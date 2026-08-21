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ゲーム市場ではゲームソフトのデジタル販売が広がっている。「バイオハザード」シリーズや「モンスターハンター」シリーズなどで知られ、227カ国・地域で事業を展開するゲームメーカーのカプコンでも、ゲームソフト販売の約90％をデジタル販売が占める状況だ。

デジタル販売では、販売動向やユーザー行動といった、さまざまなデータが日々生じる。カプコンはこうしたデータを蓄積して分析し、今後展開するゲームなどのコンテンツの内容やリリース時期、価格設定、セール施策などに生かしている。

カプコンはこれまで、分析に使うデータを蓄積するためのデータインフラを社内サーバで構築し、運用してきた。事業拡大に伴うデータの急増や多様化によって、データ分析に関する処理性能が低下。障害が発生した際には、データの復旧に最大約8時間掛かることもあった。

「データ復旧に最大8時間」を解消 カプコンは何を変えた？

分析結果を可視化するレポートシステムでは、BI（ビジネスインテリジェンス）ツールのオンプレミス版とクラウドサービス版が併存しており、ライセンスの重複やサーバ運用、バージョン管理が負荷となっていた。カプコンは、これらの問題をどう解決したのか。

カプコンが取り組んだのは、データインフラおよびレポートシステムの刷新だ（図）。 図 カプコンが刷新したデータインフラおよびレポートシステムの概要図（出典：日立ソリューションズのプレスリリース）《クリックで拡大》 データインフラには、Snowflakeの同名クラウドサービスを活用。従来の社内サーバで稼働するリレーショナルデータベースにデータを集約する構成から、大規模なデータレイクを中核に、用途ごとに複数のデータマートを用意する構成に改めた。 レポートシステムについては、SalesforceのBIツール「Tableau」のオンプレミス版と、クラウドサービス版の「Tableau Cloud」が併存していた状態から、Tableau Cloudに一本化した。 Snowflakeに移行、Tableauの重複ライセンスも解消 カプコンはデータインフラの刷新により、従来と比較してレポート作成時間を約80％削減した。障害時のデータ復旧時間については、最大約8時間から約2時間に短縮したという。レポートシステムでは、BIツールをTableau Cloudに一本化することで、重複ライセンスによるコスト増やデータのサイロ化、サーバ運用の負荷を解消した。 今後はゲームの販売データに加えて、アミューズメント施設やプロモーションイベントなどのデータも含めた、横断的な分析を進める。新しいデータインフラを活用して、自然言語で問い合わせができるAIエージェントの作成や検証といった、本格的なAI活用を進める計画だ。 データインフラやレポートシステムの刷新に取り組む上で、カプコンはSnowflakeとTableauの導入・運用実績を持つ日立ソリューションズの支援を受けた。日立ソリューションズは2026年7月15日、本事例を発表した。