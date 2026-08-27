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ゲームエンジンを手掛けるUnityは2026年7月21日、韓国のソウルで開催したイベント「Unite Seoul」で、次世代のオーサリングプラットフォーム「Unity 7」の計画を発表した。ゲームの開発、展開、成長を支える基盤として、開発者やアーティスト、プロデューサー、コーディングエージェントが開発ライフサイクル全体を通じて共同で作業できるオープンなプラットフォームとして設計したとしている。

Unity 7は、開発者が使い慣れたAIツールと連携して動作し、アイデアからプレイ可能なゲームに至るまでの開発を高速化する。「Unity 6」からの移行に大掛かりなアップグレードは不要で、再構築や新しい言語の習得も要らないという。

Unity 7の5つの強化ポイント

Unity 7は、次の5つの強化ポイントを軸に構築されている。

1．高速な制作環境 「CoreCLR」（Microsoftが開発したオープンソースの.NETランタイム）で刷新したコアの上に構築し、ほぼ瞬時に起動するプレイモードや、変更したコードのみを対象とするドメインリロード、シェーダービルドの最大90％高速化を実現する。 2．オープンで協働できるエコシステム 新しいCLI（コマンドラインインタフェース）とパブリックAPIにより、開発者はフルエディタへのアクセスを必要とせずに、使い慣れたツールからアセットの検証やビルドのプッシュ、共同作業を行える。無料で使えるMCP（Model Context Protocol）でコーディングエージェントを直接接続できる。 3．グラフィックスの進化 リアルタイムのグローバルイルミネーションを実装する「Surface Cache GI」などにより、あらゆるプラットフォームでより豊かな表現を可能にするという。AIによる最適化も活用し、ハイエンドPCからモバイル機器まで幅広く対応する。 4．よりスマートなマネタイズ 「Unity Ads」のAIエンジン「Unity Vector」が最適なプレイヤーとゲームを結び付ける。DtoC（Direct to Consumer）のアプリ内課金やノーコードのWebショップ、統合カタログを備える。 5．容易なアップグレード Unity 6のアーキテクチャを直接引き継ぐので、アップグレードでの再構築は不要で、既存のプロジェクトやスキル、コードはそのまま引き継げる。 Unityのプレジデント兼CEOのマット・ブロンバーグ氏は、「ゲーム開発は歴史上かつてないスピードで変化している。未来は最大のチームのものではなく、新しい技術を活用して独自のものを生み出し、自らのオーディエンスを見つけられる者たちのものだ。Unity 7はこの瞬間に応えるプラットフォームだ」とコメントしている。 Unity 7は2026年12月に早期βテストを開始し、正式リリースは2027年第1四半期を予定している。