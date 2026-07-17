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ソフトウェア開発やシステムインテグレーション（SI）事業を手掛けるSkyは、社内AI活用向けのITインフラ（以下、AIインフラ）を構築した。1カ月で構築から検証まで済ませたという。

Skyは社内ワークフローや開発業務におけるAI活用を推進している。その中で顧客の業務データやシステム情報といった機密性の高い情報の厳格な管理が課題となっていた。

オンプレミスAIインフラを「1カ月」で構築できたのはなぜ？

データを外部に出すことなく、開発者が安全かつ自由にAIを活用できるようにするために、SkyはオンプレミスのAIインフラを構築した。その実現を支えた手段を見ていこう。

AIインフラの主要な構成要素として、SkyはHewlett Packard Enterprise（以下、HPE）の「HPE Private Cloud AI」を採用した。HPE Private Cloud AIは、AIに必要なハードウェアとソフトウェアを組み合わせた、垂直統合型AIインフラ製品だ。 GPU（画像処理プロセッサ）ベンダーのNVIDIAとHPEが共同開発したHPE Private Cloud AIは、必要な要素を事前検証した状態で組み合わせている。そのため導入にかかる時間を短縮し、構築負荷も軽減できるという。Skyは1カ月で、HPE Private Cloud AIを中核としたAIインフラの構築と検証を済ませた。 従量課金モデルを採用、AI活用をさらに拡大 HPE Private Cloud AIの導入に際して、SkyはHPE製品の月額従量課金モデル「GreenLake Flex Solutions」を選択した。GreenLake Flex Solutionsは、利用量に応じた月額従量課金でITインフラリソースを利用可能にするサービスだ。これにより初期投資を抑制と拡張性の確保を実現したという。 Skyは、自社が開発するほぼ全てのシステムにAIを組み込む取り組みを進めている。今後はAIエージェントによる自律的なタスク実行を目指す他、社内で進めているAI活用を受託開発やSI事業にも広げる考えだ。本事例は、Skyが2026年6月10日に発表した。 お知らせ：GPUサーバは本当に必要？ AIインフラに関する現場の判断と“本音”を記事に 編集部は、AIインフラ（GPUサーバやAIサービスなどのAI実行基盤）の整備や検討に携わった皆さまに、そのとき何を比較し、何を重視して判断したのか、そして実際に取り組んだからこそ感じたことを伺う臨時ヒアリングを実施しています。皆さまの判断や現場の実感、本音を、記事やメルマガなどを通じて発信していきます。回答は選択式を含めて9問で完了します。「現場はそう簡単ではない」「本当はこう考えている」といった率直な本音や、日ごろ感じている“モヤモヤ”も含めて、ぜひあなたの経験をお聞かせください。 ※回答はこちらから→9問で完了：AIインフラへの“モヤモヤ”をぶつける