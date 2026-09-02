クラウドストレージを提供するBackblazeは2026年7月9日（米国時間）、自社で運用するHDDを対象にした四半期レポート「Q1 2026 Drive Stats」を公開した。2026年3月末時点で34万台超のHDDを監視しており、長期間使われているHDDや、新たに投入されたHDDを含め、その故障状況を明らかにしている。

分析データからは、HDDが「どれくらい古くなれば壊れるのか」といった使用期間と故障率の関係だけでなく、20TB以上など大容量化が進むHDDの故障状況や、故障と運用方法との関係も浮かび上がった。

2026年1月1日から3月31日を対象にした集計では、故障台数は1030台で、年間故障率（AFR：Annualized Failure Rate）は1.24％だった。前四半期からは上昇したものの、前年同期からは低下している。

モデル別に見ると、HDDの使用期間が長くなれば一律に故障率が高くなる、という単純な結果にはなっていない。

四半期中に故障が1台も発生しなかったのは3モデルあった。以下の通りだ。

HGST製「HMS5C4040BLE640」（4TB）

HGST製「HUH728080ALE600」（8TB）

Seagate製「ST16000NM002J」（16TB）

このうちHMS5C4040BLE640の平均使用期間は106.1カ月（約8年10カ月）、HUH728080ALE600は93カ月（約7年9カ月）に達している。それでも2026年第1四半期には故障が発生しなかった。

一方、比較的新しいHDDでも故障は発生している。例えばSeagate Technology製「ST16000NM000J」（16TB）は平均使用期間17カ月、稼働台数129台で、1台が故障したことでAFRは3.61％となった。ただし、Backblazeも指摘するように、稼働台数が少ないモデルでは1台の故障がAFRを大きく押し上げるため、単純な比較には注意が必要だ。

2026年第1四半期のHDDモデル別故障率 項目メーカー モデル 容量 台数 平均使用期間 ドライブ日数 故障数 AFR HGST HMS5C4040BLE640 4TB 186台 106.1カ月 1万5858日 0台 0.00％ HGST HUH728080ALE600 8TB 1026台 93.0カ月 8万6921日 0台 0.00％ HGST HUH721212ALE600 12TB 2608台 75.4カ月 23万4350日 8台 1.25％ HGST HUH721212ALE604 12TB 1万3277台 56.5カ月 118万3774日 86台 2.65％ HGST HUH721212ALN604 12TB 9780台 80.9カ月 87万252日 95台 3.98％ Seagate ST8000DM002 8TB 8910台 112.3カ月 63万9473日 25台 1.43％ Seagate ST8000NM000A 8TB 247台 37.9カ月 2万1552日 1台 1.69％ Seagate ST8000NM0055 8TB 1万3232台 101.5カ月 117万6619日 39台 1.21％ Seagate ST10000NM0086 10TB 981台 98.3カ月 8万6667日 11台 4.63％ Seagate ST12000NM0007 12TB 983台 75.8カ月 8万7389日 11台 4.59％ Seagate ST12000NM0008 12TB 1万8650台 70.7カ月 166万4558日 129台 2.83％ Seagate ST12000NM000J 12TB 1087台 19.0カ月 9万6887日 1台 0.38％ Seagate ST12000NM001G 12TB 1万3216台 60.7カ月 118万5545日 33台 1.02％ Seagate ST14000NM000J 14TB 433台 16.2カ月 3万7258日 1台 0.98％ Seagate ST14000NM001G 14TB 1万519台 60.3カ月 94万4400日 21台 0.81％ Seagate ST14000NM0138 14TB 1251台 62.6カ月 11万1709日 15台 4.90％ Seagate ST16000NM000J 16TB 129台 17.0カ月 1万117日 1台 3.61％ Seagate ST16000NM001G 16TB 3万4729台 41.2カ月 309万8105日 44台 0.52％ Seagate ST16000NM002J 16TB 466台 38.8カ月 4万1931日 0台 0.00％ Seagate ST24000NM002H 24TB 9605台 9.3カ月 82万90日 74台 3.29％ Toshiba MG07ACA14TA 14TB 3万7263台 64.1カ月 334万3724日 94台 1.03％ Toshiba MG07ACA14TEY 14TB 996台 39.8カ月 8万8602日 5台 2.06％ Toshiba MG08ACA16TA 16TB 4万36台 30.7カ月 354万8250日 102台 1.05％ Toshiba MG08ACA16TE 16TB 6264台 48.9カ月 55万3878日 21台 1.38％ Toshiba MG08ACA16TEY 16TB 4885台 50.5カ月 43万5063日 26台 2.18％ Toshiba MG09ACA16TE 16TB 506台 6.6カ月 3万6988日 1台 0.99％ Toshiba MG10ACA20TE 20TB 2万451台 11.6カ月 166万5263日 42台 0.92％ Toshiba MG11ACA24TE 24TB 7203台 4.0カ月 49万5387日 3台 0.22％ WDC WUH721414ALE6L4 14TB 8640台 61.3カ月 77万6557日 7台 0.33％ WDC WUH721816ALE6L0 16TB 2994台 50.4カ月 26万7868日 24台 3.27％ WDC WUH721816ALE6L4 16TB 2万6801台 34.6カ月 240万2732日 64台 0.97％ WDC WUH722222ALE6L4 22TB 4万5638台 16.1カ月 399万2942日 42台 0.38％ WDC WUH722626ALE6L4 26TB 3604台 2.5カ月 18万2471日 4台 0.80％ 合計 ― ― 34万1263台 ― 3020万3180日 1030台 1.24％ ※集計期間は2026年1月1日〜3月31日。2026年3月31日時点で稼働台数が100台超、ドライブ日数が1万日超のHDDモデルを対象とした。

