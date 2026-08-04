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Wasabi Technologiesは2026年6月17日（米国時間）、クラウドストレージとAI活用に関する年次調査「2026 Wasabi Global Cloud Storage Index」について、医療分野のIT担当者およびIT意思決定者の回答に絞った調査結果を発表した。

AI投資によって、今後12カ月以内に投資対効果（ROI）がプラスになる見込みだと答えたのは41％だった。プラスのROIを既に得ているとの回答は、34％にとどまった。ROIを向上させる上では、AI投資のコストが重要な要素となる。

AI予算の7割を占める「ITインフラ」、中でも課題なのは？

調査結果では、ストレージやサーバといったITインフラが、AI予算の平均67％を占めていた（残りの33％はSaaSを含むソフトウェア）。AI向けITインフラ予算を確保しているとの回答は99％に上り、今後1年間にAI向けITインフラ予算が増えると答えたのは64％だった。

こうしたITインフラ投資の中でも、特に予算超過が課題となっている分野がある。

AI導入の課題として最も多く挙がったのは、ストレージコストやデータアクセスといったストレージ関連の課題（48％）だ。2025年の予算実績を聞くと、62％がクラウドストレージについて、予算を超過したと回答した。 調査結果では、クラウドストレージ請求額の平均50％がストレージ容量に対する料金だった。49％はAPI（アプリケーションプログラミングインタフェース）操作やデータアクセス、データ転送などの料金だったという。 複数のベンダーのクラウドストレージを組み合わせるマルチクラウドストレージを採用しているとの回答は73％に上った。AI関連のワークロード（アプリケーションやプロセス）向けストレージでは、65％がオンプレミスストレージとクラウドストレージを組み合わせたハイブリッドストレージを利用していた。 Wasabi Technologiesによると、医療機関がマルチクラウドストレージやハイブリッドストレージを採用する背景として、選択肢の確保や単一ベンダー依存の回避に加えて、コストの抑制がある。アクセス頻度や利用方法に応じて適したストレージを組み合わせることで、ストレージ利用に伴う料金を含めたトータルコストを抑えようとしているとみられる。 ダークデータの活用が今後の課題 保存データのうち、分析や意思決定などに活用されていない「ダークデータ」が一定の割合（25〜74％）を占めると答えた組織は、半数を超えた。95％がダークデータの分析・活用を「優先事項」だと位置付けており、既存データの有効活用が今後の重要なテーマとなっていることがうかがえる。 「大量のダークデータの存在は、医療機関が既に保有するデータを活用しながらストレージ関連支出を抑え、イノベーションを実現できる好機にあることを示している」。Wasabi Technologiesのアンドリュー・スミス氏（戦略および市場インテリジェンス担当ディレクター）は、こう語る。 調査は独立系調査会社Vanson Bourneに委託し、2025年11〜12月に日本やオーストラリア、カナダなど12カ国で実施した。対象はクラウドストレージの購入に関与するIT意思決定者1700人（うち医療分野171人）だ。