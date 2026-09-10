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Googleは2026年8月6日（米国時間）、AIエージェント向けのスキルとMCP（Model Context Protocol）サーバをポータブルなプラグインとしてパッケージ化する仕様「Agent Plugins 1.0.0」を発表した。

Agent Pluginsの仕様はAmazon.com、Cursor、Microsoft、OpenAI、Vercelのコアメンテナーで構成される技術運営委員会（TSC）が策定したもので、Googleも加わる。

AIエージェント向けのスキルやMCPサーバそのものが共通化できても、それらをまとめて配布するパッケージの形式がAIクライアントごとに異なるため、同じ機能をクライアント別に作り直して保守する必要があり、課題となっていた。

パッケージ形式を標準化することで、一度作ったスキルやMCPを複数のAIクライアントで再利用・配布しやすくなる利点がある。

Agent Pluginsが定める仕様は1つのディレクトリとその中身だ。

マニフェストとなるplugin.jsonを置き、スキルはskills/配下に、MCPサーバの設定をプラグインのルートに置くmcp.jsonに記述する。

MCPの通信方式も明示するため、クライアントが設定から通信方式を推測する必要がない。これにより、プラグインの構造が統一され、異なるクライアント間で移植しやすくなる。

reports-plugin/ ├── plugin.json ├── skills/ │ └── summarize/ │ ├── SKILL.md │ ├── scripts/ │ └── references/ ├── mcp.json └── com.example.client/

plugin.jsonの実質的な中身は、スキーマのURLと、プラグインの名前の2行だ。

{ "$schema": "https://agent-plugins.org/schemas/1.0.0/plugin.schema.json", "name": "reports-plugin" } plugin.jsonのイメージ

plugin.jsonで何でも設定できるわけではない。スキルやMCPの位置を変えることも、インラインで宣言することもできない。skillsディレクトリがなければクライアントはあるものだけを読み込んで先へ進む。

mcp.jsonのサーバが起動に失敗しても、同じプラグインのスキルまで巻き込まれることはなく、クライアントはそのエントリをスキップして読み込みを続け、失敗を報告する。

プラグインのルートに置く逆ドメイン名のディレクトリ（com.example.clientなど）は、1つのクライアントが専有する拡張用の名前空間だ。フックやエージェント、コマンドなど、そのクライアントが独自に足したいものを収める。

Googleは「Agent Plugins化を進める前に、本当にこの仕組みが必要かどうかを見極めるべきだ」と提言している。単一のMCPサーバを単一のクライアントへ届けるだけなら、mcp.json単体で済むためだ。またスキルが1つのみの場合も、Agent Pluginsは不要となる。

「複数のコンポーネントがまとまって存在し、まとまって移動する必要があるときに初めて意味を持つ」と、Googleは説明している。

「見つける」「記述する」「パッケージ」「実行」の4つのレイヤー

Googleは、プラグインを作成して利用者に届けるまでのエコシステムを役割ごとに以下の4つのレイヤーに整理している。パッケージ化と発見の役割を分けることで、特定の配信プラットフォームに依存しない共通化を実現したという。

見つける（発見レイヤー）：AIクライアントが「このタスクに使えるツールはあるか」を問い合わせ、適切なプラグインを探索・取得する仕組み（ARD：Agentic Resource Discovery規格など）

記述する（カタログ・登録レイヤー）：探索システムが検索対象（インデックス）として参照するための情報形式。「このプラグインにはどのような機能が含まれているか」というメタデータ（plugin.jsonなど）を定義する

パッケージ（梱包レイヤー）：Agent Pluginsはこのレイヤーに属している。スキルやMCPサーバを1つのフォルダにまとめ、どのAIクライアントでもそのまま持ち運んで使い回せるようにする

実行（動作レイヤー）：AIクライアントでMCPサーバやスキルを動かす実行基盤

各レイヤーは独立して採用できる。カタログのエントリがないままプラグインを公開することも、プラグインではないリソースをカタログに載せることも、プラグインなしでスキルを動かすこともできる。

Agents CLIとData Agent Kitが対応済み

Googleの2つの製品がAgent Pluginsに対応している。「Agents CLI」は、エージェントの構築、評価、展開、可観測性、公開に関する同社の専門スキルをパッケージ化したもので、「Antigravity」「Gemini CLI」「Claude Code」「Cursor」といった任意のAIコーディングエージェントを、エージェント構築・運用に最適化する。

これらのスキルは共通化されたフォーマットで配布できるようになる。

「Data Agent Kit」は、Google Data Cloudの機能を利用者が使うAIコーディングエージェントやIDE（統合開発環境）へ直接持ち込むプラグイン群だ。データエンジニアと開発者向けに設計され、エージェントによるデータ資産の管理、クエリの実行、データパイプラインの展開を可能にする。

Agent Pluginsに準拠したことで、「BigQuery」「Spanner」「Cloud SQL」などに接続するスキルとMCPサーバを、互換性のある任意のクライアントで利用できるとしている。Googleは、スキルとMCPサーバに対応している同社の他製品にも、Agent Pluginsのサポートを広げていく計画だ。