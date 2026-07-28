AIコーディングの実践拡大に伴い、開発現場では品質管理の課題も顕在化し始めている。New Relicの調査では、AI生成コードに対する評価が高いことが分かったが、一方では本番環境では問題への対応に追われている状況も明らかになった。
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AI（人工知能）が生成するコードの比率は、既に無視できる水準ではない。New Relicは2026年6月10日（現地時間）、ソフトウェア開発におけるAIコーディングの利用状況や課題を調査したレポート「2026 State of AI Coding Report」について考察するブログ記事を公開。AIによるコード生成が増える中で、品質管理の在り方が問われている状況を指摘した。
Googleは本番コードの75％がAI生成だとしているが、こうした状況はもはや業界の標準だという。調査ではエンジニアリングリーダーの67％が、週ごとのコード出力の51〜75％が、AIによって生成または大幅にリファクタリングされたものだと回答した。
興味深いのはそうしたAI生成コードに対する現場の評価が極めて高いことだが、調査によれば、コードが本番環境に出た後には全く異なる状況が発生している。
調査はHanover Researchに委託したもので、米国のマネジャー職以上の技術系意思決定者200人を対象としている。
エンジニアリングリーダーの94％は、レビュー時点でAIが生成したコードは人間が作成したコードよりも高品質だと評価している。61％が「やや高い」、33％が「かなり高い」だった。大規模言語モデル（LLM）は、プルリクエスト（PR）のレビューで評価される静的なチェックに強い。一貫した設計パターンを出力し、スタイルガイドに忠実で、明らかな構文エラーも発生しにくいためだ。
しかし本番環境になると、以下の通り評価は著しく低下する。
レビューで「読みやすい」と評価されるコードと、本番環境で安定して動くコードは必ずしも一致しない。LLMは、正しく動作するコードを生成することは得意だ。しかし、本番環境ではネットワーク障害やレースコンディション（複数の処理が同じデータを同時アクセスする場合に、実行順序によって結果が変わる状態）、複雑な依存関係などが影響し、障害につながるケースがある。
エンジニアリングリーダーの62％は、自社の開発チームがAI生成コードを行単位で十分に確認せず、本番環境へリリースできるほど信頼していることが多い、あるいは常に信頼していると回答した。その結果、本番環境で問題が発生した後に修正を余儀なくされるケースが増える。
結果として、DevOpsチームやSRE（サイト信頼性エンジニアリング）チームは、障害のトリアージ、デバッグ、リファクタリングなどに追われるようになり、「AIコード清掃員」と化しているという。調査ではこうしたチームのシニアエンジニアは、週の稼働時間の最大3分の1を、AI生成コードに起因する問題への対応に費やしていることが分かった。
AI生成コードは、人間が書いたコードよりも本番環境で重大な問題を引き起こしやすい。New Relicの調査では、AI生成コードに起因する問題として、次の4つの領域が挙がった。
これらはリグレッションテスト（回帰テスト）を擦り抜けやすく、コード単体を眺めるだけでは見つけにくい。
本番環境でのギャップが生じる原因として、「AIコーディングツールはソースコードを理解するが、トレース情報は認識できない」と同調査では指摘されている。LLMは構文は読めても、リアルタイムのトランザクションや実際のインフラ構成は見えていない。
一方で障害対応に当たるエンジニアが「原因となったコードを書いたことも読んだこともない」という状況は発生しやすくなっているので、ソースコードを読むことは「システム理解のための持続可能な方法」ではなくなっているという。
開発速度を高めながらSLA（Service Level Agreement：サービス品質保証）を維持するための対策として、次の3点が挙げられている。
AIが生成するコードが人間の読める量を超えた時点で、コードを読んで品質を担保するという前提は崩れている。調査結果は、品質管理の在り方が大きな転換点を迎えていることを示している。
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