20TB超の大容量HDD、故障率は0.85％

HDDの大容量化も進んでいる。Backblazeが前四半期に導入した1万220台のうち、9404台が20TBを超えるHDDだった。これらの大容量HDD群のAFRは0.85％で、2026年第1四半期の全体のAFRである1.24％を下回った。

ただし、これらの大容量HDDは導入からの期間がまだ短い。現時点の数字だけを基に「大容量HDDほど故障しにくい」と判断することはできない。

生涯故障率は1.39％ 長期データでも「使用期間＝故障率」ではない

運用開始からの全期間を対象とした「生涯AFR（年間故障率）」は1.39％だった。今回新たに生涯AFRの集計対象となったのは、Toshiba製「MG09ACA16TE」（16TB）、Western Digital（WDC）製「WUH722222ALE6L4」（22TB）、「WUH722626ALE6L4」（26TB）の3モデルだった。

モデル別のデータを見ると、平均使用期間が長いほど生涯AFRが高くなるという単純な傾向にはなっていない。例えば、平均使用期間が約89カ月のHGST製8TBモデル「HUH728080ALE600」の生涯AFRは1.40％なのに対し、約54カ月のSeagate製14TBモデル「ST14000NM0138」は5％を超えている。一方、平均使用期間が60カ月前後に達するモデルでも、生涯AFRが1％を下回るものがある。

