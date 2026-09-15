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Amazon Web Services（AWS）は2026年8月28日、AIコーディングエージェント「Kiro」の利用データを基に、AIモデルが生成したコードの品質が、バージョンを重ねてどう改善されたかをまとめた分析を公開した。

対象は2026年1〜6月の6カ月間に統合開発環境「Kiro IDE」で交わされた約150万件の「会話」（ツール呼び出しを含む、人間〜モデル〜ツール間のやりとり）データで、そこから40万6000件の静的解析ツール呼び出しを抽出している。

対象モデルは「Claude Opus 4.5〜4.8」「Claude Sonnet 4〜4.6」の7種類で、「TypeScript」「Python」「Java」「Rust」「Go」「Kotlin」「C++」「Swift」など複数のプログラミング言語を含む。データはAWS社内のユーザーから得たもので、Opus 4.5と4.6が分析データの51％超を、Sonnet 4.5が全分析リクエストの45％を占める。

「“コード生成の途中で”エージェント自身が解析ツールを呼び出す挙動」に着目

Kiro IDEには、エージェントがコードを書いたり、変更したりするたびに静的解析を実行する「diagnostics」（診断・解析）ツールが組み込まれている。開発者がエディタ上で下線を引かれるなどで目にするのと同じチェックで、「モジュールのimport漏れ」「解決できないimport」「型の不一致」「暗黙のany型」「未定義シンボル」など、本来ならビルド時に初めて表面化する問題を検出する。

diagnosticsの解析には、TypeScript／JavaScriptは「tsserver」、Javaは「jdtls」、Pythonは「Pyright」、Rustは「rust-analyzer」、Goは「gopls」、C/C++は「clangd」といった各言語の標準的なLSP（Language Server Protocol）サーバと、「ESLint」のようなリンターが使われている。

AWSが今回着目したのは、最終的な成果物に残ったエラーを数える“事後の”静的解析ではなく、「“コード生成の途中で”エージェント自身がdiagnosticsツールを呼び出す挙動」だ。これには2つの理由があるという。

1つ目は、モデルの自己監視能力を捕捉できるからだ。自分の成果物を一度もチェックせずにきれいなコードを出したモデルと、チェック後にエラーを検出して修復したモデルは、最終状態だけを見ると区別がつかないので、事後の静的解析では分からない能力だという。

2つ目は、コード生成の途中で呼び出した際の解析データは詳細な分析を可能にするからだ。「モデルが、どのエラーカテゴリーを生成するのか」「そのうち、どれを自律的に修正できるのか」「そのために、どれだけの追加ツール呼び出しが起こるのか」を明らかにし、「モデルの認知がどこで成功し、どこで失敗するのか」が分かるという。

以下、AWSが分析した結果をまとめた。

解析ツールの呼び出し頻度：AIエージェントはコード生成中、自発的に見直さない