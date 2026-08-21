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連載目次

「Geminiは終わった」。そんな厳しい見方が広がっている。象徴的なのが、2024年のノーベル化学賞を共同受賞したDeepMindの2人を巡る動きだ。2026年6月19日、AlphaFold（タンパク質の立体構造を予測するAI）を主導したジョン・ジャンパー（John Jumper）氏が、約9年在籍したDeepMindを離れてAnthropicへ移籍した。共同受賞者は、DeepMindを率いるデミス・ハサビス（Demis Hassabis）氏である。その数日後にはAlphaFoldの中核メンバー2人も移籍し、7月末には、AlphaFoldの専任チームが解体されていたことも判明した（Financial Timesの報道）。

そして8月5日、そのハサビス氏が日常の運営から一歩引いた。同時に、Googleエンジニアリングの中心人物だったジェフ・ディーン（Jeff Dean）氏が退社し、Googleも出資する新研究所「Discovery Loop」を立ち上げることになった。DeepMindの研究担当幹部やGoogle Brainの共同創業者ら3人も同行する。DeepMindの日常運営は、CTO（最高技術責任者）だったコーレイ・カヴクチュオール（Koray Kavukcuoglu）氏が引き継いだ。Geminiの指揮も同氏が担う。

こうした一連の動きを厳しく評価したのが、半導体業界の調査会社SemiAnalysisだ。長年の消極的な計算資源配分と、官僚的でリスクを避ける文化が招いた結果であり、DeepMindはもうフロンティアラボ（最先端のAIモデルを開発する研究所）ではない、と評した。ところが、同じ事実から正反対の結論を導いた人物がいる。オライリー・メディア創業者のティム・オライリー（Tim O'Reilly）氏だ。

2026年夏のGoogle体制変更を巡る2つの解釈

同じ事実から、SemiAnalysisの「最先端で失速した」という読みと、オライリー氏の「AIの普及で勝つ側に回った」という読みが生まれている。



オライリー氏が8月8日の記事「Googleのウェスティングハウス的な賭け」で持ち出したのは、電気の歴史である。トーマス・エジソンは電球と発電所を実用化した最先端の英雄だった。だが電気を社会全体に行き渡らせるレースに勝ったのは、交流送電を選んだジョージ・ウェスティングハウス（George Westinghouse）だった。最先端を走る者と、普及で勝つ者は必ずしも同じではない。同じことが今起きているとすれば、Googleは負けたのではなく、勝つ価値のある別のレースを選んだことになる。

どちらの読み方を採るかで、この先の予想が変わる。最先端モデルの性能競争がAI活用の中心であり続けるのか、それとも「十分に賢く、安く、速い」モデルが日常に溶け込む方が本命なのか。オライリー氏の記事には、後者を裏付ける理論と、それを検証するための基準、そして記事自体に付いた反論までが並んでいる。

――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として、この記事を読むときに押さえておきたい「もう1つの事実」を先に挟んでおく。その上で、両陣営の読み方を順に追っていく。