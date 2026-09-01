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AIがIDE（統合開発環境）に常駐してコードを書くスタイルが2021年6月の「GitHub Copilot」（Technical Preview）から始まり、2026年時点で約5年が経過した。GitHubのCOO（最高執行責任者）を務めるカイル・デイグル氏が「2年足らずでassistive（支援的）からautonomous（自律的）へ移行した」と語る通り、この間の変化は目覚ましい。

ソフトウェア開発にAIを適用する取り組みが多くの組織で広まる中、2026年7月30日から2日間にわたり開催された「AI駆動開発カンファレンス」では、開発におけるAI活用をテーマに、ベンダー、プラットフォーマー、SIer（システムインテグレーター）といったさまざまな立場のキーパーソンが登壇した。同イベントでAI以上に異口同音に語られていたのが「ハーネス」（ハーネスエンジニアリング）という言葉だ。

なぜ今あらゆる立場のキーパーソンがハーネスを語るのか。それは、AIの進化に伴い、人間が注力・設計すべき対象がAIモデルそのものから、その外側にあるハーネスへと3つの段階を経て広がったためだ。

プロンプト、コンテキスト、そしてハーネスへ

第1段階は主に2022年頃から始まった「プロンプトエンジニアリング」だ。

言葉でAIに指示を出せるインパクトは大きかった。だが、同じ内容の依頼でも入力する表現で出力の質が変わるため、AIによりよい成果を出してもらうよう手順を分けたり、手本を見せたりといった工夫が体系化されていった。しかし対話型のやりとりはその場限りであり、プロジェクトの文脈（コンテキスト）やコーディング規約はAIに蓄積されず毎回説明し直す必要があるという課題を抱えていた。

続いて2024年から2025年にかけて関心が移ったのが「コンテキストエンジニアリング」だ。AIが扱えるコンテキスト量が増加したことで、社内文書から関連部分を抽出するRAG（検索拡張生成）、対話を重ねるマルチターン、文脈を折り畳む圧縮技術（コンパクション）が一般化した。

この段階では「うまく伝える」から「必要な情報を整えて渡す」仕組みの構築へとシフトし、プロジェクトの規約や設計方針をドキュメントとして常設し毎回読ませる運用が定着した。人間の主な役割は「プロンプトを書くこと」から「コンテキストを設計すること」へと進化したが、AIエージェントを自律的に、長時間・並列稼働させようとすると、コンテキストの提供だけでは制御しきれないという新たな限界が露呈することになった。

そうして2026年に入って確立されてきたのがモデルを取り囲む実行環境そのものを設計する「ハーネスエンジニアリング」だ。ハーネスの語源は馬具であり、馬に乗り手の意図を伝えるための装具一式を指す。

ハーネスは仕様や規約でAIに進路を示し、実行環境や品質検証のパイプラインを整える役割を担う。プロンプトからハーネスへの変遷は、過去の技術の置き換えではない。人間が設計する対象が、「点」から「面」へと広がってきた3つの段階を示すものだ。

AI駆動開発の成熟度をどう測る？ 「自動運転レベル」で分かる現在地

人間とAIの役割分担が変化し続ける中で、開発組織における「AI活用の成熟度」をどう定量化すべきなのか。これまでは人間が何を作ってきたかが基準だったが、今度は「誰が手を動かすか」という観点での再定義が不可欠となっている。

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