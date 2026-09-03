利用するWebサービスやアプリケーションが増える中、パスワードをはじめとする認証情報をどう安全に管理するかが課題だ。

Webメディアの運営などを手掛けるAZWAYが実施した調査で、ユーザーが安全性に不安を感じながらも、パスワード管理に関して十分な対策を取れていない実態が浮かび上がった。

「パスワードは頭で記憶」が4割超 “使いまわし”はなぜ横行？

AZWAYは2026年8月27日、パスワード管理の実態を探るアンケート調査結果を発表。20〜60代の男女300人を対象に、パスワードの使い回しや管理方法、管理する上で困った経験などを尋ねたものだ。調査は2026年6月7〜13日にインターネットで実施した。

パスワードの使い回し状況を尋ねたところ、最も多かったのは「2〜3パターンを使い分けている」で54.3％。「重要なサービスだけ別にしている」が19.3％、「ほぼ全サービスで同じパスワード」が10.7％だった。これらを合わせると、84.3％が何らかの形でパスワードを使い回していることになる。

「すべて異なるパスワードにしている」と回答した人は15.7％にとどまっている。

なぜパスワードの使い回しをやめられないのか。

最も多かった理由は「覚えきれない」で48.0％だった。「変えるのが面倒」が23.0％、「今まで被害がないから」が7.3％、「管理方法が分からない」が2.7％と続いた。「やめている（使い回ししていない）」との回答は19.0％だった。

背景には、管理しなければならないパスワードそのものの多さもありそうだ。パスワードが必要なサービスの数を尋ねると、「多すぎて数えきれない」が29.7％で最多だった。同様に2位以下は次の通り。

1位：多すぎて数えきれない（29.7％）

2位：6〜10個（25.0％）

3位：11〜20個（20.7％）

4位：5個以下（11.3％）

5位：21〜30個（7.0％）

6位：31個以上（6.3％）

実際、パスワードをどのように管理しているのか。複数回答で尋ねたところ、「頭で記憶している」が43.0％で最多だった。次いで「スマホのメモアプリに保存」が39.0％、「紙のメモ・手帳に書いている」が33.3％、「ブラウザの自動保存に任せている」が30.0％だった。

「1Password」などのパスワード管理アプリを利用している人は17.7％にとどまった。「Microsoft Excel」やスプレッドシートに記録している人も6.7％いた。

パスワードで困った経験や不安も

パスワード管理の負担は、セキュリティ上のリスクだけでなく、日常的なトラブルにもつながっている。

パスワード関連で困った経験については、「パスワードを忘れてログインできなくなった」が79.0％で最多だった。「パスワードリセットを何度もしている」も29.0％に上った。

さらに、「不正アクセス・乗っ取りの被害にあった」と回答した人は10.3％、「使い回しが原因で複数サービスに被害が出た」という人も1.7％いた。

パスワード管理、57.7％が「情報漏えい」に不安

パスワードを使い回す人が多い一方、セキュリティ上のリスクを不安視する人は少なくない。

パスワード管理で最も不安なことを尋ねたところ、「情報漏えい」が57.7％で最多だった。次いで「パスワードを忘れること」が23.0％、「自分に何かあったとき家族が困ること」が9.0％、「管理メモ自体を紛失すること」が8.0％だった。「特に不安はない」は2.3％にとどまった。

二段階認証については、「一部のサービスだけ設定」が54.3％で最も多く、「可能なサービスにはすべて設定している」が38.3％だった。「設定していない」は6.3％、「二段階認証を知らない」は1.0％だった。

パスワードを「安全に管理したい」という意識がある一方で、利用するサービスの多さやパスワードを覚える負担、管理方法への不安といった課題が複合的に存在している。安全性と管理のしやすさをどう両立するかが、パスワード管理の課題となっている。