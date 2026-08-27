Unityは、次世代のゲーム開発基盤「Unity 7」の計画を発表した。開発者とコーディングエージェントが開発の全工程で協働することを前提に設計しているという。
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ゲームエンジンを手掛けるUnityは2026年7月21日、韓国のソウルで開催したイベント「Unite Seoul」で、次世代のオーサリングプラットフォーム「Unity 7」の計画を発表した。ゲームの開発、展開、成長を支える基盤として、開発者やアーティスト、プロデューサー、コーディングエージェントが開発ライフサイクル全体を通じて共同で作業できるオープンなプラットフォームとして設計したとしている。
Unity 7は、開発者が使い慣れたAIツールと連携して動作し、アイデアからプレイ可能なゲームに至るまでの開発を高速化する。「Unity 6」からの移行に大掛かりなアップグレードは不要で、再構築や新しい言語の習得も要らないという。
Unity 7は、次の5つの強化ポイントを軸に構築されている。
「CoreCLR」（Microsoftが開発したオープンソースの.NETランタイム）で刷新したコアの上に構築し、ほぼ瞬時に起動するプレイモードや、変更したコードのみを対象とするドメインリロード、シェーダービルドの最大90％高速化を実現する。
新しいCLI（コマンドラインインタフェース）とパブリックAPIにより、開発者はフルエディタへのアクセスを必要とせずに、使い慣れたツールからアセットの検証やビルドのプッシュ、共同作業を行える。無料で使えるMCP（Model Context Protocol）でコーディングエージェントを直接接続できる。
リアルタイムのグローバルイルミネーションを実装する「Surface Cache GI」などにより、あらゆるプラットフォームでより豊かな表現を可能にするという。AIによる最適化も活用し、ハイエンドPCからモバイル機器まで幅広く対応する。
「Unity Ads」のAIエンジン「Unity Vector」が最適なプレイヤーとゲームを結び付ける。DtoC（Direct to Consumer）のアプリ内課金やノーコードのWebショップ、統合カタログを備える。
Unity 6のアーキテクチャを直接引き継ぐので、アップグレードでの再構築は不要で、既存のプロジェクトやスキル、コードはそのまま引き継げる。
Unityのプレジデント兼CEOのマット・ブロンバーグ氏は、「ゲーム開発は歴史上かつてないスピードで変化している。未来は最大のチームのものではなく、新しい技術を活用して独自のものを生み出し、自らのオーディエンスを見つけられる者たちのものだ。Unity 7はこの瞬間に応えるプラットフォームだ」とコメントしている。
Unity 7は2026年12月に早期βテストを開始し、正式リリースは2027年第1四半期を予定している。
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