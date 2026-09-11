マツダ“脱テープ”の一方で、あえてテープを選ぶ企業も　事例と調査で探るデータ保存策のヒント＠IT人気記事まとめ読みeBook（11）

“脱テープ”に踏み切る企業がある一方で、テープを新たに採用する企業もあります。唯一の正解がない中で、データ保存先をどのように考えればよいのでしょうか。2社の事例と調査結果から、そのヒントを探ります。

» 2026年09月11日 10時15分 公開
[＠IT]
＠IT人気記事まとめ読みeBook（11）『マツダ“脱テープ”の一方で、あえてテープを選ぶ企業も　事例と調査で探るデータ保存策のヒント』（画像クリックでeBookを表示）

　ストレージは、企業活動で活用するデータを保存・管理する上で欠かせない存在です。中でも大容量データの長期保存に適した「テープ」は、企業で長きにわたって使われてきました。一方でデータの取り出しに時間がかかることや、メディアの交換・管理に手間がかかることなどから、テープから他のストレージへの移行を進める“脱テープ”の動きもあります。

　とはいえテープが役割を失ったわけではありません。ランサムウェア（身代金要求型マルウェア）によってバックアップデータまで暗号化されるリスクがある中、ネットワークから切り離してデータを保管できるテープの特性を生かし、バックアップデータの保護に活用する企業もあります。一方でバックアップデータの保存先にはさまざまな選択肢があり、テープが常に適切だとは限りません。

　テープにどう向き合えばよいのか。ストレージやバックアップにまつわる悩みをどう解決するか――。本eBookは“脱テープ”を選んだマツダと、新たにテープを採用した都筑製作所の事例、そして調査結果を手掛かりに、こうした問いへの答えを探ります。自社のストレージやバックアップ手段を見直す際のヒントとして、ぜひご活用ください。

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