HDDの故障率に関しては、使用期間だけではなく、モデルや運用条件など、他の要因も含めて見る必要がある。

Backblazeの生涯ハードドライブ故障率 メーカー モデル 容量 台数 平均使用期間 ドライブ日数 故障数 生涯AFR HGST HUH728080ALE600 8TB 1026台 87.8カ月 325万2052日 125台 1.40％ HGST HUH721212ALE600 12TB 2608台 74.5カ月 611万5413日 104台 0.62％ HGST HUH721212ALE604 12TB 1万3277台 55.0カ月 2401万8962日 1114台 1.69％ HGST HUH721212ALN604 12TB 9780台 77.4カ月 2691万4795日 1678台 2.28％ Seagate ST8000DM002 8TB 8910台 105.5カ月 3311万5836日 1380台 1.52％ Seagate ST8000NM0055 8TB 1万3232台 94.6カ月 4513万1414日 2404台 1.94％ Seagate ST10000NM0086 10TB 981台 89.9カ月 356万6716日 306台 3.13％ Seagate ST12000NM0007 12TB 983台 31.6カ月 3732万5724日 2297台 2.25％ Seagate ST12000NM0008 12TB 1万8650台 67.2カ月 4301万2820日 2466台 2.09％ Seagate ST12000NM000J 12TB 1087台 18.6カ月 63万2857日 22台 1.27％ Seagate ST12000NM001G 12TB 1万3216台 59.5カ月 2510万6715日 679台 0.99％ Seagate ST14000NM001G 14TB 1万519台 58.4カ月 2002万5909日 756台 1.38％ Seagate ST14000NM0138 14TB 1251台 53.8カ月 276万7654日 438台 5.78％ Seagate ST16000NM001G 16TB 3万4729台 40.7カ月 4406万5062日 820台 0.68％ Seagate ST24000NM002H 24TB 9605台 9.3カ月 277万9100日 220台 2.89％ Toshiba MG07ACA14TA 14TB 3万7263台 62.6カ月 7501万8084日 2114台 1.03％ Toshiba MG07ACA14TEY 14TB 996台 38.4カ月 123万5801日 58台 1.71％ Toshiba MG08ACA16TA 16TB 4万36台 30.4カ月 3790万6446日 1113台 1.07％ Toshiba MG08ACA16TE 16TB 6264台 47.6カ月 954万4691日 325台 1.24％ Toshiba MG08ACA16TEY 16TB 4885台 49.4カ月 803万5780日 519台 2.36％ Toshiba MG09ACA16TE 16TB 506台 6.5カ月 10万1383日 4台 1.44％ Toshiba MG10ACA20TE 20TB 2万451台 11.5カ月 720万6903日 137台 0.69％ Toshiba MG11ACA24TE 24TB 7203台 4.0カ月 86万9474日 10台 0.42％ WDC WUH721414ALE6L4 14TB 8640台 60.6カ月 1634万4031日 231台 0.52％ WDC WUH721816ALE6L0 16TB 2994台 50.0カ月 466万5417日 133台 1.04％ WDC WUH721816ALE6L4 16TB 2万6801台 34.4カ月 2846万3214日 394台 0.51％ WDC WUH722222ALE6L4 22TB 4万5638台 16.1カ月 2247万2050日 360台 0.58％ WDC WUH722626ALE6L4 26TB 3604台 2.5カ月 27万4161日 5台 0.67％ 合計 ― ― ― ― 5億2996万8464日 2万212台 1.39％ ※2026年3月31日時点で、稼働台数が500台超、累計ドライブ日数が10万日超のHDDモデルが対象。

故障を左右した「電源のオン／オフ」

今回の分析では、HDDの使用年数だけでは説明できない故障も確認された。

一部のドライブ群では、「書き込み時に影響する問題」と「電源のオン／オフ時に影響する問題」という2種類の機械的な不具合が発生していた。さらに製造年によって、どちらか一方、両方、あるいはいずれの問題も発生しないといった違いがあり、原因の特定を難しくしていた。

Backblazeが故障の増加を分析したところ、後者の「電源のオン／オフ時に影響する問題」と故障との間に相関があることが分かった。そこで、該当するドライブを含む「Vault」（ドライブの保管・運用単位）の電源をオン／オフする頻度を減らした。問題が疑われるVaultについては、新たなデータの書き込み先として使用せず、予備として運用する措置も取った。

こうした対応によって、問題のあるドライブを直ちに全て使用停止にするのではなく、リスクを抑えながら別の用途で利用できるようにした。

今回の分析が示すことの一つは、HDDの故障を使用年数だけで判断することはできないということだ。ドライブ固有の問題に加え、電源のオン／オフといった運用条件が故障と関係する場合もある。Backblazeは、こうした故障リスクを把握し、運用方法を変えることでリスクを管理している。