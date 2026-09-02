HDDは長く使うほど故障しやすくなるのか。Backblazeが34万台超のHDDを対象にした2026年第1四半期のドライブ統計を公開した。長期間使われているHDDから新たに導入された大容量HDDまで、その故障率を分析すると、HDDの故障要因を巡る興味深い実態が見えてきた。
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クラウドストレージを提供するBackblazeは2026年7月9日（米国時間）、自社で運用するHDDを対象にした四半期レポート「Q1 2026 Drive Stats」を公開した。2026年3月末時点で34万台超のHDDを監視しており、長期間使われているHDDや、新たに投入されたHDDを含め、その故障状況を明らかにしている。
分析データからは、HDDが「どれくらい古くなれば壊れるのか」といった使用期間と故障率の関係だけでなく、20TB以上など大容量化が進むHDDの故障状況や、故障と運用方法との関係も浮かび上がった。
2026年1月1日から3月31日を対象にした集計では、故障台数は1030台で、年間故障率（AFR：Annualized Failure Rate）は1.24％だった。前四半期からは上昇したものの、前年同期からは低下している。
モデル別に見ると、HDDの使用期間が長くなれば一律に故障率が高くなる、という単純な結果にはなっていない。
四半期中に故障が1台も発生しなかったのは3モデルあった。以下の通りだ。
このうちHMS5C4040BLE640の平均使用期間は106.1カ月（約8年10カ月）、HUH728080ALE600は93カ月（約7年9カ月）に達している。それでも2026年第1四半期には故障が発生しなかった。
一方、比較的新しいHDDでも故障は発生している。例えばSeagate Technology製「ST16000NM000J」（16TB）は平均使用期間17カ月、稼働台数129台で、1台が故障したことでAFRは3.61％となった。ただし、Backblazeも指摘するように、稼働台数が少ないモデルでは1台の故障がAFRを大きく押し上げるため、単純な比較には注意が必要だ。
|項目メーカー
|モデル
|容量
|台数
|平均使用期間
|ドライブ日数
|故障数
|AFR
|HGST
|HMS5C4040BLE640
|4TB
|186台
|106.1カ月
|1万5858日
|0台
|0.00％
|HGST
|HUH728080ALE600
|8TB
|1026台
|93.0カ月
|8万6921日
|0台
|0.00％
|HGST
|HUH721212ALE600
|12TB
|2608台
|75.4カ月
|23万4350日
|8台
|1.25％
|HGST
|HUH721212ALE604
|12TB
|1万3277台
|56.5カ月
|118万3774日
|86台
|2.65％
|HGST
|HUH721212ALN604
|12TB
|9780台
|80.9カ月
|87万252日
|95台
|3.98％
|Seagate
|ST8000DM002
|8TB
|8910台
|112.3カ月
|63万9473日
|25台
|1.43％
|Seagate
|ST8000NM000A
|8TB
|247台
|37.9カ月
|2万1552日
|1台
|1.69％
|Seagate
|ST8000NM0055
|8TB
|1万3232台
|101.5カ月
|117万6619日
|39台
|1.21％
|Seagate
|ST10000NM0086
|10TB
|981台
|98.3カ月
|8万6667日
|11台
|4.63％
|Seagate
|ST12000NM0007
|12TB
|983台
|75.8カ月
|8万7389日
|11台
|4.59％
|Seagate
|ST12000NM0008
|12TB
|1万8650台
|70.7カ月
|166万4558日
|129台
|2.83％
|Seagate
|ST12000NM000J
|12TB
|1087台
|19.0カ月
|9万6887日
|1台
|0.38％
|Seagate
|ST12000NM001G
|12TB
|1万3216台
|60.7カ月
|118万5545日
|33台
|1.02％
|Seagate
|ST14000NM000J
|14TB
|433台
|16.2カ月
|3万7258日
|1台
|0.98％
|Seagate
|ST14000NM001G
|14TB
|1万519台
|60.3カ月
|94万4400日
|21台
|0.81％
|Seagate
|ST14000NM0138
|14TB
|1251台
|62.6カ月
|11万1709日
|15台
|4.90％
|Seagate
|ST16000NM000J
|16TB
|129台
|17.0カ月
|1万117日
|1台
|3.61％
|Seagate
