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セキュリティサービスを手掛けるエムオーテックス（MOTEX）は2026年7月9日、企業の情報システム／セキュリティ担当者を対象に実施した「侵入後リスク評価とペネトレーションテストの実態調査」の結果を発表した。

調査は2026年3月26〜31日にインターネット調査で実施し、従業員数300人未満が300人、300人以上1000人未満が426人、1000人以上が328人の合計1054人から回答を得た（調査会社PRIZMAが実施）。近年の攻撃が「ばらまき型」から「侵入型」へと変化する中、侵入を前提とした被害想定や検知・対応体制の検証状況を明らかにすることを目的としている。

ランサムウェアを経営リスクと認識するのは約8割

ランサムウェア（身代金要求型マルウェア）攻撃を「非常に深刻」「やや深刻」と回答した企業は81％に上った。攻撃が「ばらまき型」から「侵入型」に変化していることについても87％が認識しており、多くの企業で危機意識が高まっている。

侵入後の影響を具体的に評価できる企業は約2割