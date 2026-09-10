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角川アスキー総合研究所は2026年8月10日、8月20日発売の書籍「AI白書2026」に掲載する独自調査「企業における生成AI導入の投資・統制・成果実態調査」の結果を発表した。

調査は上場企業または従業員300人以上の非上場企業に勤務する経営者・役員および従業員（課長以上の管理職と、係長・主任以下の一般社員）を対象に、マクロミルのモニターパネルを使ったインターネットアンケートで2026年4月24〜25日に実施し、310件の有効回答を得た。有効回答はスクリーニング調査の1万件から抽出している。

国内企業の生成AI導入は投資拡大の局面に入った一方で、投資の効果を定量的に把握できている企業はまだ少数にとどまり、把握できている企業ほど次の投資にも積極的な傾向が見られたという。ガバナンス面では、ガイドラインの整備が進みつつあるものの、現場の実態を十分に捉え切れていない可能性があるとしている。

海外では「AI投資拡大で人員削減」、日本だと？