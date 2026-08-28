警察関係者を装った詐欺により11億円もの資金流出が起きたはてな社の事案。2026年7月に公表された調査報告書を読み解くと、個人頼みの属人的な運用やシステムによる制御の欠如という、多くの企業にも通じる課題が浮かび上がった。
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はてなが2026年7月に公表した資金流出事案の調査報告書は、セキュリティ対策を講じる企業であっても免れない「組織の弱点」を浮き彫りにしている。
資金流出事案の概要はこうだ。2026年4月20日と21日、同社の経理部長が警察関係者を名乗る詐欺グループによって捜査協力の一環と信じ込まされ、同社の銀行預金口座から外部の銀行口座へ11億7981万円を送金。結果として多額の資金が流出する事態となった。なお、個人情報や顧客情報が外部に持ち出された形跡は確認されていない。
この事案を受け、同社は代表取締役社長と取締役コーポレート本部長が役員報酬月額の20％を6カ月間自主返上すると発表。また経営責任を明確にするため、取締役コーポレート本部長は、次回の株主総会での任期満了をもって取締役を退任する意向を示している。
調査報告書が明らかにした送金実行に至る大まかな流れは以下の通り。
正規の権限を持つ経理部長本人の承認・認証操作により、わずか数日間で約11億8000万が流出する事態となった。
特別調査委員会は、詐欺グループの指示に従ったH氏本人の行動上の問題として次の7点を挙げている。
はてなのセキュリティポリシーでは、許可されたWebサービスのみの業務利用を認めていた。しかし、従業員の貸与PCには管理者権限が付与されており、ソフトウェアを自由にインストールおよび実行できる状態だった。そのため、H氏はポリシーに違反してリモートデスクトップを貸与PCにダウンロードし、実行した。これにより、貸与PCの画面は詐欺グループから常時監視・確認できる状態となった。
パスワード管理については「パスワードマネジャーの利用を基本とする」というセキュリティポリシーが定められていた。しかしH氏は「不慣れなツールで管理して万が一アクセスできなくなると業務に支障が出る」という懸念から、使用していなかった。結果として、パスワード未設定のExcelファイルに認証情報を記録し、デスクトップの「新規フォルダ」内に保存するというポリシーの形骸化が生じていた。
一方、資金流出に至った背景として、前任者の急な退職による引き継ぎ不足、月100時間超の過酷な労働による休職、そして復職後にダブルチェック体制を敷くことなく広範な権限をそのまま戻すなど「会社の配慮欠如があった」と報告書は指摘する。上司との認識乖離（かいり）から不信感を募らせ孤立したことが、周囲に相談できず単独で対応を続けてしまった要因と分析されている。
特別調査委員会は、会社の内部統制が適切であれば「被害の発生を防止、または大幅に縮小できた」と分析している。
オンラインバンキングの権限設定や承認上限額の設定、不適切なアカウント管理、通知機能の未活用といったシステム面での統制が不十分な状態にあった。「ルールとしての職務分掌は存在するものの、それを強制する物理的なシステム設定が伴っていなかった」という点が「特に重大な不備」として指摘されている。
経営陣はコーポレート本部トップらが内部監査を兼務する脆弱（ぜいじゃく）な体制を放置していた。また監査役会も形骸化（直近41回中ほぼ全てが30分以下で終了）しており、会計監査人からは「経理部の立て直しが必要」と警告されていたにもかかわらず、調査や検証をせずに見過ごしていた。資金移動のルールがあいまいで属人的な運用に依存した結果、不正をシステム的・組織的に防止・検知する仕組みが機能しない状態に陥っていたという。
再発防止策として特別調査委員会は、個人の自主性やリテラシーに依存せず、単独で不正または異常な送金が完結しない業務設計を求めている。
「個人のリテラシーのみに依存することは組織の資産を守るという点では不十分であり、オンラインバンキングのアカウント設定が規定通りであれば本事案の発生を防ぐことができ、承認上限金額が適切に設定されていれば被害金額の拡大を抑えられた」と、報告書は結論付けている。
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