|ST16000NM001G
|16TB
|3万4729台
|41.2カ月
|309万8105日
|44台
|0.52％
|Seagate
|ST16000NM002J
|16TB
|466台
|38.8カ月
|4万1931日
|0台
|0.00％
|Seagate
|ST24000NM002H
|24TB
|9605台
|9.3カ月
|82万90日
|74台
|3.29％
|Toshiba
|MG07ACA14TA
|14TB
|3万7263台
|64.1カ月
|334万3724日
|94台
|1.03％
|Toshiba
|MG07ACA14TEY
|14TB
|996台
|39.8カ月
|8万8602日
|5台
|2.06％
|Toshiba
|MG08ACA16TA
|16TB
|4万36台
|30.7カ月
|354万8250日
|102台
|1.05％
|Toshiba
|MG08ACA16TE
|16TB
|6264台
|48.9カ月
|55万3878日
|21台
|1.38％
|Toshiba
|MG08ACA16TEY
|16TB
|4885台
|50.5カ月
|43万5063日
|26台
|2.18％
|Toshiba
|MG09ACA16TE
|16TB
|506台
|6.6カ月
|3万6988日
|1台
|0.99％
|Toshiba
|MG10ACA20TE
|20TB
|2万451台
|11.6カ月
|166万5263日
|42台
|0.92％
|Toshiba
|MG11ACA24TE
|24TB
|7203台
|4.0カ月
|49万5387日
|3台
|0.22％
|WDC
|WUH721414ALE6L4
|14TB
|8640台
|61.3カ月
|77万6557日
|7台
|0.33％
|WDC
|WUH721816ALE6L0
|16TB
|2994台
|50.4カ月
|26万7868日
|24台
|3.27％
|WDC
|WUH721816ALE6L4
|16TB
|2万6801台
|34.6カ月
|240万2732日
|64台
|0.97％
|WDC
|WUH722222ALE6L4
|22TB
|4万5638台
|16.1カ月
|399万2942日
|42台
|0.38％
|WDC
|WUH722626ALE6L4
|26TB
|3604台
|2.5カ月
|18万2471日
|4台
|0.80％
|合計
|―
|―
|34万1263台
|―
|3020万3180日
|1030台
|1.24％
|※集計期間は2026年1月1日〜3月31日。2026年3月31日時点で稼働台数が100台超、ドライブ日数が1万日超のHDDモデルを対象とした。
HDDの大容量化も進んでいる。Backblazeが前四半期に導入した1万220台のうち、9404台が20TBを超えるHDDだった。これらの大容量HDD群のAFRは0.85％で、2026年第1四半期の全体のAFRである1.24％を下回った。
ただし、これらの大容量HDDは導入からの期間がまだ短い。現時点の数字だけを基に「大容量HDDほど故障しにくい」と判断することはできない。
運用開始からの全期間を対象とした「生涯AFR（年間故障率）」は1.39％だった。今回新たに生涯AFRの集計対象となったのは、Toshiba製「MG09ACA16TE」（16TB）、Western Digital（WDC）製「WUH722222ALE6L4」（22TB）、「WUH722626ALE6L4」（26TB）の3モデルだった。
モデル別のデータを見ると、平均使用期間が長いほど生涯AFRが高くなるという単純な傾向にはなっていない。例えば、平均使用期間が約89カ月のHGST製8TBモデル「HUH728080ALE600」の生涯AFRは1.40％なのに対し、約54カ月のSeagate製14TBモデル「ST14000NM0138」は5％を超えている。一方、平均使用期間が60カ月前後に達するモデルでも、生涯AFRが1％を下回るものがある。
HDDの故障率に関しては、使用期間だけではなく、モデルや運用条件など、他の要因も含めて見る必要がある。
|メーカー
|モデル
|容量
|台数
|平均使用期間
|ドライブ日数
|故障数
|生涯AFR
|HGST
|HUH728080ALE600
|8TB
|1026台
|87.8カ月
|325万2052日
|125台
|1.40％
|HGST
|HUH721212ALE600
|12TB
|2608台
|74.5カ月
|611万5413日
|104台
|0.62％
|HGST
|HUH721212ALE604
|12TB
|1万3277台
|55.0カ月
|2401万8962日
|1114台
|1.69％
|HGST
|HUH721212ALN604
|12TB
|9780台
|77.4カ月
|2691万4795日
|1678台
|2.28％
|Seagate
|ST8000DM002
|8TB
|8910台
|105.5カ月
|3311万5836日
|1380台
|1.52％
|Seagate
|ST8000NM0055
|8TB
|1万3232台
|94.6カ月
