが高いことを示しているとしている。

生成AIの導入が急速に進む中で、機密性の高いデータが漏えいするリスクが高まっている状況も分かった。生成AI関連でデータポリシー違反があったもののうち、「規制対象の金融データ・顧客データ」（59％）が最多を占めた。「知的財産」（20％）、「ソースコード」（11％）、「パスワードおよびAPIキー」（9％）と続いた。

クラウドを悪用したマルウェア配布

マルウェアの配布に最も悪用されているクラウドアプリケーションは「GitHub」（11.7％）だった。「Microsoft OneDrive」（8.3％）、「Azure Static Web Apps」（3.9％）、「Google Drive」（3.3％）が続いた。

攻撃者は疑わしいドメインではなく、信頼できるクラウドアプリケーションにますます依存するようになっている。悪意のある活動が正当なトラフィックと酷似する可能性があり、検出がより困難になっているという。

職場で利用されている個人用クラウドアプリケーションは「LinkedIn」（92.9％）が最多で、「Googleドライブ」（84.9％）、「ChatGPT」（77.4％）、「Facebook」（74.2％）と続いた。Netskopeはこれらのアプリケーションについて、コラボレーションやネットワーキング、生産性などに寄与する一方で、機密情報が関係する場合には重大なデータセキュリティリスクが生じるものだと指摘する。

こうした個人用アプリケーションの利用では、データポリシー違反があったもののうち、「規制対象データ」（65％）が大半を占めた。「ソースコード」（14％）、「知的財産」（14％）、「パスワードおよびAPIキー」（6％）が続いた。

個人用アプリケーションへのデータ流出を防ぐためのブロック操作が最も多く行われたのは「Googleドライブ」（40.3％）だった。「ChatGPT」（28.8％）、「Gmail」（27.8％）、「Microsoft OneDrive」（24.0％）が続いた。