|4513万1414日
|2404台
|1.94％
|Seagate
|ST10000NM0086
|10TB
|981台
|89.9カ月
|356万6716日
|306台
|3.13％
|Seagate
|ST12000NM0007
|12TB
|983台
|31.6カ月
|3732万5724日
|2297台
|2.25％
|Seagate
|ST12000NM0008
|12TB
|1万8650台
|67.2カ月
|4301万2820日
|2466台
|2.09％
|Seagate
|ST12000NM000J
|12TB
|1087台
|18.6カ月
|63万2857日
|22台
|1.27％
|Seagate
|ST12000NM001G
|12TB
|1万3216台
|59.5カ月
|2510万6715日
|679台
|0.99％
|Seagate
|ST14000NM001G
|14TB
|1万519台
|58.4カ月
|2002万5909日
|756台
|1.38％
|Seagate
|ST14000NM0138
|14TB
|1251台
|53.8カ月
|276万7654日
|438台
|5.78％
|Seagate
|ST16000NM001G
|16TB
|3万4729台
|40.7カ月
|4406万5062日
|820台
|0.68％
|Seagate
|ST24000NM002H
|24TB
|9605台
|9.3カ月
|277万9100日
|220台
|2.89％
|Toshiba
|MG07ACA14TA
|14TB
|3万7263台
|62.6カ月
|7501万8084日
|2114台
|1.03％
|Toshiba
|MG07ACA14TEY
|14TB
|996台
|38.4カ月
|123万5801日
|58台
|1.71％
|Toshiba
|MG08ACA16TA
|16TB
|4万36台
|30.4カ月
|3790万6446日
|1113台
|1.07％
|Toshiba
|MG08ACA16TE
|16TB
|6264台
|47.6カ月
|954万4691日
|325台
|1.24％
|Toshiba
|MG08ACA16TEY
|16TB
|4885台
|49.4カ月
|803万5780日
|519台
|2.36％
|Toshiba
|MG09ACA16TE
|16TB
|506台
|6.5カ月
|10万1383日
|4台
|1.44％
|Toshiba
|MG10ACA20TE
|20TB
|2万451台
|11.5カ月
|720万6903日
|137台
|0.69％
|Toshiba
|MG11ACA24TE
|24TB
|7203台
|4.0カ月
|86万9474日
|10台
|0.42％
|WDC
|WUH721414ALE6L4
|14TB
|8640台
|60.6カ月
|1634万4031日
|231台
|0.52％
|WDC
|WUH721816ALE6L0
|16TB
|2994台
|50.0カ月
|466万5417日
|133台
|1.04％
|WDC
|WUH721816ALE6L4
|16TB
|2万6801台
|34.4カ月
|2846万3214日
|394台
|0.51％
|WDC
|WUH722222ALE6L4
|22TB
|4万5638台
|16.1カ月
|2247万2050日
|360台
|0.58％
|WDC
|WUH722626ALE6L4
|26TB
|3604台
|2.5カ月
|27万4161日
|5台
|0.67％
|合計
|―
|―
|―
|―
|5億2996万8464日
|2万212台
|1.39％
|※2026年3月31日時点で、稼働台数が500台超、累計ドライブ日数が10万日超のHDDモデルが対象。
今回の分析では、HDDの使用年数だけでは説明できない故障も確認された。
一部のドライブ群では、「書き込み時に影響する問題」と「電源のオン／オフ時に影響する問題」という2種類の機械的な不具合が発生していた。さらに製造年によって、どちらか一方、両方、あるいはいずれの問題も発生しないといった違いがあり、原因の特定を難しくしていた。
Backblazeが故障の増加を分析したところ、後者の「電源のオン／オフ時に影響する問題」と故障との間に相関があることが分かった。そこで、該当するドライブを含む「Vault」（ドライブの保管・運用単位）の電源をオン／オフする頻度を減らした。問題が疑われるVaultについては、新たなデータの書き込み先として使用せず、予備として運用する措置も取った。
こうした対応によって、問題のあるドライブを直ちに全て使用停止にするのではなく、リスクを抑えながら別の用途で利用できるようにした。
今回の分析が示すことの一つは、HDDの故障を使用年数だけで判断することはできないということだ。ドライブ固有の問題に加え、電源のオン／オフといった運用条件が故障と関係する場合もある。Backblazeは、こうした故障リスクを把握し、運用方法を変えることでリスクを管理している。
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